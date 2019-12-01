30 ноября в небольшом турецком поселке Ипсала произошло событие, которое коренным образом изменит энергетическую карту Европы. Здесь прошло открытие важнейшего элемента Южного газового коридора - части трубопровода TANAP, которая соединит проект с Европой. Это событие - воплощение успеха грандиозного проекта ЮГК и убедительная победа политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Энергетическая безопасность сейчас рассматривается как один из важнейших элементов национальной безопасности европейских государств.

Поиск доплнительных источников углеводородов длился довольно долго, и по существу кроме Азербайджана, других реальных партнеров Европе было просто не найти. И дело не только в значительных запасах газа, которым обладает наша страна: Азербайджан, во-первых, давно зарекомендовал себя в качестве надежного партнера для зарубежных стран, а, во-вторых, обладает необходимым опытом, волей и возможностями для реализации таких масштабных проектов. Ведь иметь газ мало - нужно суметь доставить его до потребителей в странах ЕС, а, значит, выстроить и наладить огромную инфраструктуру.

Азербайджан последовательно выстраивал свою стратегию в отношении экспорта энергоресурсов: для вывода каспийских нефти и газа на мировые рынки был необходим соответствующий маршрут. Эта цель привела к формированию мощной партнерской тройки в регионе - Азербайджан, Грузия и Турция сформировали настоящий деловой альянс, в рамках которого начали реализовываться серьезные проекты: все началось с трубопровода Баку-Супса; дальше были еще более масштабные Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс.

Как отметил в своем выступлении на церемонии открытия Президент Ильхам Алиев, путь TANAP открыла та огромная совместная работа, которая проводилась до этого. "Если бы в 2006 году не был сдан к эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, то сегодня вряд ли можно было бы говорить о TANAP. Лидер современного Азербайджанского государства Гейдар Алиев своими руками заложил фундамент нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2006 году мы вместе с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом в Джейхане сдали в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. На сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировые рынки было транспортировано более 450 миллионов тонн нефти из Азербайджана и других государств. Из них большую часть - более 400 миллионов тонн - составляет азербайджанская, 27 миллионов тонн - туркменская, 12 миллионов тонн - казахская, 7 миллионов тонн - российская нефть. Словом, Баку-Тбилиси-Джейхан стал прекрасным инфраструктурным проектом для нефти не только Азербайджана, но и других стран, он и сегодня успешно функционирует. В 2007 году мы вновь с моим дорогим братом открыли газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и это был еще один проект, открывший путь TANAP. Как я уже отметил, в 2015 году в Карсе началось строительство TANAP. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем, кто принимал участие в этом строительстве. Их самоотверженность и профессионализм сыграли большую роль в своевременной сдаче в эксплуатацию этого гигантского проекта", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Все эти проекты сыграли свою важную роль в том, что сегодня реализуется самый масштабный энергетический проект в регионе - ЮГК. Был фактически создан и развит трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция, был накоплен необходимый опыт. Все это в сочетании с большими возможностями и политической волей Азербайджана сделало Южный газовый коридор реальностью.

Южный газовый коридор - гигантский инфраструктурный проект стоимостью 38 миллиардов долларов, состоящий из четырех проектов. Три из них - "Шахдениз" и Южно-Кавказский трубопровод сданы в эксплуатацию, а сегодня полностью вводится в строй TANAP. Реализация четвертого проекта - ТАР - уже превысила 90 процентов. На первоначальном этапе Азербайджан будет поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно, далее мощность ЮГК будет удвоена. Значимость этого проекта усиливает и то, что несмотря на наличие крупной ресурсной базы для Южного газового коридора - месторождения "Шахдениз", в Азербайджане имеются и другие, не менее богатые "Умид" и "Абшерон", а общие подтвержденные запасы газа оцениваются в 2,5 триллиона кубометров.



Еще несколько лет назад многим этот проект казался слишком громоздким и нереализуемым на практике. Для транспортировки азербайджанского газа в Европу требовалось выстроить инфраструктуру буквально с нуля - причем речь идет о гиганстких масштабах строительства. И именно политическая воля, проявленная Президентом Ильхамом Алиевым, целенаправленная политика, которая осуществляется под руководством главы государства, сделали ЮГК реальностью. Как отметил Президент Ильхам Алиев, до принятия решения по TANAP в течение нескольких лет велись очень большие споры и обсуждения, связанные с транспортировкой азербайджанского газа в Турцию, а оттуда - в Европу, однако они не дали результатов. "Тогда мы вместе с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом решили сами реализовать нужный нам гигантский проект, так и произошло. Присоединившаяся сегодня к данному проекту компания ВР - наш партнер. Однако основную техническую и финансовую нагрузку взяли на себя Азербайджан и Турция", - заявил азербайджанский лидер.

Сегодня ЮГК - это новая реальность на европейской энергетической карте. Реальность, выстроенная Азербайджаном. Важно понимать, что Южный газовый коридор - это не только инфраструктура и газ, но еще и огромная геополитическая победа нашей страны, благодаря которой вырастет международный авторитет Азербайджана и наши позиции на континенте и в мире.



Но если вернуться к экономике и деньгам, то нужно понимать, что Южный газовый коридор станет важнейшим источником будущих валютных поступлений в азербайджанскую экономику.

Перед нынешним Азербайджаном стоят еще более важные и масштабные цели развития, чем 25 лет назад. Основой будущего развития нашей страны станут проекты, которые можно сравнить с "Контрактом века" и по экономическому, и по геополитическому значению. Речь и о продолжении разработки месторождений блока АЧГ до 2050 года, и, конечно же, об азербайджанском газе. Азербайджан начал разработку гигантского месторождения "Шахдениз". Наша страна стоит на пороге вывода собственного газа на европейский рынок. Южный газовый коридор позволит Европе диверсифицировать свои источники получения углеводородов и повысить энергобезопасность, а Азербайджану - обрести новый рынок в лице европейских стран. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения уже с прошлого года экспортируется в Турцию путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) газопровода. С готовностью Трансадриатического (TAP) газопровода в 2020 году азербайджанский газ, общие запасы газа которого составляют около трех триллионов кубических метров, потечет на европейский рынок.

Этот прочный и огромный фундамент нашего общего будущего, заложенный благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Южный газовый коридор обеспечит нашей стране стабильные и высокие темпы роста на многие годы вперед. Политика, проводимая главой государства, опирается в первую очередь на национальные интересы Азербайджана и на доверие народа. Жители нашей страны сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и поддерживают проводимую им политику. Это единство власти и народа стало мощной силой, которая движет Азербайджан вперед, к новым достижениям и светлому будущему.



Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az