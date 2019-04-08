С первых дней Советской власти в Азербайджане реальная власть сосредоточилась в руках Центрального Комитета АКП(б), который, являясь частью Российской коммунистической партии большевиков, определял все основные направления внутренней и внешней политики республики, утверждая их решениями Ревкома и правительства. В составе этого органа азербайджанские коммунисты во главе с Н.Наримановым находились в меньшинстве по отношению к русско-армянскому большинству. Подобная ситуация была результатом определенного недоверия Москвы к местным национальным, мусульманским кадрам.

Видимо, понимая и тяжело переживая это, Н.Нариманов, который с 1923 года занимал должность одного из четырех председателей ЦИК СССР, решил написать свой знаменитый доклад "К истории нашей революции в окраинах". Доклад, датируемый июнем 1923 г., в качестве секретного документа был адресован в ЦК РКП (б) И. В. Сталину, а копии направлены Л. Д. Троцкому и К. Б. Радеку. Позднее - 24 декабря 1923 г. и 27 мая 1924 г. Н. Нариманов сделал к нему еще две приписки.

Одними из основных объектов критики в докладе Н.Нариманова стали последовательно возглавлявшие в 20-е годы ХХ века Бакинский комитет АКП (б) армянские коммунисты А.Микоян, С.Саркисов (Данилян) и Л.Мирзоян.

С первых дней своей работы в Азербайджанской ССР Н.Нариманов отмечал необходимость воздержаться от назначения армян на ответственные посты, чтобы не повторялись ошибки 1918 года, когда жаждущее полной власти на территории Азербайджана армянское большевистско-дашнакское ядро Бакинского Совета во главе с С.Шаумяном учинило геноцид азербайджанского населения. Прошлое Южного Кавказа, неоднократные обращения на собраниях мусульман заставили Н.Нариманова прийти к такому выводу. Однако, как пишет Н.Нариманов, И.Сталин и Г.Орджоникидзе, не доверяя азербайджанским коммунистам, судьбу Азербайджана поручали армянам.

В письме В.Ленину от 15 сентября 1921 г. об итогах советского строительства в Азербайджане, Н.Нариманов, объясняя причину выдвижения на первые роли в руководстве Бакинского комитета партии коммунистов некоренной национальности, отмечал, что поскольку большинство коммунистов-мусульман в революционный период большую часть своего времени уделяли уездам (чтобы связать рабочих с крестьянами), то "рабочие районы Баку оказались в руках молодых коммунистов, которые до 1919 г. находились во враждебных для нас партиях". Как далее отмечает Н.Нариманов, "эти лица хорошо учли ход событий и им был очевиден крах мусаватского правительства и восстановления советской власти в Баку. Что оставалось делать? Переменить шкуру и войти в подпольную организацию нашу, чтобы после переворота в Баку сыграть известную роль".

К таким коммунистам Н.Нариманов относил и Анастаса Микояна: "Бывший дашнак-студент, а впоследствии ярый коммунист Микоян, до тошноты выступал против дашнаков, чтобы только снискать доверие и сыграть роль покойного Шаумяна (тов. Орджоникидзе раз заметил это: противно, когда знаешь, что этот человек не так уж бесчеловечно настроен к дашнакам)". Останавливаясь на личности А.Микояна, Н.Нариманов отмечает, что он был одним из тех, кто после провозглашения Советского Азербайджана выступил за скорейшее возвращение Н.Нариманова в Баку.

На открывшейся 5 мая 1920 г. Общебакинской партийной конференции по предложению А.Микояна было принято обращение в Москву, к "руководителю мусульманских рабочих и крестьян Нариманову", в которой выражалась надежда на скорый приезд его в Азербайджан. Однако, по мнению Н.Нариманова, подобный призыв А.Микояна носил целенаправленный характер: "До переворота Микоян все время твердил о том, чтобы я скорее приехал в Баку. Да, он, стремящийся к власти, иначе поступить и не мог. Он знал, каким влиянием пользовался я в Азербайджане. Когда произошел переворот, стало легче чувствоваться, Микоян также сказал: "Мы Нариманова выберем Предревкома и так его окружим, чтобы он не мог особенно пользоваться своим влиянием. Не следует бояться влияния Нариманова, т.к. рабочие будут в наших руках, а он будет так для вида".

С этой целью в качестве секретаря БК "Микоян создает оппозицию против Нариманова, чтобы в его действиях не было националистического уклона". Указывая на дашнакское прошлое А.Микояна, Н.Нариманов обвинял его в повторении ошибок событий 1918 г. Да и сам А.Микоян не скрывал факта своего участия в марте 1918 г. в составе боевых отрядов Бакинского Совета в геноциде мусульманского населения Баку. Выступая в 1923 г. на V съезде АКП (б), он вынужден был признать, что мартовские события 1918 года привели к "еще большему отчуждению мусульманских трудовых масс от Советской власти".

