Как и следовало ожидать, заявление Президента Азербайджана "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак" вызвало истеричную реакцию в Армении. Уже отреагировал МИД, высказались эксперты и демагоги разных мастей, размахивают кулаками всевозможные общественники. И все высказывающиеся делают вид, что данные слова азербайджанского лидера - это нечто внезапно порожденное "агитпропом", а не четкий ответ на скандальное заявление премьера Армении Никола Пашиняна, сделанное в оккупированном Карабахе, о том, что "Карабах - это Армения, и точка".

Хотя нет, есть все-таки в Армении люди, сохраняющие разум и трезвость рассудка.

"Я не хочу слышать сказку о страшном Алиеве или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе "Арарат - это наша гора, наша гора, наша гора", - написала в соцсетях исследователь, научный сотрудник Матенадарана Гаянэ Айвазян.

Гаянэ Айвазян пишет, что "доблестная армянская пресса" распространяет только саму фразу Президента Азербайджана, а "армянские чиновники демонизируют это, но естественно получать ответ в том же духе, в котором говоришь сам".

"Во второй части, которую армянская пресса в основном обходит стороной, он сделал очень разумное замечание премьер-министру Армении, сказав, что нет народа Нагорного Карабаха, есть население Нагорного Карабаха, которое состоит из армянского и азербайджанского народов, обладающих равными правами. Это очень грамотная формулировка, я хочу услышать реакцию на это армянской стороны. Не хочу слышать сказку о страшном Алиеве или слышать с высоких трибун внешнеполитические тексты в духе "Арарат - это наша гора, наша гора, наша гора", - написала Айвазян в соцсетях...

Иными словами, армянский ученый дала понять своим соплеменникам, что сколько не говори "халва", во рту у армян слаще не станет, а вот необдуманно выброшенные на политическое поле фантазии могут иметь неприятные последствия.

Примерно так же ответил армянским журналистам большой "друг" армянства в Госдуме России Константин Затулин.

Издание 24news.am прицепилось к проармянскому депутату ГД с вопросом: "Вас не удивляет, что Ильхам Алиев ответил на слова Никола Пашиняна спустя два месяца?". Не получив ответа, журналист задала свой вопрос повторно.

Откуда появился на свет такой многомудрый вопрос, мы, конечно, знать не можем. Но можно предположить, что издание усиленно пыталось навести Затулина на ответ в том духе, что Баку, мол, заговорил только после встречи с Путиным. Ведь перед выступлением на пленарной сессии клуба "Валдай" Президент Азербайджана провел плодотворную встречу с российским коллегой, на которой обсуждался и карабахский конфликт.

Но ожидания не оправдались.

"Неужели премьер-министр или кто-то другой в Армении думает, что у противоположной стороны короткая память, и она не помнит, что происходило или говорилось два месяца назад? Как видим, Президент Алиев использует данный тезис, дабы аргументировать свою точку зрения. В этом смысле я считаю, что премьер-министру Армении стоит быть осторожнее в заявлениях. Столь резко менять прежнюю тактику урегулирования карабахской проблемы... Эта тактика проявляется и в том, что Армения официально не признала Карабах. Кстати, Алиев говорил и об этом, о том, что сама Армения не признает Нагорный Карабах", - сказал Затулин, посоветовав Пашиняну не импровизировать в таких вопросах.

Очень полезный совет, учитывая, что у армянского премьера язык всегда опережает разум. Вполне вероятно, что он сам, не получив ни внутри страны, ни из вне аплодисментов, уже жалеет о сказанном. Но слова, как известно, не воробей.

А на вопрос армянского СМИ ответить не трудно. Баку уже отреагировал на безумие Никола Пашиняна в Ханкенди незамедлительно и сполна на уровне МИД, минобороны и других соответствующих структур. Может быть, в Ереване ожидали какого-то специального заявления руководства страны по поводу болтовни премьера-неудачника? Это же несерьезно. Глава уважающего себя государства не будет опускаться до такого уровня и реагировать на каждую провокацию. Серьезный политик не поддается эмоциям, он отвечает на вызовы в нужном месте и в нужное время. Президент Ильхам Алиев очень правильно выбрал время и место, чтобы донести реальную ситуацию в конфликте до международной общественности. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - это очень подходящая площадка, чтобы указать Еревану на его место. И сегодня слова "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!" обсуждаются уже и на страницах российских СМИ.

"Эскалация происходит на фоне крайне жестких заявлений лидеров двух стран. В ответ на слова Никола Пашиняна о том, что Карабах - "это Армения, и точка", Ильхам Алиев, выступая на заседании Валдайского клуба, провозгласил: "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!" Москве становится все сложнее балансировать между Баку и Ереваном". - констатирует "Коммерсантъ".

А Константин Затулин совершенно прав - Пашиняну стоит быть поосторожнее в своих заявлениях. Потому что ответ на очередную провокацию может последовать в очень неприятной для страны-оккупанта форме, причем быстро и без оглядки на реакцию третьей стороны.

Зульфугар Ибрагимов