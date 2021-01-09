МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Индонезии, передает в субботу Day.Az.

"Глубоко опечален новостью о трагической авиакатастрофе близ Джакарты. Приносим соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Наша поддержка и солидарность вместе с братским народом Индонезии", - говорится в публикации главы МИД в Twitter.

Отметим, что 9 января пассажирский самолет упал в Яванское море близ Джакарты. Отмечается, что на борту находилось более 50 пассажиров.