С первых дней советизации Азербайджана в политическом руководстве развернулась борьба между сторонниками форсированных темпов национализации и теми, кто призывал учитывать особенности социального и экономического уклада Азербайджана. В этом отношении Н.Нариманов и А.Микоян стояли по разные стороны баррикад. Для того, чтобы приобрести симпатию рабочих, А.Микоян требовал полной реквизиции без выделения на крупную и мелкую буржуазию. Как пишет Н.Нариманов в своем письме Б.Шахтахтинскому в сентябре 1920 г., это приводило к тому, что "надо было врываться в дома, без разбора искать в штанах мусульманок бриллианты, срывать с ушей мусульманок серьги".

С июня по сентябрь 1920 г. А.Микоян возглавлял профсоюзы Азербайджана, насчитывавшие в своих рядах 70 тысяч членов и являвшиеся самой массовой общественной организацией республики. Не случайно, что в этот период в высших политических кругах шли острые дискуссии о том, что партия или профсоюзы возьмут на себя роль руководящего органа власти в стране. После отбытия А.Микояна в Москву, Н.Нариманов считал, что пост секретаря Бакинского Комитета по известному плану передавался армянами "по наследству" и автором всего этого был Микоян. Н.Нариманов писал: "Интересно, что после Микояна секретарем БК во что бы то ни стало хочет быть Саркис, который, добившись своего, продолжает линию Микояна". Когда по постановлению Кавказского Краевого комитета РКП (б) от 24 мая 1920 г. А.Микояна отправляли в Армению, где недавно был подавлен коммунистический бунт, Саркис в телеграмме Г.Орджоникидзе писал: "Бюро Бакинского комитета Аз.КП, принимая во внимание полное отсутствие в нашей пролетарской среде ответственных и ценных работников и руководителей партийной жизни, просит Вас товарища Микояна оставить в Баку, тем более что для Армении у нас в Бакинской организации немало армянских коммунистов".

В сентябре 1920 г. центр отозвал А.Микояна, но он оставил после себя надежного наследника Саркиса, которого Н.Нариманов называл "воспитанником Эчмиадзинской дашнакской семинарии", выдвинувшегося, "исключительно своей преступной демагогией". Саркис Саркисов (Данилян), который в партийных кругах был известен больше как Саркис, родился в Шуше. Как и А.Микоян, он получил образование в Эчмиадзинской духовной семинарии. В 1917 г. он вступил в РСДРП(б), в 1917-1918 гг. был секретарем Шушинского городского комитета партии, а с 1918 г. - членом Президиума Бакинского городского комитета партии, редактором газеты "Известия Бакинского Совета". На прошедшей 5-6 мая 1920 г. I Общебакинской партийной конференции был избран Бакинский Комитет АКП(б), а 8 мая избрано его политическое бюро, состоявшее в основном из коммунистов некоренной национальности во главе с Саркисом.

Особенно активную роль играл Саркис в кадровых вопросах. В специальном решении Оргбюро ЦК АКП(б) от 13 июля 1920 г. было подтверждено, "что использовать Саркиса следует исключительно на организационной работе". Здесь же было дано разъяснение, что работников ЦК, БК, райкомов без санкции ЦК и БК никуда назначать не разрешается. Решением Президиума БК АКП (б) от 8 ноября 1920 г. Саркису поручалось "составить проект и план перемещения работников" (ответработников - И.Н.). Подвергая критике кадровую политику БЕКА, Н.Нариманов ставит в вину Саркису, что рабочие-мусульмане не принимали участие в государственном строительстве как русские и армянские рабочие. Для убедительности он приводит случай, когда на одном из заседаний бакинской партийной конференции после доклада Саркиса о деятельности БК против него открыто выступил представитель от рабочих-мусульман: "Тов.Саркис говорит неправду. БЕКА для рабочих-мусульман ничего не делает, несколько раз просили тов. Саркиса обратить внимание на наше положение, открыть школы, назначить знающих наш язык секретарей комитетов и т.д., но до сих ничего не сделано. Я заявляю, что БЕКА многих рабочих-мусульман, работавших в подполье, выставило из партии без всякой причины".

