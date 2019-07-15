С начала ХХ столетия один из главных нефтяных источников мира - Баку - стал объектом ожесточенной борьбы крупных держав. Первая мировая война, усилившая военно-экономическое значение жидкого топлива, открыла новую страницу в этой борьбе. В 1917 г. пала монархия в России. Южный Кавказ, находившийся под ее контролем в течение столетия, стал привлекать внимание других держав, стремившихся утвердиться в регионе. Одной из причин столь пристального внимания к Кавказу была бакинская нефть. Союзники опасались возможности овладения Баку германо-турецкими силами, что могло бы привести к нежелательным для Антанты последствиям в ходе войны.

В мае 1918 г. в Тифлисе была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Национальное правительство с первых же дней столкнулось с серьезной проблемой: главный экономический, политический, культурный центр Азербайджана - Баку находился под контролем большевиков, которые отказывались признать независимость АДР. Кроме того, молодому государству пришлось учитывать еще один немаловажный фактор - усиление международной борьбы за бакинскую нефть. Одним из государств, активизировавших свою политику на Южном Кавказе, была Османская империя, которая выступала в качестве союзника Азербайджана.

После заключения 4 июня 1918 г. договора между АДР и Османской империей, последняя начала оказывать военную помощь национальному правительству в утверждении его власти в стране.

Правительство Советской России во главе с В.Лениным знало, что турецко-азербайджанское сближение в конечном итоге приведет к столкновению с большевиками из-за Баку. Поэтому оно стало предпринимать комплекс дипломатических и военных мер, чтобы сохранить Баку в своих руках. Активное продвижение турок на территорию Азербайджана противоречило интересам и Германии. Если для России это было чревато опасностью потерять нефтяной Баку, то Германия не была уверена, что турки совместно с азербайджанскими силами смогут взять город. Немцы опасались, что нефтепромыслы будут уничтожены в ходе военных действий.

Таким образом, независимо от конечной цели, интересы и России, и Германии совпадали в том, чтобы помешать Турции. Это привело к их сближению и началу российско-германского торга из-за Баку. Немцы решили, что ключ "бакинской проблемы" находится в руках РСФСР, которая поддерживала Бакинский Совнарком. Подобный вывод можно встретить в отчете германского консула в Стамбуле, где говорилось, что большевики прочно удерживают Баку, и выражалось сомнение в том, удастся ли взять город. Исходя из этого, консул высказывался за переговоры с Россией по вопросу о Баку: "Если мы договоримся с большевиками, то нефтяные источники Баку и запасы нефти попадут в наши руки в целости и сохранности. Если большевики, вопреки ожиданиям, будут вынуждены покинуть его, то подожгут промыслы, и ни мы, ни турки не сможем воспользоваться запасами нефти". Следует отметить, что германский дипломат оказался весьма прозорливым, считая, что большевики могут сжечь бакинские нефтепромыслы. Конечно, он не мог знать этого точно, ибо данный вопрос был строго секретным. Однако публикации последних лет свидетельствуют, что такой чудовищный план действительно существовал.

5 июня 1918 г. В.Ленин писал неустановленному лицу: "Можете ли Вы еще передать Теру (имеется в виду С.Тер-Габриэлян - один из руководителей Баксовнаркома - Ф.Д.), чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку".

Подтверждением того, что большевики готовили план уничтожения промыслов, является письмо С.Шаумяна В.Ленину от 23 июня 1918 г. Здесь он благодарит В.Ленина за то, что в Баку С.Тер-Габриэляном доставлено вооружение и "много другого добра". С.Шаумян выражает обеспокоенность, что немцы могут помочь азербайджано-турецким силам и пишет: "...тогда, вероятно, нам не удастся отстоять Баку. И тогда мы применим Ваш рецепт. Об этом была принята нами резолюция, сообщенная Вам, и образована комиссия из специалистов, ежедневно докладывающая мне о своих работах". Нет сомнения, что, говоря "Ваш рецепт", С.Шаумян подразумевает ленинский план сожжения нефтяных промыслов в Баку и сообщает об уже начавшейся подготовке.

