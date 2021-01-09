https://news.day.az/politics/1305648.html МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Индонезии, передает в субботу Day.Az.
"Глубоко опечален новостью о трагической авиакатастрофе близ Джакарты. Приносим соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Наша поддержка и солидарность вместе с братским народом Индонезии", - говорится в публикации главы МИД в Twitter.
Отметим, что 9 января пассажирский самолет упал в Яванское море близ Джакарты. Отмечается, что на борту находилось более 50 пассажиров.
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