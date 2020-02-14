Находящийся в Германии премьер-министр Никол Пашинян опозорился на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как передает Day.Az, ожидающий немецкого политика Пашинян пытался найти армянский флаг, чтобы встать возле него. Однако, выяснилось, что организаторы Мюнхенской конференции сочли ненужным присутствие флага Армении и вовсе не установили его.

Запутанному и опозоренному Пашиняну пришлось сесть в выделенном для него кресле у флага Европейского Союза, а также сфотографироваться на его фоне.

Напомним, что ранее Пашинян выступил на конференции с абсурдными заявлениями по азербайджано-армянскому нагорно-карабахскому конфликту.