По мере продвижения азербайджано-турецких сил к Баку российско-германское сближение переходило в реальную плоскость. Это можно увидеть из телеграммы В.Ленина И.Сталину: "Сегодня, 30 июня, получено сообщение от Иоффе (полномочный представитель РСФСР в Берлине - Ф.Д.) из Берлина, что Кюльман (статс-секретарь иностранных дел Германии - Ф.Д.) имел предварительный разговор с Иоффе. Из этого разговора видно, что немцы согласны принудить турок прекратить военные операции дальше брестской границы, установивши нам точную демаркационную линию. Обещают не пускать турок в Баку, но желают получать нефть. Иоффе ответил, что мы будем строго придерживаться Бреста, но вполне согласны с принципом давать, чтобы получать. Обратите сугубое внимание на это сообщение и постарайтесь передать его Шаумяну поскорее, ибо есть серьезнейшие шансы удержать Баку. Часть нефти, конечно, мы дадим". В следующей телеграмме от 7 июля В.Ленин писал И.Сталину: "...Относительно Баку самое важное, чтобы Вы были непрерывно в сношениях с Шаумяном и чтобы Шаумян знал предложение германцев, сделанное послу Иоффе в Берлине, относительно того, что немцы согласились бы приостановить наступление турок на Баку, если бы мы гарантировали немцам часть нефти. Конечно, мы согласимся". Для России было очень важным, чтобы немцы признали Баку за ней, причем, помимо уступки части нефти, большевики соглашались не вмешиваться в дела Грузии, которая находилась под германским протекторатом.

Тем временем, наступление азербайджанской и турецкой армий на Баку продолжалось. Народный комиссар иностранных дел РСФСР Г.Чичерин отправил ноту дипломатическому представителю Германии Рицлеру с протестом против наступления на Баку. С.Шаумян постоянно телеграфировал в Москву о приближении турок. Россия прилагала все усилия, чтобы обеспечить в военном отношении бакинских большевиков. Однако в это время в Баку произошли события, которые повлекли за собой падение советской власти - форпоста России на Южном Кавказе. Убедившись, что большевики не могут защитить город, Бакинский Совет 25 июля 1918 г. принял решение о приглашении англичан. Не сумев удержать власть в своих руках, Бакинский Совнарком 31 июля сложил полномочия. Власть в городе перешла к правительству "Диктатуры Центрокаспия", состоящему из представителей партий эсеров, меньшевиков и дашнаков. Через несколько дней английские войска оккупировали Баку.

С потерей Баку не хотела мириться и Россия, попавшая в затруднительное положение. Теперь она ощущала еще большую необходимость в поддержке Германии. 19 августа 1918 г. Г.Чичерин обратился к генеральному консулу Гаушильду с нотой протеста против движения турецких войск на Баку. Немцы были согласны гарантировать ненаступление на Баку, если Россия выгонит оттуда англичан. Германское правительство было заинтересовано в том, чтобы Баку остался в руках России.

Наконец, после длительных переговоров "бакинский вопрос" был решен. 27 августа 1918 г. Германия и Россия подписали в Берлине Добавочный договор к Брестскому миру. Добавочный договор охватывал вопросы, касающиеся российско-германских отношений. Ряд статей непосредственно касался Южного Кавказа. В статье 4 говорилось: "...Германия никоим образом не будет вмешиваться в отношения между Русским государством и его отдельными областями, и, следовательно, она в особенности не будет ни вызывать, ни поддерживать образование самостоятельных государственных организмов в этих областях".

