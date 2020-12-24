Президент Ильхам Алиев - бельгийским, французским и голландским депутатам: Вы принимаете резолюции. Оставьте их себе. Они, видите ли, обвиняют Азербайджан.

Депутаты парламента Франции, депутаты парламентов Бельгии, Голландии, посмотрите, что натворили ваши любимые армяне на этих землях. Откройте карту и посмотрите, посмотрите энциклопедию, составной частью какой страны являются Зангиланский, Губадлинский районы. Вы принимаете резолюции. Оставьте их себе. Они, видите ли, обвиняют Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

"Построили воинские части, чтобы вечно удерживать наши земли под оккупацией, но мы изгнали их, выдворили с наших земель. Хозяева земель возвращаются.

Посмотрите, как вырубили деревья. Посмотрите, что натворили варвары, все деревья вырубили. Зангилан обладает богатой природой, уникальными лесами. Чинары. Посмотрите, что сделал враг. Пусть весь мир посмотрит, кого до сих пор защищают проармянские силы. Пусть посмотрят, раскроют глаза страны, которые принимали резолюции против нас. Лицемерные политики, откройте глаза, смотрите. Ваши парламенты приняли резолюции. Для нас эти резолюции ничего не значат, они просто клочок бумаги. Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются необоснованные обвинения. Депутаты парламента Франции, депутаты парламентов Бельгии, Голландии, посмотрите, что натворили ваши любимые армяне на этих землях. Откройте карту и посмотрите, посмотрите энциклопедию, составной частью какой страны являются Зангиланский, Губадлинский районы. Вы принимаете резолюции. Оставьте их себе. Они, видите ли, обвиняют Азербайджан.

Губадлинское село Ханлыг. За это село шли ожесточенные бои. Армяне присвоили нашему историческому, древнему селу уродливое название. Село Ханлыг расположено на территории Губадлинского района. Сейчас мы находимся на территории Губадлинского района. Армяне создали для себя в селе Ханлыг военное укрепление, военную базу. В селе Ханлыг было проведено незаконное заселение. Здесь незаконно были расселены доставленные из-за рубежа армяне. Это тоже считается военным преступлением. Согласно Женевским конвенциям, страна, осуществляющая незаконное заселение на оккупированных землях, совершает преступление. Посмотрите, на деньги армян, проживающих за рубежом, в Ханлыге построен поселок для приехавших из-за рубежа армян", - отметил Президент Ильхам Алиев.