Армения: в шаге от пропасти

Судя по сообщениям информационных агентств из Еревана, экономический коллапс, о котором предупреждали эксперты уже начался.

В Армении резко выросли цены на основные продукты питания, включая сахар, масло, мясо и молочные продукты.

Наблюдается понижение цен на сезонные фрукты и овощи, ввиду резкого сокращения объема экспорта в Россию, являющаяся основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции. Это объясняется высокими тарифами на транспортировку продукции автомобильным транспортом.

Эксперты называют несколько причин столь резкого скачка цен на продовольствие: рост цен на мировом рынке, неурожай из-за засухи, а также потеря плодородных оккупированных азербайджанских территорий, которые широко использовались во время оккупации.

Уже все эти факторы показывают, что несмотря на оптимистические прогнозы правительства Армении, страна медленно, но верно скатывается в пропасть экономического кризиса и хаоса.

Безусловно поражение во Второй Карабахской войне сыграло главную роль в экономическом кризисе страны. Армения, оккупировав 20% территории Азербайджана, сама себя поставила в состояние блокады, лишившись транспортного сухопутного сообщения с Россией через Азербайджан, а также аналогичного сообщения через Турцию, которая перекрыла транспортное передвижение через свою территорию в Армению в знак солидарности с братской страной.

Таким образом, армянская экономика оказалась лишена наиболее выгодных выходов на рынки России и Европы. К сожалению, поражение в войне ничему не научила ереванских политиков, которые даже не пытаются вывести страну из транспортного тупика.

Все попытки армянской стороны использовать альтернативные коридоры через Грузию и Иран ни к чему не привели, так как использовать эти коридоры можно было лишь частично, ввиду некоторых политических вопросов и проблем с рельефом местности.

Попытки Армении компенсировать свои экономические проблемы за счёт кредитов международных финансовых структур и иностранной помощи также обречены на провал, так как никакая помощь не сможет заменить устойчивые сухопутные транспортные коридоры.

Все инвестиционные проекты будут экономически не рентабельны в силу высокой стоимости транспортных издержек, в особенности для Армении, не имеющей выхода к морю и железнодорожного сообщения с остальным миром, за исключением Грузии.

Практическое завершение конфликта и подписание трёхсторонних Заявлений открыло возможность для Армении не только положить конец транспортной изоляции, но и выйдя из этой ситуации начать реальное экономическое возрождение.

Но увы, армянские лидеры не в состоянии отказаться от своих иллюзорных мечтаний о создании "Великой Армении" от Чёрного моря до Каспийского и вместо того, чтобы приступить к восстановлению автомобильного и железнодорожного сообщения по Зангезурскому коридору, продолжает вставлять палки в этот важный проект, отказываясь под выдуманными предлогами от конкретных шагов по его осуществлению.

То ли ереванские политики не понимают значения Зангезурского коридора для Армении и ее главного торгового партнёра и союзника России, или же их затуманенные мозги не могут отказаться от националистического угара времён Театральной площади Еревана конца 80х годов 20 века.

Зангезурский коридор мог бы дать Армении устойчивое, рентабельное сухопутное (автомобильное и железнодорожное) сообщение с Россией, Ираном, странами Персидского Залива, а в перспективе с Турцией, Индией и странами Европы.

Этот коридор избавил бы от необходимости нерентабельной перевалки грузов и товаров, направляющихся в Армению и оттуда в портах Ирана на Каспийском море и портах Грузии на Чёрном море, а также зависимости движения автомобильного транспорта от погодных условий по высокогорным дорогам.

Продолжая упорствовать в этом вопросе с упрямостью известного непарнокопытного животного, армянская сторона не только ставит крест на своём будущем, но ставит палки в колёса стремлению своих партнёров по ЕАЭС получить новый транспортный коридор к портам Персидского Залива и в Европу.

Скоропортящаяся продукция армянского сельского хозяйства (овощи и фрукты), большей частью ориентированная на российский рынок, также нуждается в быстром и не дорогом пути доставки, не зависящим от погодных условий, в особенности в период пандемии коронавируса, когда КПП на границе часто закрыты из-за ситуации с карантином.

Азербайджан уже показал всему миру, что самостоятельно (без всякой зарубежной помощи и средств) способен в короткие сроки осуществить грандиозные проекты по восстановлению инфраструктуры освобождённых территорий.

