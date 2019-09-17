Перспектив у проекта железной дороги из Ирана через Армению нет и не будет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков, комментируя надежды армянской стороны в связи с предстоящим 1 октября визитом в Ереван президента Ирана Хасана Роухани. Отметим, что в преддверии визита в армянских СМИ распространяется информация о намерении иранской стороны "реанимировать" мертворожденный проект.

Продолжая свою мысль, азербайджанский депутат отметил, что причин, почему дороги Иран-Армения не будет, несколько.

В первую очередь, у Ирана нет потребности в такой дороге. Рынок Армении скудный, объемы грузоперевозок не оправдают не только капитальные, но и эксплуатационные расходы на поддержание такой железной дороги в рабочем состоянии, считает наш собеседник.

"Что же касается транзита через Армению, то и здесь дорога упирается в абхазский тупик. У Ирана есть возможность осуществлять морские перевозки напрямую из своих портов в Персидском заливе, и в грузинских портах особой необходимости нет. С Турцией у Ирана есть прямое железнодорожное сообщение, в Центральную Азию и Казахстан давно построена железнодорожная ветка через Туркменистан. Перевозки в Россию осуществляются через Каспий паромами и автомобильным транспортом - через Азербайджан. Так что необходимости в транзите через Армению для связей со странами ЕАЭС у Тегерана нет", - сказал Расим Мусабеков.

Депутат напомнил, что в настоящее время реализуется проект соединения железных дорог Ирана с Азербайджаном и Россией, причем кредитует проект в размере 500 млн. долларов Азербайджан, а технически готова содействовать Россия. С учетом всего этого, о железной дороге через Армению могут рассуждать только люди, далекие от реальности и верящие в фантазии, считает парламентарий.

"Проект через Армению чрезвычайно сложный технически из-за рельефа местности и дорогостоящий - 3-4 млрд. долларов. Денег нет ни у Армении, ни у сколько-нибудь ответственных инвесторов. Да и абсурдно строить железную дорогу, когда такая имеется через Нахчыван и не действует 30 лет из-за агрессии Армении против Азербайджана. Так что в газетах могут писать что угодно, но правительство Армении еще 2 года назад ликвидировало небольшую группу, которая занималась проработкой данного проекта. Вопрос закрыт навсегда", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева