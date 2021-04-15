Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства

Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступая с заявлениями для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мою позицию знает весь мир, знают азербайджанский и армянский народы. Я всегда исходил от жизни. И вот Ильхам Гейдарович постоянно был свидетелем, ещё на встречах с его отцом Гейдаром Алиевым я всегда задавал вопрос, когда заходила речь: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом до последних событий, этих военных действий? Им что, хорошо там? Да там и осталась-то десятая часть того, что было в советские времена, а может быть, даже меньше. Отвратительная жизнь. Так эту проблему нужно как-то решать. И я всегда откровенно, честно, иногда попадая под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне и честно сказал, что мы хотели мирно решить. Я был свидетелем всего этого и был сторонником. А сегодня я, действительно, хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории. Президент молодец, он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы вот выровнялась эта беда. Чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден, что никакого со стороны моего друга и брата наката на армян, сведения счетов, мести не будет. Это - цивилизованный, образованный человек. Я всегда говорю о том, что в советские времена он закончил лучший вуз нашего Советского Союза - МГИМО. Это самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Я тоже публично об этом всегда говорил. То есть, я ответил на вопрос, я поздравил два народа. И хочу отметить его величайшую роль в решении этой проблемы. И как мы вчера с Ильхамом Гейдаровичем говорили о том, что, и он это чувствует сейчас, и я угадал, казалось бы ну да, победа, все, решили вопрос, но завтра проснулся и подумал, это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях в 4 раза больше Люксембурга или равных Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея", - сказал Лукашенко.