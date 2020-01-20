Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января. Об этом Trend сказали в администрации президента Турции в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января, передает Day.Az.

"Турция помнит и никогда не забудет сыновей и дочерей братского Азербайджана, которые пожертвовали жизнями ради независимости своей страны. Несмотря на то, что с трагедии 20 Января прошло 30 лет, эта рана все еще свежа в памяти азербайджанского и турецкого народов", - сказали в администрации президента Турции.

Также было отмечено, что несмотря на то, что с этой кровавой трагедии прошло 30 лет, ее виновники до сих пор не наказаны.

В администрации Эрдогана подчеркнули, что Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 Января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, был незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.