Курс проведения глубоких реформ под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева охватывает социальную, экономическую, политическую, социальную и культурную жизнь страны. Дальнейшее укрепление эффективной и прозрачной системы управления, а также обеспечение удовлетворенности граждан является одной из основных задач правительства.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Партии Единого народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

Как подчеркнул наш собеседник, одной из основных целей в Азербайджане является искоренение коррупции, взяточничества, бюрократии, прокрастинации и других негативных явлений.

"Борьба с коррупцией в Азербайджане носит систематический, всесторонний и новаторский характер. В соответствии с политической волей Президента Ильхама Алиева в этой сфере определены новые стратегические взгляды и задачи, а борьба с коррупцией вышла на качественно новый уровень", - считает он.

Зампред отметил, что в целях дальнейшего повышения прозрачности деятельности государственных органов расширяется применение механизмов общественного контроля и принимаются меры по обеспечению эффективности общественных советов.

"Должностные лица, допустившие серьезные нарушения закона, привлекаются к уголовной ответственности. При этом роль общественного контроля как фактор развития гражданского общества очень важна в этом вопросе", - подчеркнул Ордуханлы.

Среди принимаемых мер по повышению эффективности борьбы с коррупцией он выделил использование современных информационных и коммуникационных технологий; расширение применения инновационных решений; совершенствование применения существующих механизмов обеспечения общественного контроля; расширение сотрудничества с институтами гражданского общества, а также поддержку неправительственных организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией.

"Меры по борьбе с коррупцией в Азербайджане являются последовательными, систематическими и всеобъемлющими и есть все предпосылки для того, чтобы в будущем эта работа будет еще более эффективной", - подытожил Ниямеддин Ордуханлы.

Абдул Керимханов