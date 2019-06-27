Не так давно в армянских экспертных кругах было признано, что Армения бесповоротно проиграла информационную войну Азербайджану. Действительно, армянские фальсификаторы отступили на всех фронтах. Единственным участком этого фронта, где еще не достигнута полная победа, пока остаются просто непостижимые по масштабам армянские исторические фальсификации. Но и тут уже достигнуты серьезные продвижения вглубь "обороны" противника, наступление продолжается, и весьма успешно.

К такой ситуации наши соседи не привыкли. Фальсифицировать историю все годы российского и советского покровительства было разрешено только армянам. За годы советской власти были написаны тома фальшивой истории региона, вычерчены границы не существовавшего в этой части мира "армянского государства", найдены якобы доказательства и чуть ли не живые свидетели времен неолита. Достаточно назвать такую откровенную фальшивку, как Эребуни, - новодел, с которого начала активно переписываться и "научно" обосновываться армянская история азербайджанского Иреванского ханства.

Изменение ситуации нервирует и раздражает армянскую сторону.

"Армения не намерена бесцельно тратить огромные средства для борьбы против дезинформации, распространяемой Азербайджаном, и фальсификации им истории", - истерично заявил недавно в парламенте министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

По словам министра, Армения не собирается ничего опровергать, потому что в ее арсенале "не только исторические памятники и богатое наследие, но и многочисленные научные работы". Один только академик Бабкен Арутюнян чего стоит...

Отметим, что Бабкен Арутюнян, которым размахивает, как флагом, армянский агитпроп, - это историк, не сделавший за свою научную биографию ничего полезного. В годы независимости заправлял на кафедре истории сопредельных Армении стран (то есть нашей с вами) и "прославил" свое имя только жалкой попыткой опровергнуть историческую правду книги "Горис - 2010: сезон театра абсурда" академика Рамиза Мехтиева. После чего стал главным экспертом по "азербайджанским фальсификациям".

"Руководство Армении должно взять под контроль борьбу с антиармянской пропагандой", - кричал он на каждом углу, требуя поддержки государства для тех историков, которые "решат взяться за это дело". Но денег в 2010 году на это не нашлось, а сегодня министр Папикян убил последнюю надежду, заявив, что "Армения не намерена бесцельно тратить огромные средства".

И ведь Папикян совершенно прав - выделенные средства уйдут в никуда, будут растрачены понапрасну, потому что эта война Арменией уже проиграна.

На фоне масштабных фальсификаций, уничтожения армянами культурно-исторического наследия других народов на территории нынешней Армении и оккупированного ею Карабаха, очень смешно звучат слова о том, что азербайджанская пропаганда якобы фальсифицирует историю региона, считает азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

"Показательно, что из уст армянских депутатов и чиновников мы слышим, что армянская пропаганда проигрывает азербайджанской. Именно эффективная деятельность азербайджанской стороны по разоблачению армянских исторических фальсификаций и лжи дает свой эффект, и лучшей оценки, чем признание этого факта из уст противника, и быть не может. Армянский министр высказывает претензии, что азербайджанская сторона делает ставку на иноязычную, в первую очередь, русскоязычную аудиторию потребителей информации. Так и есть, и это лучший формат деятельности и ответа на армянские фальсификации", - сказал азербайджанский историк.

В настоящее время Центр готовит новую "бомбу" для армянских фальсификаторов истории. Документальный фильм "Армянская история, написанная "болгаркой"", позволит разоблачить не только лживые постулаты армянской стороны, но и продемонстрирует технологию того, как уничтожалась и продолжает уничтожаться истинная история региона, и как на ее осколках возводится лживая "история Армении".

Фильм готовится в рамках проекта "Оккупация истории - оккупация земли", осуществляемого при грантовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

По словам Ризвана Гусейнова, в рамках исследований, проводимых Центром в западных регионах Азербайджана, были выявлены любопытные факты армянских фальсификаций, которые и натолкнули на идею создания такого фильма.

Отметим, что два года назад по инициативе Центра, Центральной научной библиотеки НАНА и кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям была создана международная рабочая группа ученых, получившая прекрасное и многообещающее название - "В поисках Солнца". Рабочая группа побывала в Товузском, Шамкирском, Гедабекском районах, и в результате проведенных исследований выяснилось, что армянская сторона пыталась "научно" обосновать свои претензии не только на Карабах, но и на западные регионы Азербайджана.

Технологии фальсификаций в своем роде действительно "уникальны": вряд ли кто-то в мире додумался бы до такого. Как рассказывает Ризван Гусейнов, с целью фальсификации исторического наследия, в основном в 80-е годы, на многочисленных старых кладбищах различных сел западного региона, в албанских храмах появлялись "специалисты" из Армении, которые посредством "лагунды" и других средств уничтожали надписи на надгробиях, на каменных плитах в албанских храмах. Вместо уничтоженных надписей наносились новые, якобы свидетельствующие о "древнеармянской" истории этих эпиграфических памятников. Эта деятельность значительно активизировалась накануне начала карабахского конфликта и распада СССР.

"В рамках проекта проводятся исследования в западном регионе Азербайджана, в частности в селе Гирзан (Кирзан) Товузского района и ряде албанских храмов Гедабекского района. В частности, на кладбище села Гирзан выявлено большое количество древних могил, относящихся к албанским христианским и мусульманским захоронениям, надгробные плиты которых в советское время армянские фальсификаторы обработали "болгаркой", уничтожив прежний орнамент, и нанесли поверх него новые надписи на армянском языке. Делалось это с целью присвоить албанское христианское наследие Азербайджана и объявить эти земли частью "древней Армении". Такого же рода факты вандализма выявлены на других древних памятниках Товузского и Гедабекского районов Азербайджана, приграничных с Арменией", - отметил историк.

По словам Гусейнова, за этим грязным занятием армян не раз заставали местные жители. В рамках исследований азербайджанские и зарубежные исследователи смогли пообщаться со свидетелями этой деятельности армян и зафиксировать факты вандализма по отношению к эпиграфическим памятникам Азербайджана.

Так, группа зарубежных исследователей и ученых, в том числе, представителей ЮНЕСКО, смогли воочию убедиться в уничтожении эпиграфических памятников на кладбище села Гирзан. В готовящемся фильме будут приведены мнения этих ученых об акте армянского вандализма против азербайджанского исторического наследия, а также интервью с местными жителями и исследователями, которые в советские годы стали свидетелями и пытались пресекать попытки эмиссаров из Армении сфальсифицировать в Гирзане и других местах памятники истории.

Фильм планируется перевести на другие языки и показывать не только в Азербайджане, но и за рубежом. Кроме того, его посмотрят в ЮНЕСКО и других международных организациях.

Так что министр Папикян беспокоится не напрасно.

Зульфугар Ибрагимов