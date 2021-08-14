Le Figaro: США уходят из Афганистана, Китай провожает их ироничным взглядом

Day.Az представляет читателям новую рубрику - "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале будут публиковаться переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

Первая публикация в рубрике - статья во влиятельном французском издании Le Figaro, посвященная выводу американского контингента из Афганистана, реакции Китая на этот процесс и ситуацию в регионе в целом.

КАКОЙ державой должна быть Америка? Дебаты в Вашингтоне в самом разгаре, поскольку спектакль с уходом американцев из Афганистана может обернуться геополитическим крахом для Джо Байдена уже в конце августа, если талибы в итоге возьмут Кабул.

"Двадцать лет военных операций и огромных инвестиций, чтобы в итоге дойти до такого? Неужели американцы ничему не научились на примере советской катастрофы?", - спрашивает ошеломленный российский наблюдатель. Некоторые, наблюдая за договоренностями Вашингтона в Ираке, где будет сохранена военная миссия, задаются вопросом, а почему то же самое нельзя повторить в Афганистане? "Еще есть время исправить ход событий", - предупреждает бывший посол США в Афганистане Джеймс Каннингем в записке Атлантического Совета, призывая сохранить ограниченный контингент в Кабуле и помочь афганцам создать военно-воздушные силы.

На данный момент Джо Байден никак не отреагировал на эти опасения, за исключением организации ускоренного отъезда афганских вспомогательных подразделений, воевавших вместе с американцами. Его решение о выводе войск отражает общее настроение его соотечественников, которые устали от бесконечных войн и призывают к восстановлению американской нации. Тем не менее, президент объявил, что "Америка возвращается" на мировую арену. О каком же возвращении идет речь?

Никто из дипломатов в Вашингтоне не сомневается в опыте внешнеполитической команды Байдена. Его государственный секретарь Антони Блинкен, - опытный дипломат, за которым стоят уважаемые люди. "Большие шишки, которые знают свое дело и не наивны", как считает посол Дэн Фрид, который был помощником госсекретаря США по европейским и российским делам в администрации Буша. Их назначения принесли облегчение после несколько забавной и запутанной эпохи Трампа. Но они не устранили сомнения в будущем лидерстве США. Ибо, в то время как президент утверждает о важной роли своей страны, говорит о будущей борьбе между демократиями и авторитарными режимами, чувствуется пропасть между его словами и способностью к реальным действиям.

Это связано, в первую очередь, с внутренними ограничениями. Уход Дональда Трампа не устранил глубокий внутренний кризис, разделяющий Америку. Как с жестокой откровенностью отмечает эксперт по России Фиона Хилл, внешняя политика стала ультрапартийной, что препятствует "большим амбициям". На самом деле, поразительно, что Джо Байден взял на вооружение лозунг "благоразумия", вторя Обаме и Трампу. Его лозунг о разработке "внешней политики среднего класса" с приоритетом защиты промышленных и коммерческих интересов страны отражает его готовность принять на себя популистский мятеж Трампа. Он хочет сократить многовекторность своей внешней политики, чтобы восстановить американскую нацию и преодолеть парализующие разногласия...

Вторым важным вопросом является Китай, и тут Байден подхватывает лозунг конкуренции великих держав, выдвинутый администрацией Трампа в своей позиции по национальной безопасности в 2018 году, обязуясь придерживаться принципа защиты Тайваня и сдерживания технологического подъема Пекина. Но он делает это более тонко, чем его предшественник, отмечает посол Дэн Фрид: "Байден хочет укрепить международные правила, чтобы заставить китайцев поиграть в игру. Он представляет собой современную версию прогрессивной традиции Тедди Рузвельта, Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Идею о том, что реформы необходимы внутри страны, чтобы разрешить разногласия правых и левых, а также, чтобы институты и правила могли быть экспортированы за рубеж для укрепления демократии", - объясняет Фрид, говоря, что президент "надеется создать, совместно с Европой, систему новых обязательных норм регулирования".

Как отмечает французский дипломатический источник, этот подход хорошо воспринимается в Европе, где наблюдается "явное движение" за ужесточение правил в отношении Пекина. Однако не может быть и речи об экономическом разрыве, который считается нереальным. Под руководством министра финансов Джанет Йеллен правительство США готовится отменить тарифы, введенные Трампом на китайские товары, чтобы снизить тревожную инфляцию.

Раш Доши, руководитель Совета национальной безопасности по Китаю, в своей недавней книге утверждает, что целью Китая является "формирование мира 21-го века так же, как Америка формировала мир 20-го". Он отвергает идею развязки и большой сделки с Пекином, считая, что единственный выход - это жесткая конкуренция, которая предполагает перестройку американской экономики и обновление системы образования, а также создание системы альянсов и прочных международных институтов (с Индией, Японией, Австралией, Европой...). "Администрация Байдена поняла, что ее французские, немецкие, японские или южнокорейские союзники не хотят резкого антикитайского или антироссийского крестового похода, который противоречил бы их экономическим интересам", - недавно отметил стратег Уэсс Митчелл.

Настаивая на идее противостояния демократий и авторитарных режимов, Джо Байден, похоже, частично отказывается от четкой морально-политической дихотомии, которая ограничивала бы его интересы, чтобы сосредоточиться на результатах. Его борьба с "плохими" авторитарными режимами будет переменной. Дэн Фрид отмечает, что Байден, конечно, угрожая жесткими санкциями, призывал американские компании не соглашаться на создание фабрик, которые нанимают заключенных в гулагах Синьцзяна. Но он также принял помощь от Египта с довольно репрессивной внутренней политикой для посредничества между ХАМАС и Израилем. Он также активно возобновил отношения с Саудовской Аравией, несмотря на дело Хашкаджи, оппозиционного журналиста, расчлененного саудовцами в их посольстве в Турции. И Байден согласился возобновить диалог с Владимиром Путиным о разоружении, после того как назвал того "убийцей". Он также застал поляков, украинцев и прибалтов врасплох, отменив санкции против российского газопровода "Северный поток", чтобы вернуть отношения с Германией в нормальное русло. Позиция, которую некоторые, например, аналитик Эндрю Михта, расценили как признание "слабости" в тот самый момент, когда президент объявил о "возвращении Америки" в Европу. Это движение вперед-назад между твердостью и реальной политикой также отражает различия в подходах между "ястребами" в Госдепартаменте и "реалистами" в Совете Безопасности.

В Восточной Европе, где опасаются, что Россия или Китай могут использовать демократический кризис в Америке для проверки ее решимости, решение по "Северному Потоку" в любом случае было воспринято как отказ от Украины, отмечает бывший посол Грузии Темури Якобашвили. Он отмечает, что для многих посткоммунистических стран западная растерянность и американское отступление представляют собой обескураживающее зрелище, которое может подтолкнуть их к экономически привлекательному Китаю с менее пристальным вниманием к их зачастую коррумпированным политическим нравам.

"Я понимаю эти опасения, но я отказываюсь одобрить тезис об американском упадке, который действует с 1950-х годов и который недооценивает нашу способность к восстановлению!" реагирует посол Фрид. Но он признает, что решение по "Северному потоку" вызывает вопросы, и говорит, что ожидает "сюрпризов и агрессии со стороны Кремля и Пекина". "У людей Байдена есть свой план, и это прекрасно, но они не должны забывать, что у Путина или китайцев есть свои планы, и они непременно бросят вызов. Я сказал им, что им лучше быть готовыми", - заключил он.

Оригинал статьи доступен по ссылке: https://www.lefigaro.fr/international/l-amerique-de-biden-cherche-sa-place-dans-le-monde-20210812