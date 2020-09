«Бомба замедленного действия», или как сеть биолабораторий в Армении угрожает региональной безопасности

Уже более 10 лет Армения является партнером США по оборонной программе совместного биологического взаимодействия (Cooperative Biological Engagement Program, CBEP). За это время на средства Минобороны США на территории Армении появились относительно современные биолаборатории (крупнейшие из них находятся в Ереване в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний НЦКПЗ, госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице "Норк" - Национальный центр инфекционных заболеваний), создана национальная сеть информирования о вспышках опасных заболеваний, десятки специалистов Минздрава и Минсельхоза Армении прошли обучение в США и странах-участницах программы CBEP.

В то же время в рамках этой программы в РА реализуется ряд совместных биологических исследований (Cooperative Biological Research, CBR), направленных на сбор информации о возбудителях и переносчиках особо опасных заболеваний (ООЗ) животных и людей, эпидемиологической обстановки в Закавказском регионе, а также построении национальной системы контроля за заболеваниями в соответствии с концепцией "Одно здоровье".

Данная концепция продвигается некоммерческой организацией "EcoHealth Alliance", связанной с государственными ведомствами и подрядчиками Министерства обороны США, а также фармацевтическими компаниями. Она нацелена на оценку эпидемиологической обстановки с учетом ветеринарной и экологической ситуации в регионе, изменения подходов национальных эпидемиологических служб к сбору информации и протоколов реагирования на вспышки заболеваний, а также на подготовку прогнозов о возникновении эпидемий. Финансирование "EcoHealth Alliance" осуществляется за счет грантовых средств Агентства по снижению оборонных угроз Минобороны США (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), Агентства США по международному развитию (USAID), а также частных пожертвований.

Так, в 2019 году в рамках концепции "Одно здоровье" завершился проект "Наблюдение за бруцеллезом в Армении" (One Health Surveillance of Brucellosis in Armenia). Он включал оценку заболеваемости бруцеллезом в стране, разработку и внедрение модели обмена информацией между ведомствами для реагирования на вспышки заболевания у животных и людей, а также обучение специалистов в сфере медицины и ветеринарии. Проект проводился с января 2017 года, специалистами НЦКПЗ, больницы "Норк", Правительственной инспекции по продовольственной безопасности, ГНКО "Центр ветеринарии" совместно с Колледжем ветеринарной медицины Вирджиния-Мерилэнд и Университетом штата Луизиана (США), консультационной компанией "SAFOSO AG" (Швейцария), а также Национальным институтом здоровья (Istituto Superiore di Sanità, Рим, Италия). Стоимость проекта составила более 440 тысяч долларов США, выделенных DTRA.

Курирование проекта осуществлялось из офиса DTRA в посольстве США в Ереване сотрудниками Агентства Гевином Браунштейном, Эриком Ларсеном и майором Николасом Робинсоном. Контроль хода исследований, обучение персонала, поставку необходимого оборудования, а также подготовку отчетных материалов обеспечивал один из подрядчиков Государственного департамента и Минобороны США интеграционная компания "CH2M Hill", а также частная исследовательская компания "AvilaSci" (США).

В ходе исследования сотрудниками НЦКПЗ и госпиталя "Норк" был проведен ретроспективный анализ заболеваемости бруцеллёзом в республике, обследованы сотрудники фермерских хозяйств и сельскохозяйственные животные, а также совместно с зарубежными партнерами разработаны механизмы взаимодействия государственных служб Армении. При этом обмен информацией о вспышках бруцеллеза, а также образцами клинических материалов и возбудителей болезни производился с подконтрольным США Центром Р. Лугара при "Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здравоохранения" (NCDC) Грузии.

По результатам данного проекта было принято решение о продолжении исследования. Руководство НЦКПЗ подало заявку на инициирование нового проекта по изучению бруцеллеза. Он нацелен на использование результатов предыдущего исследования, дальнейшего внедрения в РА системы "Одно здоровье" и интеграции Армении в систему регионального контроля за ООЗ в регионе Южного Кавказа, осуществляемую Центром Р. Лугара.

Все исследования DTRA в Армении объединяет одно - направленность на сбор образцов возбудителей и переносчиков ООЗ, клинического материала заболевших, сведений о трансграничных очагах в регионе и перемещении потенциальных носителей вирусов. Все это в целом может иметь как прикладное коммерческое назначение, так и использоваться в целях сдерживания находящихся рядом России и Ирана. Например, возникшая в 2008 году в регионе вспышка африканской чумы свиней нанесла существенный экономический удар по сельскому хозяйству РФ. Обвинения Грузии в разработке совместно с США биологического оружия и проведении тестирования патогенов на собственных гражданах неоднократно появлялись в СМИ. При этом Армения может стать (или уже стала) полигоном для отслеживания испытаний биооружия, проводимой Грузией и США.

