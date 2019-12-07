Начало этого года было многообещающим для процесса мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, но завершение его не внушает больших надежд.

Об этом заявил Day.Az экс-посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Мэтью Брайза, говоря об итогах 2019 года с точки зрения карабахского урегулирования.

В переговорах сейчас очень мало прогресса, считает наш собеседник.

"Я думаю, что они застопорились. Уверен, что это потому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сталкивается с серьезной оппозицией со стороны так называемого карабахского клана. В прошлом году, когда Пашинян впервые вступил в должность, я говорил о том, что большой проблемой будет для него консолидировать политические силы и действовать автономно от старого карабахского клана. Думаю, он оказался не в состоянии это сделать", - сказал Брайза.

Американский дипломат считает, что в настоящий момент никакого прогресса в переговорах не наблюдается. Более того, они зашли в тупик. Недавно Армения отвергла предложенную Азербайджаном меру доверия - обмен задержанными гражданами, что так же говорит об отсутствии позитивного импульса и о том, что Пашинян не может концентрировать силы, необходимые для того, чтобы пойти на какой-то компромисс.

"Если не произойдет резкого сдвига в политике Армении, в результате которых Пашинян и его сторонники действительно объединят свои силы против тех, кто не поддерживает урегулирование, изменений ждать не стоит. Я думаю, что для этого потребуется еще один раунд свободных и справедливых демократических выборов в Армении. Таких выборов в ближайшем будущем я не вижу, но не исключены какие-то драматические изменения. Сопредседатели энергичны и креативны. Однако у премьер-министра Армении нет пространства для маневра. И все же я верю, что он пытается его искать", - заключил Мэтью Брайза.

Лейла Таривердиева