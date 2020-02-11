Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало попытку группы людей, пытающихся провести несанкционированный митинг перед Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Как передает Trend, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов заявил, что во время инцидента был задержан один человек:

"С 18.00 группа лиц пыталась провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК. Несмотря на то что сотрудники ЦИК до 20.00 проводили с ними разъяснительные беседы, эти лица продолжили свои незаконные действия. Затем представители ЦИК, обратившись в территориальный орган полиции, попросили пресечь несогласованную акцию.

Прибывшие сотрудники полиции потребовали у участников акции соблюдать правопорядок и разойтись. Участники акции проигнорировали законные требования и предупреждение полиции.

Полиция, предотвратив незаконную акцию, удалила с территории ее участников. За оказание сопротивления полиции задержан один участник акции. В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого вопросу будет дана правовая оценка."