Подтверждением данной версии может послужить тот факт, что несмотря на все достигнутые успехи, представителям армянских научных центров отводится роль сбора информации о заболеваемости и первичного изучения образцов. Дальнейшее детальное исследование возбудителей ООЗ проводится в подконтрольных США лабораториях (преимущественно в Центре им. Лугара в Грузии). Кроме того, ряд финансированных Агентством исследований на территории Армении, в том числе по изучению природных очагов особо опасных инфекций, особенностей циркуляции в регионе возбудителей и переносчиков опасных патогенов инициированы грузинской стороной.

Так, в ходе проекта "Сравнительное исследование по определению происхождения и распределения чумы мелких жвачных в Грузии и Армении", реализованного научными центрами министерств сельского хозяйства указанных стран при участии Университета штата Коннектикут (США) и Национального ветеринарного института Швеции, армянской стороной были переданы в Грузию сведения об эпидемиологической обстановке и трансграничных очагах, а также образцы клинических материалов заболевших животных. В рамках участия НЦКПЗ в продвигаемой США исследовательской сети "Bat One Health Research Network" (BOHRN) на территории Армении происходит изучение вирусов, переносимых летучими мышами, в том числе коронавирусов, ареалов обитания и путей миграции переносчиков, а также обмен информацией с другими участниками сети.

Стремление армянских специалистов принять участие в как можно большем числе иностранных проектов понятно - ситуация с государственным финансированием науки в РА обстоит не лучшим образом. Однако, с учетом плачевной ситуации в Министерстве здравоохранения Армении, чрезвычайно низком уровне подготовки научных и медицинских специалистов и недостатка оснащенности лабораторий, в том числе построенных на деньги DTRA, заигрывание армянской стороны с США может обернуться катастрофой для всего региона. И в первую очередь для Азербайджана, имеющего с Арменией общую границу. Достаточно проанализировать текущую заболеваемость COVID на территории Армении, чтобы понять, что Ереван не сможет подавить развитие эпидемии, скажем, бруцеллеза, сибирской язвы, чумы или нелетальных, но крайне заразных заболеваний внутри страны. А ведь в Грузии на средства США осуществляются проекты по изучению распространенности СПИДа, гепатита и прочих заболеваний. Текущие внешнеполитические отношения США с Россией и Ираном, а также тенденции их развития не добавляют оптимизма.

При этом, в конце 2019 года Армения и США утвердили "Концепцию операций по противодействию угрозе особо опасных патогенов в Армении до 2024 года", регулирующую взаимодействие армянских правительственных структур и научных центров с DTRA. Данная концепция, утвержденная секретарем Совета безопасности Армении А. Григоряном, главой Службы национальной безопасности Г. Аветисяном и директором НЦКПЗ А. Ваняном расширяет действующие межправительственные соглашения и укрепляет роль подконтрольных США международных организаций и биолабораторий в управлении биорисками и бионаблюдением в Армении. Документ также определяет порядок обмена информацией об эпидемиологической обстановке и образцами особо опасных патогенов и их переносчиков в рамках т.н. "исследовательских сетей".

При этом Армения не лучшим образом выстраивает взаимодействие в сфере биобезопасности со своим союзником - Россией. Стремясь выбить для себя как можно больше преференций, армянская сторона намеренно осложняет исполнение межправительственных соглашений по совместному изучению природных очагов ООЗ. Руководство Министерства здравоохранения Армении систематически не исполняет предусмотренные договоренностями условия работы российских специалистов в части их допуска к работе с возбудителями (чего не наблюдается с США), предоставления доступа к оборудованию и материалам, а также сокращает сроки работы в природных очагах.

В данной ситуации интересы Азербайджана и России совпадают. Обе страны непосредственно заинтересованы в сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки. Тогда как интересы США в политической, экономической и военной плоскостях напрямую противоречат целям развития Азербайджана в регионе. Интеграция положений "Одного здоровья" в законодательство Армении закрепит зависимость последней от программного обеспечения, ветеринарных и фармакологических препаратов американских компаний, а в дальнейшем, возможно и продовольственных товаров из США. Так не лучше ли было бы взять под контроль взаимодействие Армении с США в данной сфере? Обеспечить более подготовленным специалистам из Азербайджана и России доступ к материалам и результатам совместных армяно-американских исследований, проводимых в рамках программ CBEP, позволить странам самим, без сторонних игроков формировать свое законодательство в сфере биобезопасности исходя из национальных и региональных интересов.

Эльхан Нуриев, доктор политических наук, ведущий эксперт-консультант международного Центра глобальных исследований, Лейпциг, Германия

Абревиатуры и сокращения:

Cooperative Biological Engagement Program (CBEP)

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (НЦКПЗ)

Cooperative Biological Research (СBR)

особо опасные заболевания (ООЗ)

Defense Threat Reduction Agency (DTRA)

Bat One Health Research Network (BOHRN)