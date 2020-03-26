https://news.day.az/politics/1216359.html Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом
Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом
Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района поддержали инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с борьбой с коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава и сотрудники ИВ Гедабейского района перечислили месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный с целью обеспечения финансовой поддержки мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане, могут перечислять средства на добровольной основе физические и юридические лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре