Принимая во внимание то, что позиции правящей политической команды и премьер-министра крайне ослабли, не исключено, что избирательный процесс состоится гораздо раньше 2022 года.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с Tert.am сказал политтехнолог Армен Бадалян, добавив, что этот сценарий не исключается, исходя из внутренней и внешней политики, проводимой властями.

"Не думаю, что Россия будет терпеть длительное существование непредсказуемых властей, также внутри страны не решается ни одна проблема, и разочарование властью перерастает в недовольство".

Армен Бадалян подчеркнул, что, несмотря на то, что власти пытаются проводить подчеркнутую пропутинскую внешнюю политику, они не являются надежными для России.

"Несмотря на то, что они заявляют, что проводится процесс установления блестящих отношений с Россией, мы видим, что есть серьезные проблемы. У РФ всегда есть сомнение в том, что власти Армении в любой момент, исходя из желаний премьер-министра, могут делать реверансы другим странам. Это может подтолкнуть Россию поддержать некоторые силы РА в осуществлении процесса смены власти в стране", - сказал он.

По словам Армена Бадаляна, власти вообще провалили внешнюю политику, есть проблемы с самыми влиятельными странами, будь то США, Россия, Евросоюз, хотя бы Китай. По его словам, в отношениях Армения-Иран, Армения-Китай, Армения-страны СНГ нет концепции: решается только вопрос одного дня. Армен Бадалян отметил, что речь идет и о решении внутренних проблем.