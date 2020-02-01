"Обсуждения в ПАСЕ по вопросу "политических заключенных" в Азербайджане построены на двуличии. Совершенно не согласна с позицией докладчицы. Эти обсуждения построены на ложных фактах. Выступающие здесь в качестве судей лица, которые говорят о правах человека, устроили "правосудие", позабыв, что сами проводят захватническую политику против соседних государств, о существовании коррупции, внутренних проблем, политической напряженности в их странах. Все эти факторы далеки от демократических ценностей. Давайте положим конец двойным стандартам!".

Об этом в ходе обсуждения на зимней сессии ПАСЕ резолюции по "Делу об информации в связи с "политическими заключенными" в Азербайджане" сказала член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращаясь к докладчице, Фаталиева сказала: "Я бы посоветовала вам использовать правильные выражения, говоря об Азербайджане. Что касается уважения, то хочу вам напомнить, что одной из главных ценностей этой структуры является взаимное уважение. Если бы Азербайджан не считался с правилами и ценностями ПАСЕ, не демонстрировал никакого продвижения в плане развития демократии, не было бы распоряжений Президента Азербайджана о помиловании, не были бы проведены широкие реформы на основании сильной политической воли азербайджанской власти для устранения недочетов в юридической системе и страна не сотрудничала бы тесно с Советом Европы, то такое отношение было бы возможно. Как члены парламента, мы высоко оцениваем это сотрудничество, дающее конкретные результаты, и поэтому всегда требуем проведения конструктивного диалога. Целью этой Ассамблеи также должно быть поощрение на должном уровне этого сотрудничества, направленного на результат. Однако некоторые моменты в отчете создают нежелательную напряженность между организацией и страной, и понятно, что это, ослабляя доверие между сторонами, не вносит вклад в сотрудничество и диалог. Поэтому необходимо сторониться демонстрации такого отношения, которое может способствовать потере доверия".

Член азербайджанской делегации отметила, что политизация решений Европейского суда по правам человека недопустима и необходимо быть внимательными в данном вопросе. В частности, следует учесть, что в своих решениях суд не ссылается на такой политический термин как "политические заключенные", и этот факт принят в отчете.

"Поэтому делать спорные выводы субъективным судом и жестко обвинять Азербайджан недопустимо. У большинства стран-членов есть проблемы в выполнении решений суда. Каждый, кто разделяет ценности этой организации, согласен, что решения суда должны выполняться. Да, необходимо поощрять страны-члены в своевременном и эффективном выполнении этих решений. Но это нельзя делать, безосновательно обвиняя страну в тяжелых политических нарушениях. Решения суда - это правовые вопросы, и к ним должно быть такое отношение. На этой Ассамблее я часто озвучиваю этот вопрос. Если вас действительно интересует ситуация с правами человека в Азербайджане, то почему вы не поднимаете вопрос о нарушении прав одного миллиона беженцев, изгнанных в ходе оккупации Арменией Нагорного Карабаха? Как всегда, мой вопрос вновь остался без ответа".