12 декабря 2003 года ушел из жизни Общенациональный лидер Гейдар Алиев, с именем которого прочно связана история современного Азербайджана.

Гейдар Алиев прошел долгий и сложный путь служения своему народу. Центральные власти Союза рассматривали Азербайджан как сырьевой придаток "советской империи". Но Гейдар Алиев уже тогда, в 70-80-е годы, начал выстраивать основу будущего независимого азербайджанского государства, прилагая огромные усилия и политическую гибкость для реализации этой исторической цели. Каждое новое предприятие, открытое в Азербайджане, каждое решение союзного руководства, принятое в интересах Азербайджанской Республики, было результатом деятельности Гейдара Алиева и его феноменального таланта в предвидении долгосрочной перспективы.

Только с 1970 по 1985 годы в Азербайджане было создано 213 промышленных предприятия, заложены основы крупной нефтеперерабатывающей индустрии, флагманом которой стал построенный в 1976 году Ново-Бакинский нефтеперерабатывающий завод. В числе фундаментальных заслуг Гейдара Алиева - развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, подготовка профессиональных национальных кадров, в том числе в военно-технической сфере, поддержка национальной культуры и интеллигенции и многое другое, что сегодня создает основу и умножает потенциал Азербайджана.



В один из самых сложных периодов современной истории Азербайджана, в начале 90-х годов, Гейдар Алиев спас и защитил Азербайджан от внешних и внутренних угроз. Армянская агрессия, некомпетентная, преступная власть тандема НФА-Мусават и гражданское противостояние привели страну к опасному политическому и экономическому кризису, потере общественных ориентиров, поставили Азербайджан под угрозу потери государственности. В республике царили анархия и бандитизм, уровень бедности достигал 80%, инфляция 1500%, развитие страны было блокировано, речь шла о выживании государства. НФА и "Мусават" в течение нескольких лет своего бездарного пребывания у власти довели молодое азербайджанское государство до критической черты. В условиях правления дилетантов и авантюристов азербайджанский народ не видел другого выхода из сложившейся ситуации: в Баку и регионах страны не стихали митинги, массы требовали отставки так называемых "властей" и возвращения в Баку Общенационального лидера. Люди верили в Гейдара Алиева, только его видели своим лидером и только с ним связывали надежды на восстановление стабильности в стране и выход из кризиса.

Общенациональный лидер вернулся в Баку по призыву азербайджанского народа. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета, а 3 октября того же года по результатам всенародного голосования стал Президентом Азербайджана. Гейдар Алиев остановил армянскую агрессию, достиг стратегического взаимопонимания с ведущими мировыми центрами сил, имеющими интересы и влияние в регионе, нейтрализовал внешние угрозы государственности и безопасности Азербайджана. И самое главное - Гейдар Алиев смог сплотить и консолидировать общество, установить мир и национальное согласие внутри страны, устранить угрозу фрагментации и распада Азербайджана.



Установившаяся стабильность позволила сконцентрироваться и работать над экономическим возрождением страны. Экономический подъем и дипломатический прорыв Азербайджана начался с подписания 20 сентября 1994 года в Баку исторического "Контракта века", который открыл новую страницу в истории Азербайджана.

Разработанная Гейдаром Алиевым нефтяная стратегия заложила основы будущего экономического и социального благополучия страны. Эта уникальная стратегия позволила создать надежную подушку безопасности для нынешнего прогресса уже ненефтяной экономики. Азербайджан имеет гарантирующие национальную безопасность валютные резервы, уровень внешнего долга нашей страны имеет один из самых низких показателей в мире. Критерием успешности Азербайджана является и тот факт, что некогда нуждавшийся в зарубежных инвестициях Азербайджан в настоящее время сам является активным инвестором и надежным партнером в международных проектах и процессах.



Очевидно, что сегодня страна по всем параметрам готова к постнефтяной эпохе. Но нынешние достижения Азербайджана во многом обусловлены теми процессами, которые ранее были запущены через призму нефтяной стратегии Гейдара Алиева - четкой, выверенной, рассчитанной на долгосрочную перспективу концепции развития Азербайджана.



С избранием Гейдара Алиева Президентом Азербайджана связано и укрепление международного имиджа страны. Сильный, харизматичный, авторитетный лидер заставил мир обратить внимание на небольшую страну, и не только в качестве источника энергоресурсов, но и перспективного партнера. Эту политику экономического прагматизма и дипломатического равновесия, пример которой сегодня высоко оценен и востребован в международных кругах, вывел на новый уровень Президент Ильхам Алиев. Благодаря проводимой им политике Азербайджан превратился в экономический, политический, транспортный и энергетический центр региона, сильное государство, с которым считаются и выстраивают новые проекты мировые и региональные державы. Дополнительный импульс усилению Азербайджана придает Первый вице-президент Мехрибан Алиева - надежная соратница главы государства, благодаря которой вносится важный вклад в решение сложных международных вопросов политического и гуманитарного характера, в реализацию политики Президента Ильхама Алиева.



Общенациональный лидер гордился бы сегодняшними достижениями страны, радовался бы заслуженным успехам и потенциалу Азербайджана. Ведь именно ради этой великой цели - достойного будущего Азербайджана - Гейдар Алиев боролся и жил.



Лейла Таривердиева

Day.Az