Уже завершено строительство международного аэропорта в городе Физули, близко к завершению строительство новой автомобильной дороги из Физули в город Шушу, полным ходом идет строительство автомобильной и железной дорог в Восточном Зангезуре по направлению к границе с Арменией: Горадиз - Джебраил-Зангелан- Агбенд, которая и составит основу нового коридора.

То есть практически за 8 месяцев этого года проделана работа, на которую в других странах уходят годы и миллиарды долларов.

Как бы не закрывала на это глаза армянская сторона, как бы она не сопротивлялась, но время работает против Армении, которой придётся рано или поздно начать сотрудничать в открытии Зангезурского коридора.

Иначе армянский народ очнувшись, сметёт этих незадачливых политиков, которые делают все, чтобы страна жила в нищете во имя неисполнимых иллюзий о "миацуме" и "арцахе".

С каждым днём армянская экономика падает все ниже и ниже. Надежды на помощь армянской диаспоры не оправдались. Богатым зарубежным дядям надоело тратить деньги на объекты, которые потом разворовываются властью придержащими или оказываются трофеями азербайджанской армии.

Огромной утратой для армянской экономики оказалась "потеря" оккупированных азербайджанских территорий, которые были источниками дешевого сырья, гидроэнергетики и плодородных земель.

Лишившись всего этого, Армения столкнулась с дефицитом электроэнергии и сельско-хозяйственных угодий, где в летнее время осуществлялся выпас крупного и мелкого рогатого скота, а также выращивали виноград и фрукты.

Теперь же, лишившись всего этого, армянские политиканы подняли вселенский плач о бедном армянском крестьянине, который разорился, потеряв оккупированные территории.

Поразительная логика армянских политиков: оказывается благополучие армянского сельского хозяйства зависело от наличия оккупированных территорий соседнего государства.

Как всегда, больше всех почитает новый армянский "Бисмарк" и по совместительству омбудсмен Арман Татоян, который спит и видит себя в кресле премьера, мечтая сместить своего бывшего патрона Воваевича.

Избрав для себя стезю защиты "интересов" армянского народа, А. Татоян все своё время посвящает тому, чтобы разжигать межнациональнальную рознь, стараясь не допустить примирения и диалога азербайджанского и армянского народов.

Для этого сей защитник и потенциальный кандидат на высокое тёплое место избрал тему беспочвенных обвинений в адрес Азербайджана во всех смертных и не смертных грехах.

Горят пастбища в приграничной зоне - виновата азербайджанская армия; пересохли из-за жары реки - виноват Азербайджан, болеет скот- виноваты азербайджанские солдаты и тд.

Ну и все свое оставшееся время господин Татоян посвятил географии и картографии. Решил, что знаний в этой области, полученных в ереванской средней школе для него достаточно, армянский Бисмарк выдвинул совершенно "новую" идею в области международного права, призывая провести демаркацию азербайджано-армянской границы по географическим картам 1926 года, где видите ли указано, что тогдашняя административная граница между союзными республиками была смещена в пользу Армянской ССР.

Абсолютно не разбираясь в картографии, А. Татоян призывает принять за основу демаркации карты, которые были изготовлены несовершенными приборами и специально были искажены, так как всем известно, что в довоенное время советские картографы придерживались рекомендаций НКВД по введению в заблуждение возможного противника в случае нападения.

Азербайджанская же сторона предлагает за основу демаркации взять более точные и современные карты Генштаба СССР 70х годов 20 века, при изготовлении которых использовались более совершенные приборы, а также использовать данные спутников и приборов GPS.

Таким образом Татоян и компания пытается свалить на Азербайджан все промахи армянского руководства в экономике, оправдывая отказ от достижения мирного соглашения некими "агрессивными" действиями.

Все это свидетельствует о неконструктивной позиции Армении, которая не хочет мира и стабильности в регионе, в надежде на новый реванш.

Тяжким грузом на армянском бюджете весит и тот фактор, что и армянская сторона, стараясь сохранить остатки сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана, выделяет средства на его содержание.

Если раньше армянской стороне взамен удавалось покрывать свои расходы украденными природными ресурсами оккупированных азербайджанских территорий, то сейчас все это закончилось.

