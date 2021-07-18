https://news.day.az/politics/1362771.html Президент Евросовета Шарль Мишель посетил Аллею шехидов - ФОТО
Президент Евросовета Шарль Мишель посетил Аллею шехидов - ФОТО
Делегация во главе с президентом Европейского cовета Шарлем Мишелем прибыла с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита 18 июля делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героических сынов Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к "Вечному огню".
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