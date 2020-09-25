Известный азербайджанский историк разоблачил армянскую фальсификацию албанского наследия

Один из центральных элементов культуры Кавказской Албании - Гандзасарский патриархат, его наследие, храмы Гандзасара, которые сейчас находятся под армянской оккупацией, подверглись многократным фальсификациям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал известный азербайджанский историк и эксперт Ризван Гусейнов, выступая на видеоконференции на тему "Наследие Кавказской Албании", проведенной по инициативе экспертной площадки Baku Network.

"Этот храм в течение многих лет находится под оккупацией и мы стараемся изучать и попытаться сохранить как предыдущее состояние этого храма, так и показать мировому сообществу эволюцию армянских фальсификаций, а также как в течение последних нескольких лет армянская сторона изменяла эпиграфику, надписи и каменную пластику этого храмового комплекса. Нам удалось обнаружить и доставить в Азербайджан считавшуюся утерянной книгу Иосифа Орбели "Надписи Гандзасара и hавоцптука". Считалось, что этой книги не существует. Армянская сторона утверждала, что Иосиф Орбели - первый президент академии наук Армении, а также занимавший должность главы Эрмитажа, не издавал этой книги, но ее удалось найти и доставить в Азербайджан. В итоге, благодаря зарубежным ученым, удалось перевести главные надписи Гандзасарского храма, которые помогли прояснить и доказать, что этот храм и эта культура относится к Албанскому наследию, что и отражено в этих надписях. Стилистика надписи, а также другие элементы четко доказывают, что это наследие не имеет никакого отношения к армянской церкви и относится к части нашего культурного наследия", - сказал он.

Гусейнов отметил, что была издана брошюра и прошла презентация, однако на этом пока дело прекратилось.

"За этот период армянская сторона наспех переиздала книгу Иосифа Орбели, о которой они говорили, что её не существует. Книга была переиздана армянской стороной со вступительным словом, в которым они стараются опровергнуть наши реалии. Второпях переизданную книгу армяне распространили по зарубежным библиотекам, начиная с библиотеки Конгресса США и других ведущих научных центров. Я считаю, что на этом этапе нам следует активизироваться, так как тема "Гандзасара и его наследия" очень важна. Именно вокруг Гандзасара мы должны мобилизоваться, для того чтобы суметь дать отпор армянской фальсификации и выстроить свою концепцию, где нет нужды сочинять", - сказал историк.

По словам Гусейнова, помимо вышесказанного, также имеются топографические материалы и фотографии.

"Мы смогли достать из национального музея Грузии уникальные черно-белые фотографии 19-го века, когда первые русские фотографы посещали регион и фиксировали состояние Гандзасара. Также имеются фотографии и надписи советского периода, на момент распада СССР и нынешнего периода, после фальсификаций. Это нам позволяет выстроить и показать поэтапно как создавались армянские фальсификации и их технологии", - заключил он.