https://news.day.az/politics/1273617.html Давид Залкалиани: Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Давид Залкалиани: Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Поддержка Азербайджаном позиции Грузии на Генассамблее ООН крайне важна для нас.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
"Грузия высоко оценивает это", - сказал он.
Залкалиани добавил, что Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.
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