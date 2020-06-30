Радикальная оппозиция думает так же, как и армянские оккупанты

"Что могут сделать кривой и косой, если они думают одинаково?" Один из столпов персидской поэзии, гений слова Рудаки так ответил одному из правителей о союзе соседнего государства с предателями внутри страны. Рудаки ведал, что говорил, ибо предатели подобны весеннему талому льду: вроде лед, но под тонким его слоем холодная, смертельная полынья.

Таковы и наши внутренние радикалы, примитивные фрондеры и продавцы собственной обветшалой морали. Все еще надеясь на свою судьбу, они искренне желают как можно более серьезных проблем, кризисов, а если возможно, и гражданской войны. Не в своих грезах, или в далекой, Богом забытой стране, а в Азербайджане.

Ибо чем больше будет проблем у страны и народа, у нас с вами, тем лучше для них, давно дегенерировавших из статуса "пятой колонны" в откровенную гопоту, агрессивную и продажную.

Радикальная оппозиция, из-за скудости интеллектуального потенциала своих микроскопических вождей, все еще не понимает неумолимости как глобальных, так и региональных политических процессов.

Стоит только послушать убогих "лидеров" радикалов, особенно членов "Национального совета", где председательствует - заочно, из-за океана, конечно - грустный и старый политический капуцин Джамиль Гасанли, все более смахивающий на Кису Воробянинова, для которого настоящим жупелом является местный Бендер агрессивной оппозиции - председатель ПНФА и истый блогер Али Керимли.

И складывается впечатление, что этими люмпенами политической истории движет не столько надежда быть услышанным властью, сколько желание еще раз подчеркнуть свою преданность "либерально-демократической" гоп-компании, а также указаниям своих зарубежных хозяев.

Али Керимли и Джамиль Гасанлы упорно не желают признать факт того, что "карабахская карта" во внутриполитической борьбе все чаще используется премьером Армении Николом Пашиняном. Якобы сделав эфемерный шаг в сторону уличной демократии, Пашинян тут же превратил этно-территориальный конфликт с Азербайджаном в главный фактор, вокруг которого развивается основная политическая борьба в стране.

Признаемся: предполагали, что вытеснение на второй план "карабахского клана" после 20 лет беспрерывного правления позволит Армении освободиться от пещерного шовинизма, звериного национализма и провинциального мышления. Ожидали, что новые власти Армении смогут шире взглянуть на региональные проблемы, которые, конечно, связаны с внутренними делами, но имеют значительно более сложную структуру. Ведь очевидно, что карабахский вопрос скорее бы решился, если бы лидеры соседнего государства, наконец, поняли невозможность надежного обеспечения своих "национальных интересов" за счет интересов других, в ущерб региональной безопасности; или хотя бы перестали подменивать понятия "народ" и "население".

Но, увы, вскоре выяснилось, что Никол Пашинян ни мышлением, ни интеллектуальными и лингвистическими способностями совершенно не отличается от своих предшественников. Переговорный процесс стоит на месте, Армения упорно продолжает рыть окопы, остаются прежними подходы к урегулированию проблемы, регрессируют не только остатки чахлой морали, но и когнитивные способности Пашиняна и его команды.

Можно ли решить нагорно-карабахскую проблему? Естественно, да, но только для этого, как минимум, руководство Армении должна перестать играть словами, проявлять разумность сдержанность в высказываниях, выступая перед своими, выкрикивая очередной милый их ушам лозунг, подумать о том, как эти же слова будут восприняты другими странами.

Если Пашинян действительно хочет мира и для Армении, и для карабахских армян, следует сперва обеспечить нормальные условия жизни для граждан своей страны, понять, что попытка различными ухищрениями посадить за стол переговоров по карабахскому урегулированию с Азербайджаном представителей сразу "двух армянских народов" - бред и очень опасное нарративное желание.

Что касается нашей местной, точнее, местечковой радикальной оппозиции, то их лидеры, особенно Али Керимли и Джамиль Гасанлы вряд ли смогут анализировать весь спектр глобальных, межгосударственных и региональных вызовов, порожденных как карабахским конфликтом, так и армянской оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана.

Стоит лишь посмотреть на видеокадры функционеров "Координационного центра" марионеточного "Нацсовета", чтобы понять: эти плюшевые борцуны в своей непроходимой политической безграмотности и ирреальном восприятии действительности почему-то уверены, что для достижения иллюзорного практического результата, для того, чтобы якобы "перепуганная власть" без раздумий согласилась на, прямо скажем, не очень выгодные условия предлагаемой им сделки, надо как можно больше выдвигать абсурдные требования. Например, чтобы каждому (!) гражданину страны выплатили 500 манатов, в качестве компенсации за карантинный режим.

Крикливые люмпены "Нацсовета" и особенно, санкюлот социальных сетей Али Керимли пытаются объяснить "страждущему народу" особенность сложившейся ситуации: они вопят, что желают счастья и благоденствия гражданам. Хотя вся их деятельность есть только виртуальная жизнь унылых маргиналов.

Я вполне серьезно отношусь к маразму "Нацсовета", к их условиям, при выполнении которых якобы в Азербайджане наступит нескончаемая эпоха процветания. Серьезно, но не для того, чтобы принять эти условия, а, напротив, для того, чтобы понять, какую угрозу и самому народу, и самой стабильности в Азербайджане несут все эти настроения и чаяния так называемой "либерально-демократической оппозиции" и как опасно удовлетворяться банальным наблюдением жизни политического гербария.

Надо понимать, что за недовольством так называемых "креативных лидеров" радикальной оппозиции стоит взрыв иррационального, отчуждение от самих себя, недовольство той страной, в которой мы родились и живем.

Не могу назвать вменяемой нашу радикальную оппозицию, которая не отдает себе отчет, что именно руководство страны и созданная им вертикаль власти защищает государство, обеспечивает рост уровня благосостояния граждан и, самое главное, обеспечивает само существование страны.

Эта сытая, невменяемая камарилья дуэта Керимли-Гасанлы не просто чужда, но и неприятна абсолютному большинству граждан. Чтобы не икалось от переедания на деньги общих - увы - с армянским медиа благодетелей, они выступают в соцсетях и радостно исполняют роли говорящих голов.

Чтобы не одолевала послеобеденная сонливость, они иногда в Zoom, во время виртуальных соберунов "Нацсовета" устраивают обсуждения плешивости Рагима Гаджиева или "симпатичности" морально деформированного Видади Миркамала.

Они не просто ущербны по своей сути - им нет дела до того, что все еще волнует простого, обычного гражданина.

Кстати, все эти разговоры об изначальной элитарности и интеллектуальности нашей оппозиционной интеллигенции еще раз напоминают о нашем общем, левом, советском происхождении интеллигенции, о заложенном в нас - на самом деле ложном - убеждении, что тот, кто выступает против власти, всегда умнее и благороднее тех, кто ее защищает, что воевать с властью - долг достойных, а поддерживают ее только проходимцы и негодяи. Этот старый интеллигентский дореволюционный стереотип, согласно которому те, кто поддерживает самодержавие, являются "нерукопожатными", сегодня дополняется обвинением сторонников власти.

Что есть невежество, безграмотность, фантасмагория и завиральная идея.

Но радикальной оппозиции не дано постичь истинного своего состояния, ибо коллективный каталептический синдром начисто отметает такую возможность.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az