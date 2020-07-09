Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Турции в результате взрыва, произошедшего в провинции Сакарья, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

"Глубоко потрясен известием о гибели и ранениях военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в результате взрыва, произошедшего во время утилизации пиротехнических средств.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе - это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят элясин", - говорится в письме министра.