Пока в Армении теряются в догадках, почему им, при всех возможностях и миллионах диаспоры, не удалось за четверть века добиться признания миром результатов армянской оккупации территорий Азербайджана, из этого самого мира приходят неприятные для Еревана известия.

Как сообщают армянские СМИ, неделю назад в оккупированном Карабахе состоялся "международный симпозиум живописи" с участием 15 художников из 7 стран. Не поленимся и перечислим их - из России, Украины, Беларуси, Грузии, Литвы, Индии и Армении.

Порисовав недельку, участники незаконного мероприятия прониклись высокими чувствами к красотам Карабаха и на прощание поприглошали друг друга в гости.

Юным рисовальщикам из самого Карабаха досталось приглашение в российскую Чувашию. Насколько чувашские художники, пригласившие сверстников в гости, понимали, где находятся, это уже вопрос к армянской стороне.

Одним словом, юные художники из Карабаха, как пишет "Еркрамас", "радостно собрали свои картины и отправились в путь. Но в Москве вдруг выяснилось, что власти Чувашии неожиданно без объяснения причин выступили против приезда художников из Карабаха".

Как и все жители оккупированных территорий, эти юнцы имели паспорта Республики Армения, но это им не помогло.

"Как всегда активно поработали азербайджанцы и внесли в это дело свою ложку дегтя", - возмущается армянское издание.

Султан Керим