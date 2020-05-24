Эльшад Мамедов: ИКТ превращается в один из важнейших приоритетов для экономики Азербайджана

"Каждый должен знать, что данная сфера является шагом в будущее. Мы не можем запаздывать, задерживаться. Если опоздаем, то проиграем. Поэтому мы мобилизовали все наши ресурсы, в том числе финансовые, интеллектуальные и кадровые. Уверен, что в предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий", - сказал в недавнем интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос относительно развития сферы информационно-коммуникационных технологий в республике.

Глава государства подчеркнул, что все действия Азербайджана, связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий, были правильными.

Правильность выбранного курса еще раз подтвердила недавняя встреча в формате видеоконференции Президента Ильхама Алиева с руководителями компании CISCO. Это одна из ведущих компаний в сфере ИКТ, и встреча прошла по ее инициативе.

"На сегодняшний день мы можем уверенно сказать, что Азербайджан взял в качестве одного из приоритетных направлений экономического развития именно сферу информационно-коммуникационных, высоких технологий. Это является весьма эффективным, выверенным решением", - сказал в комментарии Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Сегодня, когда в мировой экономике формируется новый технологический уклад, ИКТ и их активное внедрение в системы экономического управления являются весьма эффективными мерами с точки зрения прироста в целом экономической активности и увеличения производительности труда.

В целом, отметил Мамедов, вопросы, связанные с цифровизацией, дают очень позитивный эффект. Мы видим, что информационно-коммуникационные технологии входят в ядро нового технологического уклада наряду с нанотехнологиями, биотехнологиями, искусственным интеллектом. Сфера влияния ИКТ в экономике существенно расширяется. Мы видим их активное внедрение в сфере здравоохранения, подчеркнул экономист.

Сфера развития ИКТ в Азербайджане, по его мнению, не осталась без внимания транснациональных корпораций и международных инвесторов. Так, в условиях, когда мировая экономика переживает нелегкий период волатильности и неопределенности, транснациональные корпорации обращаются к руководству нашей страны по поводу углубления экономических контактов. И это наглядно свидетельствует о том, что курс руководства нашей страны на формирование высокотехнологичной экономики является правильным, выверенным и четким, считает профессор UNEC.

"Хочу отметить, что одним из первых институциональных решений Президента Ильхама Алиева на этом посту было формирование в начале 2004 года министерства связи и информационных технологий. Мы видели, что в устойчивом развитии азербайджанской экономики, как с институциональной точки зрения, так и с точки зрения направления капитальных вложений, сфера ИКТ всегда была в приоритете для главы государства.

Так что успехи Азербайджана в сфере развития ИКТ не случайны. И я думаю, что с формированием нового технологического уклада и соответствующей макроэкономической политики управления, позиции Азербайджана в сфере высоких технологий будут устойчиво укрепляться. И это будет связано как с импортом технологий, так и с устойчивым экономическим ростом в целом в стране, который будет в приоритете опираться на элементы стратегического планирования и адекватную макроэкономическую политику, начиная с денежно-кредитной составляющей и заканчивая внешнеэкономическим сегментом", - резюмировал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева