В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках цикла мероприятий 30 сентября в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" представлены работы VIII Международной выставки "От отбросов к искусству".

Данный проект реализуется по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при организации ОАО "Тамиз шахар" и поддержке Общественного объединения IDEA, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и галереи искусств "Q Gallery".

На выставке представлены работы 21 художника-скульптора из 14 стран, созданные из различных бытовых отходов. В экспозицию вошли работы представителей искусства из Азербайджана, Китая, Финляндии, Индии, Хорватии, Иордании, Ирана, Черногории, Узбекистана, России, Турции, Северной Македонии, Украины и Японии.

Традиционно проводимая выставка посвящена творчеству гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 650-летний юбилей которого отмечается в этом году.

С экспонируемыми на выставке работами ознакомились исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, председатель правления ОАО "Чистый Город" Этибар Аббасов, видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, деятели культуры и искусства.

Отметим, что выставка "От отбросов к искусству" организуется с 2010 года. С 2015 года в поселке Гала функционирует и музей "От отбросов к искусству". Данный проект демонстрирует возможность создания произведений искусства из отбросов. Главная цель - донести до внимания людей важность содержания в чистоте окружающей среды, отказа от привычки бездумно выбрасывать в мусорные баки предметы, которые они считают ненужными.

В беседе с корреспондентом Trend участники выставки рассказали о созданных произведениях, используемых в ходе работы материалах и важности заботы об окружающей среде.

Нармин Абдуллаева (Азербайджан): "При создании работы меня вдохновила лирика Насими. Моя работа основывается на поэтическом творчестве Насими - это 3D-панно, созданное с помощью пенопласта и картонных коробок. Отмечу важное значение проекта, в котором участвуют художники и скульпторы из разных стран мира, нам очень интересно узнать взгляд зарубежных авторов на творчество Насими, их видение его философии".

Татьяна Фадеева (Узбекистан): "Представляю две работы под общим названием "Игры разума", одна из них "Шесть сторон" - это такой кубик Рубика, на каждой из сторон которого изображены лица с разной мимикой. Этой работой я хотела сказать о том, что мы сами себя составляем, и можем поменять грани нашей личности, изменить и усовершенствовать их. Вторая работа - о человеческих взаимоотношениях, о взаимосвязи поступков. О том, что опираясь на людей, мы всегда рискуем, что это длинная цепочка и стоит одному человеку неправильно себя повести, то рассыплется все, на что мы опираемся. Я участвую в данном проекте второй раз, была в Азербайджане в 2013 году, и, как всегда, я полна впечатлений, получила много эмоций, посыл и вдохновение, познакомилась с коллегами из разных стран, мы обменялись опытом".

Жеетандер Кумар Ожха (Индия): "Моя работа символизирует то, что мы никогда не находимся в настоящем. Облако из лампочек обозначает наши желания и мечты. Узнав о творчестве Насими, я нашел вдохновение в его поэзии".

Анастасия Тарасенко (Украина): "Безумно счастлива быть частью данного проекта. Свою работу я выполняла на холсте, так как я живописец. Это портрет Насими, он выполнен акриловыми красками, также я использовала битое стекло и зеркала. Из проволоки выполнены металлические крылья, которые олицетворяют бесконечность и вечность Насими то, что он всегда будет жить в наших душах и сердцах. Скажу, что творчество Насими хорошо известно в Украине, в Киеве есть памятник Имадеддину Насими".

Фуркат Байчибаев (Россия): "При создании работы я обратился к той части творчества Насими, где он восхваляет женщину, ее красоту. Поэтому моя работа и называется "Восточная красавица", в ней же отражена основная идея выставки "От отбросов к искусству". При создании произведения я использовал различные металлические отходы. Очень рад, что меня пригласили принять участие в выставке, хотел бы отметить высокий уровень организации проекта. Участникам были созданы все условия, чтобы мы могли погрузиться в спокойное созидательное творчество".

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.