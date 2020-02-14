https://news.day.az/politics/1203215.html Пашинян опозорился на конференции в Мюнхене - ВИДЕО
Пашинян опозорился на конференции в Мюнхене - ВИДЕО
Находящийся в Германии премьер-министр Никол Пашинян опозорился на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Как передает Day.Az, ожидающий немецкого политика Пашинян пытался найти армянский флаг, чтобы встать возле него. Однако, выяснилось, что организаторы Мюнхенской конференции сочли ненужным присутствие флага Армении и вовсе не установили его.
Запутанному и опозоренному Пашиняну пришлось сесть в выделенном для него кресле у флага Европейского Союза, а также сфотографироваться на его фоне.
Напомним, что ранее Пашинян выступил на конференции с абсурдными заявлениями по азербайджано-армянскому нагорно-карабахскому конфликту.
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