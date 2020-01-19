Day.Az представляет читателям интервью с директором молдавского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма, известным правоведом Аурелией Григориу.

30 лет прошло с той даты, вписанной в историю современности как Черный январь, когда мирная демонстрация, проходившая в Баку в поддержку суверенитета и независимости Азербайджана была расстреляна из орудий и раздавлена танками советской армии. Абсолютно неоправданные с правовой и политической стороны действия руководства Советского Союза и, в частности, его лидера - Михаила Горбачева, направленные на запугивание народа всей страны, сопровождались особой жестокостью и невиданными зверствами в отношении азербайджанцев. Это трагическое событие фактически послужило катализатором для начала цепной реакции распада советской империи.

Несмотря на время, прошедшее с того трагического дня, боль и скорбь азербайджанского народа не утихают. Расправа властей над мирными гражданами своей страны сопровождалась сотнями жертв - убитых, раненых, пропавших без вести. По безоружным людям стреляли, зачастую в спину, с единственной целью - убить. Как известно, в общей сложности, в результате незаконного ввода войск и применения военной силы, в городе Баку и районах Азербайджана было убито 137 человек, ранено 744, незаконно арестован 841 человек и 5 человек пропали без вести. Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи. Среди убитых были женщины, дети и старики, люди разной национальности.

К сожалению, и 30 лет спустя продолжают оставаться открытыми многие вопросы. Какие выводы сделаны мировой общественностью по результатам этих кровавых событий? Дана ли международная политическая и юридическая оценка, идентифицированы ли виновные в организации и проведении кровавой бойни против мирного населения? Привлечены ли к ответственности виновные и организаторы? Ответить на все эти вопросы, к сожалению, невозможно и сегодня, однако, некоторые выводы мы все же можем сделать.

Ввод войск и объявление чрезвычайного положения в Баку явилось грубейшим нарушением властями Конституции СССР (статья 119) и Конституции Азербайджанской ССР (статья 71), Международного пакта "О гражданских и политических правах" 1966 года (статья 1) . Были грубо и бесцеремонно попраны суверенные права Азербайджанской Республики. Допущены грубейшие нарушения фундаментальных прав человека, таких как право на жизнь, право на мирные демонстрации, право на свободу выражения мнения, право собственности и др.

Имело место массовое нарушение прав человека именно со стороны государства, преступление против своего народа, в частности, населения города Баку и районов Азербайджанской Советской Социалистической Республики.

Согласно нормам международного гуманитарного права, стороной которого являлся Советский Союз и является сегодня Азербайджан, виновные в совершении данного уголовного преступного деяния должны быть идентифицированы и преданы суду. Граждане Азербайджана, которые приняли участие в кровавой бойне, в случае доказательства их вины судом, должны быть привлечены к уголовной ответственности и пронести наказание. Граждане, проживающие за пределами вашей страны и/или не являющееся гражданами Азербайджана, при невозможности предания их национальному суду должны быть привлечены к ответственности на международном уровне. Для этого существует специальная процедура на уровне международного гуманитарного права. Но доказательства виновности, в любом случае, собираются и предоставляются прокуратурой вашей страны. Хочу отметить, что такие преступления не имеют срока давности, и наличие факта воинского приказа не является обстоятельством, смягчающим вину.

Приходится признать, что к Январской трагедии в Баку со стороны мирового сообщества были применены двойные стандарты. Мировое сообщество, на мой взгляд, так и не дало должной юридической и политической оценки бакинским событиям 19-20 января 1990 года. Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира, которая впоследствии народом Азербайджана была названа "кровавой премией".

Далее, идентифицированные личности не привлечены к международной уголовной ответственности, и по-прежнему нет полной информации о причинах и подробностях тех трагических событий. Отношение к вводу войск в Баку является примером применения двойных стандартов в современном мире в вопросах соблюдения принципов международного права и реализации прав человека, в том числе.

Никакие идеологические или любые другие разногласия не должны решаться кровавым путем. Любые проблемы, необходимо решать мирным путем, не допуская нарушений прав человека и, прежде всего, уважая и соблюдая право на жизнь, особенно со стороны государства.

И, кстати, как показывает история, ни один режим, отдавший приказ армии стрелять в свой же народ, не может удержаться после этого у власти.

Лейла Таривердиева