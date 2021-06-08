Эльхан Мамедов: Нобель Арустамян нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов: "Спасибо за вопрос. Конечно, мы осведомлены об этой ситуации. И чтобы прояснить ситуацию, прежде всего, должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА. Другими словами, обращение для регистрации утверждается Оргкомитетом каждого из 11 городов-организаторов Игры Евро-2020, и заявитель считается аккредитованным только после получения подтверждающего ответа на свое обращение. В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Должен также отметить, что этот человек на протяжении многих лет неоднократно бывал на оккупированных землях Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана".