Азербайджан ставит перед собой амбициозные цели экономического развития и уже сейчас предпринимаются все необходимые шаги для достижения этих целей. Этот месседж, в частности, высказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем 15 октября экономическом совещании.

Подводя итоги социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года, глава государства отметил, что показатели экономики - положительные. "Отрадно, что экономический рост в ненефтяном секторе превышает 3 процента. Это говорит о том, что меры по диверсификации дают результаты. Конечно, нам хотелось бы, чтобы рост был более высоким", - заметил Президент Азербайджана.

Роль ненефтяного сектора в качестве драйвера национальной экономики становится все более значимой. Курс на диверсификацию экономики Азербайджана, о котором Президент Ильхам Алиев объявил несколько лет назад, доказал свою эффективность: в годы, когда глобальный кризис наносил ощутимые удары по соседним странам, наша страна сумела пережить его с минимальными потерями. Кроме того, диверсификация придала серьезный импульс развитию ненефтяных отраслей, в том числе промышленного производства. Ненефтяная промышленность в Азербайджане за 9 месяцев выросла на 15 процентов - и это рекорд, причем не только для Азербайджана, но и в мировом масштабе.

Еще одно важнейшее направление для азербайджанской ненефтяной экономики - это, конечно, сельское хозяйство. И тут тоже есть, чем гордиться: как отметил на совещании Президент Ильхам Алиев, за девять месяцев объем сельхозпроизводства вырос более чем на 7 процентов. "Наряду с этим, как вам известно, в последние годы были вложены крупные инвестиции в сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства определено как приоритетная сфера. Вместе с тем, в прежние годы меня несколько удивляло, что при таком объеме инвестиций, такой поддержке, предоставлении субсидий, льготных кредитов рост в сельском хозяйстве составлял 2-3 процента. Но в настоящее время в этой отрасли также наблюдаются серьезные подвижки", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Что касается цен, то в текущем году инфляция держится на очень низком уровне, чуть превышая 2 процента. Для сравнения, в Казахстане за этот же период цены выросли на 3,3, а в Беларуси - на 3,4 процента. Низкий уровень инфляции удалось сохранить даже несмотря на то, что в 2019 году был принят целый пакет социальных решений: неоднократно повышались пенсии, зарплаты, другие социальные выплаты.

Говоря о росте пенсий, глава государства отметил, что Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии. Президент отметил, что по размеру среднемесячных пенсий наша страна - на третьем месте среди стран Содружества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что даже такой высокий показатель не может устраивать. "У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии и в будущем, и возможности должны соответствовать этому. Для того, чтобы добиться этого, во всей финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность. В настоящее время у нас есть достаточно резервов, и перед правительством поставлена задача выявить все эти резервы, чтобы и бюджетные доходы повышались, и бюджетные расходы были целенаправленными и прозрачными", - сказал глава государства.

Повышение пенсий, зарплат и пособий требует серьезных финансовых ресурсов. Глава государства отметил, что резервов достаточно, и стоит задача по выявлению дополнительных резервных возможностей. В первую очередь, поручение Президента Ильхама Алиева касается, конечно, налоговых органов и таможни. Реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, привели к впечатляющим результатам: за 9 месяцев этого года поступления в госбюджет по линии этих ведомств выросли дополнительно на 700 миллионов манатов. И это далеко не предел: усилия по выводу предпринимателей, уклоняющихся от налогов, приносят результаты, но цель правительства - свести уклонения к минимуму.

Президент Ильхам Алиев отметил, что многие частные компании все еще не полностью выплачивают налоги и ведут двойную бухгалтерию, и потребовал жестко разбираться с этими преступлениями. "Налоговым, другим правоохранительным органам следует принимать самые строгие меры против такого типа "предпринимателей". А предприниматели должны знать, что обязаны выплачивать налоги. Никакие другие выплаты с них требоваться не могут. Я поставил эту задачу перед всеми структурами: нужны максимальная прозрачность, точность, необходимо положить конец взяточничеству и коррупции. Но предприниматели должны полностью выплачивать государственный налог. За счет этих налогов мы реализуем социальные проекты, размещаем переселенцев, укрепляем нашу армию. Поэтому неплательщики налогов должны привлекаться к уголовной ответственности", - заявил глава государства.

В своем выступлении глава государства сделал четкий месседж: Азербайджан будет стабильно развиваться, проводить коренные реформы и повышать прозрачность. Альтернативы этому нет, и эта формула - единственный подход, который приведет нашу страну к новым достижениям, сделает экономику страны устойчивой к любым новым вызовам.

Причем этот месседж главы государства относится ко всем - и к бизнесу, и к чиновникам, и к госорганам, которые, как отметил Президент Ильхам Алиев, допускают ошибки. Глава государства обратился и к гражданам, призвав их быть более активными с точки зрения общественного контроля за чиновниками и их деятельностью. "Нам известно, что факты коррупции получили широкий размах, не только в Азербайджане, но и на всем пространстве СНГ. То есть, это - горькое наследие, доставшееся нам от прошлого. Но мы должны вести борьбу с негативными явлениями, причем не только правоохранительные органы, но и все соответствующие структуры, в том числе граждане. Я неоднократно говорил о необходимости усиления общественного контроля. Если где-то, в каком-то регионе, в любом месте Баку происходит беззаконие, то соответствующие органы должны выявлять это и привлекать допустивших беззаконие граждан, людей к ответственности. В свою очередь и граждане должны сообщать, быть более активными с точки зрения общественного контроля, чтобы мы проводили реформы и наращивали мощь нашей страны", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства ставит перед правительством важнейшие задачи. "Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле", - сказал Президент.

Масштабные реформы, которые проводятся в стране в последние годы, создали отличную, прочную базу для дальнейшего развития страны. Эти реформы были высоко оценены в мире. В отчете Doing Business Азербайджан занимает 25-е место в мире по бизнес-среде. В последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 самых реформаторских стран. По долгосрочной стратегии правительства, то есть, государства и руководства, Азербайджан занимает 10-е место в мировом масштабе, а по уровню стремления руководства к переменам, то есть, к реформам наша страна - пятая в мире.

Эти показатели ясно говорят о стремлении государства к реформам, к преобразованиям ради будущего Азербайджана. Развитие нашей страны укрепляет единство власти и народа, на котором базируется политика Президента Ильхама Алиева и его амбициозные преобразования. Реформы, которые проводит Президент Ильхам Алиев, уже улучшили качество жизни миллионов наших сограждан, и нет никаких сомнений, что эта динамика сохранится и в будущем. Азербайджан станет еще сильнее и авторитетнее благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и его продуманной политике.

Эмин Алиев,

главный редактор

Day.Az