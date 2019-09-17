Ситуация вокруг вчерашней отставки главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна с каждым часом все больше и больше играет против Пашиняна. Мало было собственных заявлений Ванецяна с предупреждением властям "остановиться", а тут еще появились нелицеприятные новости о судьбе его родственников.

Накануне армянские СМИ сообщили, что в отношении 75-летнего отца экс-главы СНБ возбуждено уголовное дело. Сообщается, что Гагику Ванецяну принадлежит компания "Ав Груп", которая занимается импортом декоративных растений и цветов. Ванецян-старший, по данным прессы, также связан с компанией "Эй Би Эксперт", которая является четвертой по величине компанией, импортирующей топливо.

Комитет государственных доходов Армении опроверг это сообщение СМИ, но осадок все равно остался.

Газета "Жаманак" пишет, что в ближайшее время будет освобождена от занимаемой должности мать уже бывшего директора СНБ Артура Ванецяна - Маргарита Азарян, которая сейчас является помощником президента Армении Армена Саркисяна.

"Маргарита Азарян в период президентства Роберта Кочаряна была начальником отдела писем и приема граждан (1998-2002), во время президентства Сержа Саргсяна - начальником управления кадров (2011-2018). 27 июня 2018 года она была назначена начальником департамента кадров и управления персоналом аппарата Никола Пашиняна и освобождена от занимаемой должности 2-го апреля 2019 года из-за ненадлежащего выполнении поручения премьер-министра", - напоминает газета.

Послужной список у Азарян, конечно, не "революционный", но он был хорошо известен Пашиняну, когда он назначал ее себе завкадрами.

После того, как всесильный Ванецян лишился должности, власти решили отыграться на его родителях? Некрасиво как-то получается, господа.

Султан Керим