Согласно статье 14, Германия не должна была оказывать "поддержки никакой третьей державе при возможных на Кавказе вне пределов Грузии или округов, ...военных операциях". Этот пункт был направлен против Турции, именуемой "третьей державой", ибо она вместе с азербайджанской армией перешла определенную Брестским договором демаркационную линию. Россия, в свою очередь, брала обязательство содействовать нефтедобыче в Баку и предоставить Германии четвертую часть ее. Взамен немцы обещали предоставить России донецкий уголь.

Договор от 27 августа был сепаратным, противоправным. Две державы вели между собой торг, заключали сепаратные сделки, делили природные богатства, решали судьбы территорий, на которые они не имели юридических прав. Статьи договора, касающиеся Кавказа, были направлены, прежде всего, против территориальной целостности Азербайджанской Республики. Договор вызвал возмущение правительства Азербайджанской Республики. В ноте М.Э.Расулзаде германскому послу в Стамбуле говорилось: "...азербайджанский народ...не может отказаться от своего желания получить обратно Баку. Этот вопрос является для Азербайджана вопросом не только территориального увеличения, но и условием жизнеспособности; наоборот, для России и других народов, утверждающих, что Баку им необходим, этот город является важным чисто лишь экономически".

Тем временем, международная обстановка уже окончательно стала благоприятной для Антанты, и это ослабило интерес Германии к договору от 27 августа. Россия не смогла вытеснить англичан из Баку, так как шедшие сюда силы большевиков были остановлены Грузией и Горской Республикой. В таких условиях Германия, которая по договору должна была не допустить в Баку "третью державу", то есть Турцию, фактически защищала город для англичан. Поэтому, осознав всю абсурдность и нежелательность такого положения, Германия отказалась от договора 27 августа.

15 сентября 1918 года азербайджанская армия вошла в Баку и освободила город от марионеточного правительства "Диктатуры Центрокаспия". Баку и бакинская нефть перешли в руки азербайджанского национального правительства. 18 сентября в город вошли османские войска.

Не взирая на это, Советская Россия не оставляла попыток вернуть себе нефтяной Баку. Народный комиссариат иностранных дел РСФСР выступил с нотой, в которой освобождение Баку расценивалось, как "захват одного из важнейших городов Российской Республики турецкими войсками при помощи татарских бандитских отрядов". На протесты России из Германии ответили, что "по наведенным справкам, на Баку наступают не регулярные части турецкой армии, а какие-то "местные банды".

В сентябре 1918 г. в Стамбуле и Берлине прошли переговоры между Османской империей и РСФСР по поводу урегулирования споров, возникших на Кавказе. Переговоры велись на уровне великого визиря Талят паши и представителя России в Берлине А.Иоффе. Талят паша согласился на отвод турецких войск, но отказался принять условие о передаче территории Азербайджана Советской России. Кроме этого, турецкий посол в Германии Рифаат паша предложил А.Иоффе подписать протокол об урегулировании военного положения на Кавказе. Представленный проект протокола предусматривал вывод турецких войск с Кавказа до границ, определенных Брестским договором. Но советское правительство отвергло проект именно из-за отсутствия там пункта по нефтяному Баку. На это прямо указывает В.Ленин в телеграмме А. Иоффе от 7 октября 1918 г.: "Подписать турецкий протокол не согласны, пока не будет принята передача Баку нашим властям, ибо без этого пункта есть все основания подозревать тайные соглашения с Антантой о передаче Баку в ее руки".

Таким образом, после объявления независимости борьба за нефть разгорелась с новой силой. В ходе военно-дипломатического противостояния правительство Азербайджанской Республики продемонстрировало твердую решимость защитить Баку от посягательств с любой стороны. Международная обстановка на тот момент, союз с Османской империей оказали благоприятное воздействие на политику азербайджанского правительства. Россия, не желая упускать из рук "черное золото", использовала все средства, чтобы не допустить перехода Баку в руки Азербайджанской Республики. В 1918 году это ей не удалось. На время природное богатство Азербайджана перешло под контроль своего истинного хозяина - азербайджанского народа и национального правительства.

Фархад Джаббаров,

Доктор философии по истории