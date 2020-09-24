Давид Залкалиани: Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Поддержка Азербайджаном позиции Грузии на Генассамблее ООН крайне важна для нас.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Грузия высоко оценивает это", - сказал он.

Залкалиани добавил, что Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.