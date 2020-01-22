Всемирный экономический форум в Давосе является одной из самых известных площадок мира, где не только политические элиты ведущих стран, но также глобальные международные организации, крупные компании и холдинги могут совместно или в двустороннем формате обсуждать насущные вопросы современного мира.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов.

По словам политолога, отрадно, что Азербайджан уже занял свое достойное место на мировой арене, о чем свидетельствует регулярное и плодотворное участие Президента Ильхама Алиева в работе форума. Азербайджанский лидер уже в 14-й раз принимает участие в Давосском форуме, и это о многом говорит, считает наш собеседник.

"На полях форума Президент Ильхам Алиев проводит встречи с главами международных корпораций, мозговыми центрами глобальной экономики, политиками. Эти встречи очень важны как с точки зрения практических результатов, так и в плане узнавания в мире реалий нашей страны. Самое главное, что встречи и переговоры в рамках Давосского форума позволяют представить возможности и интересы Азербайджана. Он уже известен своими благоприятными условиями для иностранных инвесторов, которых интересуют, в первую очередь, политическая стабильность и экономическое развитие страны. А переговоры, которые проводит Президент Ильхам Алиев в Давосе, откроют перед Азербайджаном новые экономические перспективы", - отметил политолог.

Заур Мамедов напомнил, что накануне мероприятия на официальном сайте форума была размещена статья Президента Ильхама Алиева, который представил достижения Азербайджана за последние годы. Так, в результате проводимых руководством страны реформ, в 2019 году по сравнению с началом 2007 года объем экономики страны вырос на 80 процентов, в том числе объем ненефтяного сектора - в 2,1 раза, стратегические валютные резервы увеличились в 13 раз, уровень бедности снизился более чем в 4 раза, а уровень безработицы, значительно сократившись, составил 4,9 процента. Не случайно наша страна дважды - в отчетах Doing Business 2009 и Doing Business 2019 - была признана реформаторской страной-лидером.

"Так что Азербайджан участвует в Давосском форуме как равноправный партнер развитых стран мира, ему есть что предложить партнерам, он также обладает всеми возможностями для того, чтобы отстаивать свои интересы", - подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева