Руфат Гулиев: Нынешние ограничения - единственный эффективный способ предотвратить эпидемию

Как показывают последние события, вопрос гражданской ответственности за состояние эпидемиологической ситуации в стране находится по значимости практически на одном уровне с врачебной помощью. Руководство Азербайджана, врачи, агсаккалы, уважаемые граждане уже неоднократно выступали с призывами к жителям республики соблюдать требования карантина и демонстрировать ответственность за себя, за своих родных и близких и за страну в целом. Настал тот самый момент, когда развитие ситуации и ее обратимость зависят от каждого из нас. К сожалению, это пока осознают не все.

Выступая накануне на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку, Президент Ильхам Алиев говорил как раз об этом.

"Считаю, что единственный вопрос, которым мы пока еще не можем полностью быть довольными, - это вопрос ответственности, потому что некоторые люди ведут себя безответственно. Они пытаются нарушить установленные правила. Ставят таким образом под угрозу и себя, и своих близких, и незнакомых людей. Этого делать нельзя. Эти правила приняты для того, чтобы ограничить случаи заражения", - сказал он.

Глава государства попытался разъяснить непонятливым, что речь идет в данном случае не только о самих нарушителях. Речь о членах их семей, о врачах, которые должны будут рисковать собой, занимаясь им в случае заражения. Да, весна, да, хорошая погода, да, повсюду парки и зоны отдыха, так и манящие в это время года. Но у каждого, как отметил Президент Ильхам Алиев, должно быть чувство ответственности, и это чувство должно достичь уровня чувств солидарности и единства.

"Помогая государству, мы помогаем себе. Есть понятие государственной ответственности, есть понятие социальной ответственности, а также ответственности гражданской. Последнее относится к каждому из нас".

Так депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев прокомментировал Day.Az призывы главы государства к гражданам соблюдать правила особого режима карантина, введенного в Азербайджане.

Парламентарий отметил, что в отличие от многих других стран мира, Азербайджанское государство принимает решения ситуативно. То есть ограничительные меры вводятся в зависимости от ситуации. До середины марта инфекция выявлялась у людей, приезжающих из-за рубежа. А сегодня государство вынуждено принимать более радикальные меры, потому что началась передача инфекции уже внутри страны.

"Лично я не выхожу без особой надобности и советую поступать так же и другим. Мы, как депутаты, работаем дистанционно. Я работаю дистанционно и как заведующий кафедрой университета. Мы и студентам преподаем дистанционно. Люди должны понимать, что не подчиняться карантинным мерам очень опасно. Строгий карантин - это единственный выход, другого пути победить инфекцию нет. Ограничения вводятся по ситуации, поэтапно. Но в случае неподчинения граждан требованиям карантина государство будет вынуждено применить более радикальные меры, объявить чрезвычайную ситуацию и так далее. Руководство страны пока не хочет этого, надеясь на сознательность граждан", - сказал Руфат Гулиев.

По его словам, в мире имеется несколько сценариев борьбы с пандемией. Есть китайский, когда очень жесткие меры позволили остановить распространение инфекции. Есть, например, пример Кубы, где применяются более мягкие меры, которые, тем не менее, позволяют контролировать ситуацию. Есть также очень неудачные сценарии, какие можно наблюдать в странах Европы.

"Мы видим, что считавшиеся самыми передовыми в мире системы здравоохранения таких ведущих стран, как Италия, Франция, Великобритания, Германия, оказались в затруднительном положении. Принимая во внимание весь накопленный на данный момент опыт в борьбе с пандемией, Азербайджан осуществляет свой сценарий. Цель государства - не позволить инфекции перейти в стадию пандемии внутри страны. Но следует учесть, что сил одного только государства для этого недостаточно, для достижения цели требуется самосознание граждан", - отметил депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева