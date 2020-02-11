Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной председателя АО "Азерконтракт" Мири Ганбарова, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В некрологе говорится:

"Азербайджанскую общественность постигла тяжелая утрата. 11 февраля 2020 года на 85-м году жизни скончался председатель Акционерного общества "Азерконтракт" Мири Ахад оглу Ганбаров.

Мири Ганбаров родился 25 мая 1935 года в селе Сийов Лерикского района. После окончания средней школы в 1952-1954 годах работал техником-контролером и секретарем комсомольской организации на Лянкяранском кирпичном заводе, в 1954-1956 годах учился в Бакинском кооперативном техникуме, а в 1959-1964 годах получил высшее образование на экономическом факультете Азербайджанского государственного университета по специальности товароведение.

Мири Ганбаров с 1956 года работал в системе Союза потребительских обществ Азербайджана, до 1961 года был товароведом и главным товароведом в центральном аппарате "Азериттифаг", в 1961-1978 годах - директором и генеральным директором в управлении по продаже хозяйственных, строительных и промышленных товаров "Азериттифага", в 1978-1979 годах - вновь главным товароведом в центральном аппарате "Азериттифага", в 1979-1980 годах - начальником Производственного управления "Азериттифага", в 1980-1981 годах занимал должность начальника отдела Управления торговли города Баку, в 1981-1982 годах - директора Управления торговли Октябрьского района города Баку, в 1982-1994 годах - генерального директора Республиканского управления спортивных и культурных товаров.

Мири Ганбаров в 1994-1997 годах был министром торговли Азербайджанской Республики, с июня 1997 года до конца жизни работал в должности председателя Акционерного общества "Азерконтракт".

На протяжении долгих лет, независимо от занимаемой должности, Мири Ганбаров во всех областях всегда демонстрировал деловые, профессиональные и организаторские способности. Его высокая требовательность, чувство глубокой ответственности и приверженность принципам государственности снискали ему авторитет и уважение среди коллег. В различные периоды он вносил большой вклад в совершенствование торговой системы и построение ее в республике в соответствии с требованиями времени, а также расширение торговых и экономических связей нашей страны.

Мири Ганбаров принимал активное участие в общественной жизни республики, был депутатом Бакинского городского совета нескольких созывов и избран членом Милли Меджлиса независимой Азербайджанской Республики второго созыва.

Многолетняя трудовая деятельность Мири Ганбарова была высоко оценена. За заслуги в экономическом развитии Азербайджанской Республики он был награжден рядом орденов и медалей, в том числе в 2005 году - высшей наградой нашей страны - орденом "Шохрат", а в 2010 году - "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Светлая память об известном общественном деятеле и отзывчивом человеке Мири Ахад оглу Ганбарове всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!".

Некролог также подписали Али Асадов, Огтай Асадов, Самир Нуриев, Шахмар Мовсумов, Натиг Амиров, Эльдар Азизов.