Армянское руководство, которое воровала у Азербайджана золото, энергию, серебро и многое другое, осталось у разбитого корыта и вынуждено отрывать у граждан Армении последние крохи, чтобы не допустить интеграции армянских жителей Карабаха в Азербайджанское общество.

У армянской стороны уже не хватает ни сил ни средств, чтобы спонсировать сепаратистов. Отрывая у своих граждан, армянское руководство старается за счёт мизерных средств бюджета не дать возможность Карабахским армянам помириться с азербайджанцами.

Уже там на территориях, где временно размещены российские миротворцы, есть большие проблемы с обеспечением населения водой. Часто тухнет свет, на носу холодная зима, есть нехватка продуктов питания.

Экономика этих территорий полностью развалилась, не оставив людям надежд на будущее. Все это ожидает армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, которым уже никто не сможет помочь кроме них самих.

Ведь пустые обещания лидеров сепаратистов носят декларативный характер, рассчитанные на то, чтобы удержать оставшееся население под своим контролем.

А ведь совсем рядом в Шуше уже видны результаты масштабных восстановительных работ, которые ведёт азербайджанская сторона. Горят огни, проводятся мероприятия, что заставляет задуматься простых армянских жителей Карабаха.

Рядовой избиратель, который голосовал за партию Н. Пашиняна на внеочередных парламентских выборах уже устал от нищеты и стагнации, желает изменений, экономического роста и окончания конфликтов с соседями, которые возникли по причине необоснованных территориальных претензий и бредовых идей о "Великой Армении".

Ведь взрослое поколение Армении наверное ещё помнит, что в мирное довоенное время, продукция армянских предприятий была популярной в СССР, где считалась одной из лучших в легкой промышленности.

Причём значительная часть этой продукции отправлялась соседним Республикам - Азербайджану и Грузии.

Когда в националистическом угаре от пирровой победы в Первой Карабахской Войне Армения оказалась в стороне от всех глобальных региональных проектов, пришел конец всей армянской промышленности, закрылись заводы и фабрики, начался великий исход населения из Армении, в основном в Россию и страны Европы.

Остатки армянской промышленности были успешно "приватизированы" представителями карабахского клана Р. Кочаряном и С. Саркисяном, привыкшими грабить (будучи боевиками) захваченные азербайджанские города и села.

Пришедшим на смену "боевикам" с большой дороги, псевдореволюционерам из гнезда Сороса остались в основном рожки да ножки, а после поражения во Второй Карабахской Войне, они лишились и источников дохода с оккупированных территорий.

Армянские власти во время оккупации, не имея на это никаких прав, раздали иностранным компаниям в концессию залежи природных богатств Азербайджана.

А теперь этим горе инвесторам предстоят походы по различным международным судам, которые в ближайшее время начнут рассматривать иски о незаконном использовании природных ресурсов Азербайджана. Все эти иностранные компании в своё время были предупреждены азербайджанской стороной о том, что их деятельность является незаконной, но они игнорировали эти предупреждения ввиду того, что армянская сторона уверяла их, что оккупированные азербайджанские территории у них останутся навсегда.

Теперь же за все надо будет заплатить Азербайджану, да ещё с учетом всех процентов за эти годы, причём возмещать придётся все до цента.

Думается, эти компании вынуждены будут предъявить правительству Армении встречные иски, которое обманув их, завлекло работать на оккупированные азербайджанские территории, не имея на это никаких прав. А платить за все это будет простой армянский налогоплательщик, которому придётся затянуть ещё потуже свои пояса.

Умалчивая об этой проблеме армянские власти делают вид, что этот вопрос их не касается, боясь что узнав всю правду народ их сотрёт в порошок.

Все это только начало конца, о котором умалчивает армянская власть, причём одинаково виноваты в этом как нынешние бывшие революционеры, так и руководившие страной до них пришлые карабахские боевики, которые не меньше чем кто-либо приложили руку к разграблению Армении.

У Армении есть последний шанс: отказаться от планов реванша и новой войны, принять предложенные Президентом Ильхамом Алиевым мирные инициативы. В противном случае, Армению ожидает экономический крах и политический хаос, который окончательно потянет страну в пропасть.

Пярвин Мирзазаде