Как писал Н.Нариманов, "после советизации Азербайджана Саркис выбросил из партии подпольных работников-персов около 500 человек". В письме В.Ленину в сентябре 1921 г. Н.Нариманов отмечал, что мусульманские рабочие заявляли: "почему нас подпольных работников удалили из партии, а вместо нас сидят молодые, вчерашние эсеры и спекулянты мальчишки, евреи и армяне. Но Саркис замял это дело".

Выступая на II съезде АКП(б) (16-23 октября 1920 г.) Н.Нариманов предлагал при экспроприации буржуазии учитывать местные условия и психологию мусульманского населения. Он подверг критике радикально настроенных товарищей, которые требовали отнимать у мужчин их костюмы, а у женщин ювелирные украшения и даже нижнее белье. Именно Саркис был назначен председателем комиссии по улучшению быта рабочих, а фактически руководил реквизицией, от которой, по словам Н.Нариманова, пострадали прежде всего рабочие, советские служащие и коммунисты, занявшие после переворота дома буржуазии.

В своем выступлении на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 21 декабря 1920 г. Саркис гордо рапортовал: "Мы конфисковали 200 пудов серебра, 10 пудов золота, 800 золотых колец, несколько тысяч ковров, огромное количество других предметов, около 100 телефонных аппаратов... Все конфискованные вещи можно продать на валюту". При этом сам Саркис безжалостный грабеж населения весьма цинично охарактеризовал как ошибки и недоразумения.

Интересно, что накануне, постановлением Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 20 декабря 1920 г. из реквизиционных вещей должны были быть выделены специальные фонды ЦК для партийных работников и проведение этого мероприятия также поручалось Саркису.

Давая оценку работе комиссии Саркиса, Н.Нариманов обвинил его в продолжении в вопросе о реквизиции линии А.Микояна, добавив при этом: "Об этой реквизиции стали писать персидские и турецкие газеты, указывая, что большевики отбирали туманы (юбки) женщин-мусульманок, передавали их из рук в руки (а это значит обесчестить женщину) и т. д.".

Ошибки эти повторялись по всему Азербайджану. Как пишет Н.Нариманов, "в конце концов, нельзя было пройти молчанием мимо этих разговоров и была назначена ревизия". В результате был собран целый "том дела о неправильном распределении вещей, о том, что устроители сами, прежде всего, не позабыли себя, что по попустительству главного вдохновителя тов. Саркиса пропали вещи и т. д.".

В целях отстранения Саркиса от руководства БК Н.Нариманов предлагал ему уехать в Армению, которая нуждалась в коммунистах, однако получил отказ. Интересно, что отказывались от него и армянские коммунисты. Между тем, фамилия Саркиса фигурировала среди 14 коммунистов-армян, кандидатуры которых рассматривались для направления в Советскую Армению на заседание Политбюро ЦК АКП(б) 14 января 1921 г. Однако, было решено Саркиса не посылать в связи с большой партийной работой, проводимой им внутри Азербайджана. Тогда вопрос об отзыве Саркиса был поставлен перед Москвой Н.Наримановым и Г.Каминским. В телеграмме секретарю ЦК РКП(б) Н.Крестинскому от 3 февраля 1921 г. Н.Нариманов писал: "Тов. Каминский едет на съезд (Х съезд РКП (б) прошел в марте 1921 г.-И.Н.), где даст подробную информацию о партийной работе в Азербайджане. За истекший период тов. Каминский проделал большую работу, однако "наследники" Микояна опять мешают. Необходимо снять отсюда всех ответственных работающих армян и в том числе Саркиса, который мутит все. Я прошу Вас обратить серьезное внимание на заявление т. Каминского. С коммунистическим приветом, Н.Нариманов". Решение в Москве вопроса о категорическом отзыве Саркиса из Азербайджана Н.Нариманов ставил также в письме от 21 февраля 1921 г. полномочному представителю Азербайджанской ССР в Советской России Б.Шахтахтинскому.

Однако благодаря протекции И.Сталина, Саркису удалось вернуться на должность секретаря БК до середины июня 1921 г. Н.Нариманов писал по этому поводу: "Итак, Саркис под разными предлогами продолжал сидеть в Баку и устраивать собрания, на которых подвергались жёсткой критике постановления ЦК РКП(б). Наконец, члены РКП(б) категорически требуют его выезда. Саркис уезжает".

В целом, подводя итоги деятельности А.Микояна и Саркиса в Азербайджане, Н.Нариманов в сентябре 1921 г. писал В.Ленину: "Микоян, Саркис...но спрашиваю: кто из них был вождем бакинских рабочих. Или скажут: "тов. Шаумян, Джапаридзе были вождями. Нет и нет. Их печальная участь - свидетельница этому. Настоящее положение в Азербайджане ведет именно к этому, к событиям 18-го года".

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана