Как Ганс Пашинян Андерсен сказки в ООН рассказывал

Один из самых известных сказочников современности премьер-министр Армении Никол Пашинян, которому удалось своими популистскими обещаниями о демократии запудрить мозги армянскому народу, полагает, что его сказки будут иметь такой же успех и у международной общественности. Именно поэтому он накануне решил их рассказать с трибуны в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Только сказки эти носили ярко выраженный клеветнический характер.

Вначале Ханс Пашинян Андерсен завел старую шарманку о том, что якобы осенью 2020 года Нагорный Карабах подвергся агрессии со стороны Азербайджана, пожаловался на то, что война унесла жизни нескольких тысяч человек, и "многочисленные грубые нарушения международных норм со стороны азербайджанских вооруженных сил, включая преднамеренные атаки на мирных жителей и жизненно важные объекты инфраструктуры, внесудебные казни военнопленных, пытки и многие другие задокументированные преступления". А еще, по его словам, на тех участках Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль "злого" Азербайджана, армянский народ подвергся полной этнической чистке, и "сегодня ни один армянин не живет и практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана".

Неплохая сказка, жутковатая, в лучших традициях средневековых оригиналов. Есть лишь одно но: действующий персонаж списан с реального. А именно - моноэтнической Армении, которая с конца 80-х годов прошлого века изгнала всех азербайджанцев как из Армении, так и с исконных территорий Азербайджана, учинила геноцид, жестоко расправилась с мирным азербайджанским населением, бомбила во время второй Карабахской войны мирных жителей Гянджи и Барды, применяла запрещенные кассетные боеприпасы. Это в Армении сейчас не проживает ни одного азербайджанца, в Азербайджане же живет около 200 тысяч армян, причем более 50 тыс. из них - в Карабахе. Но каждой сказке присущ вымысел, поэтому реальный персонаж был заменен Пашиняном на вымышленный - Азербайджан, который во всем мире признается образцом мультикультурализма, на протяжении почти 30 лет пытался решить конфликт путем мирных переговоров, и которой ни совершал никакой агрессии, а лишь в ответ на очередную гнусную провокацию и широкомасштабное наступление против своих военных позиций и гражданских лиц, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН, начал на своей территории контрнаступательную операцию против Армении. И все это прекрасно известно международному сообществу.

Далее бессовестный лжец и сказочник начал вешать мировым лидерам на уши лапшу о том, как Армения "собирается достичь цели открытия эры мирного развития для региона, но этому якобы мешают нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, агрессивные и оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа". И это при том, что режим прекращения огня постоянно нарушается вооруженными силами Армении ввиду того, что армянская общественность никак не хочет смириться с новой реальностью, созданной Азербайджаном в регионе по окончании второй Карабахской войны. Армянские ВС открывают огонь, несмотря на присутствие российских миротворцев, совершают нападения на азербайджанских пограничников. Не проходит и дня, чтобы общественные и государственные деятели Армении не выступали с реваншистскими призывами и оскорблениями в адрес Азербайджана и азербайджанцев, аналогичная ситуация наблюдается и в армянском сегменте соцсетей.

Однако, несмотря на агрессивную политику, проводимую Арменией против нашей страны, Азербайджан неоднократно заявлял о том, что готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и предлагал начать переговоры по подписанию мирного договора, армянская сторона же каждый раз от этого уклоняется.

Также Никол Воваевич слезно говорил о невыполнении Азербайджаном своих обязанностей согласно подписанному в ноябре прошлого года трехстороннему заявлению, об удержании нескольких десятков граждан Республики Армения в плену и каких-то "обезглавленных и растрелянных" азербайджанцами армянских пленниках. Даже "неопровержимые доказательства пыток пленных" у Армении есть. Вот только почти за год в эпоху высоких информационных технологий никто этих доказательств так никто и не увидел. Зато благодаря самоотверженному труду славного сына своего народа, журналиста Чингиза Мустафаева весь мир во время Первой Карабахской войны воочию увидел зверства, учиненные армянскими головорезами в Карабахе и, в частности, в Ходжалы. На снятых им кадрах навеки запечатлены грязные преступления армянских оккупантов, жестокие убийства мирного населения Азербайджана, стариков, женщин и детей. Также мир видел, как Армения бомбит спящее население азербайджанских городов и убивает азербайджанских детей во время последней 44-дневной войны.

Что касается пленных - в Азербайджане их нет. Всех армянских военнопленных Азербайджан вернул по окончании войны по принципу "всех на всех". Остались лишь военные преступники - диверсанты и террористы, которые после позорной капитуляции Армении не подчинились приказу покинуть признанные на международном уровне территории Азербайджана и, пытаясь "отомстить", планировали теракты и провокации. Вследствие чего они были схвачены в результате проведенной Азербайджаном антитеррористической операции и отданы под суд. При этом и Пашинян, и некоторые политические деятели других стран, международные структуры, поддерживающие эту клевету и призывающие к освобождению военных преступников без предусловий, как-то забывают о двух азербайджанцах - Шахбазе Гулиеве и Дильгаме Аскерове, которые пережили 6 лет пыток и голода в армянском плену. Они были схвачены армянами в 2014 году в оккупированном на тот момент Кяльбаджарском районе Азербайджана, куда направились вместе с общим другом Гасаном Гасановым (который был убит во время задержания армянским спецназом), чтобы посетить могилы предков. Двое гражданских, которые просто посещали могилу предков. Их пытали, ломали пальцы, били током, морили голодом. Но международное сообщество 6 лет молчало, и лишь после того, как Армения капитулировала в войне, их удалось вернуть домой.

В качестве яркого примера углубления атмосферы вражды армянский премьер привел открытие Парка трофеев в Баку, "куда азербайджанских школьников водят на экскурсии, чтобы показать им манекены пленных, убитых или истекающих кровью армянских солдат". С первого дня открытия указанного Парка, он превратился для Армении, не сумевшей "переварить" позорное поражение и проармянских сил, в грязный инструмент пропаганды. При этом все возмущающиеся прекрасно понимают, что целью создания таких парков-музеев, в том числе Парка военных трофеев в Баку является формирование чувства национальной гордости, патриотического воспитания подрастающего поколения, привитие у них ненависти к фашизму, особенно к самой его уродливой форме - армянскому фашизму. Парк был открыт еще для того, чтобы показать, на каком уровне страна одержала победу, какого врага она уничтожила, как победила армянский фашизм.

У многих стран мира есть подобные музеи, есть они и у основной союзницы Армении - России, К примеру, музей Победы, посвященный победе в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., или музей Вооруженных Сил "Дорога памяти", в которых представлены артефакты, свидетельствующие о гитлеровском нацизме, итальянском фашизме и японском милитаризме. В музее Победы выставлены военные трофеи, изъятые у фашистских захватчиков и их пособников во время блокады Ленинграда и Курской битвы - пулеметы, автоматы, шлемы и медали немецких солдат. Кроме того, в музее представлены боевые сцены, отражающие победу советского солдата над фашистами, с восковыми шарж-муляжами немецких военнослужащих, иллюстрациями. В музее ВС "Дорога памяти" демонстрируются военные трофеи, представлены виды военной формы фашистов, их боеприпасы, шлемы, иллюстрации, отражающие их поражение.

При этом, ни у Германии, ни у Италии, ни у Японии, одним словом, ни у любой побежденной страны никогда не было никаких возражений против экспонатов, выставленных в музее. У молодого поколения этих стран также нет вопросов по поводу иллюстраций, отражающих преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Они признают, что их деды действительно совершали эти преступления, воспринимают это как часть истории. Не вызывают подобные музеи в России возмущения и у Пашиняна.

Как видно из международной практики, в создании музеев, парков военных трофеев нет ничего необычного, что могло бы превратить это в грязную пропаганду. В особенности, если демонстрируемые трофеи были получены путем разгрома государства, которое служит идеям фашизма, как в случае с Арменией, в столице которой установлен памятник пособнику фашистов Гарегину Нжде, и которая героизирует террористов. Вместо того, чтобы раздражаться созданием в Баку Парка военных трофеев и использовать это для достижения своих целей, Армении лучше извлечь из этого уроки, понять, насколько опасной является фашистская идеология, насколько страшной болезнью является армянство, не обуревать себя идеями о реваншизме. Пусть не забывают, как сложилась судьба всех фашистских палачей.

Пашинян также упомянул, что, оказывается, считает "чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций", что благодаря этому "будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития" и даже, что "если откроется также железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией, тема открытия региональных коммуникаций будет иметь более широкий размах". Забавно слышать это от лидера страны, которая всячески торпедирует любые попытки по проведению мирных переговоров, препятствует началу делимитации и демаркации границы, отказывается от взятого на себя обстоятельства по обеспечению транзитного коридора через Зангезур, при том, что текст соглашения был опубликован в СМИ. Даже ярые проармянские политологи, наподобие Сатановского это признают и напоминают об этом армянам.

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Несмотря на все заверения в крепкой дружбе между Арменией и Россией, бородатый "революционер" не оставляет попыток помочь своим западным покровителям закрепиться на Южном Кавказе в обход союзника. Так, рассказывая еще одну сказку о том, как якобы "подразделения вооруженных сил Азербайджана 12 мая на участке Сотк-Хознавар вторглись на суверенную территорию Республики Армения", Пашинян предлагает "зеркально" отвести на указанном участке вооруженные силы Армении и Азербайджана, и разместить вдоль этой границы международных наблюдателей, начать работы по делимитации и демаркации под международной эгидой. Вот так, высоко оценивая роль России в остановке войны в начале выступления, Никол Воваевич тут же вскоре всаживает союзнику "нож в спину", наглядно демонстрируя, что недоволен усилиями России по урегулированию конфликта. Как бы армянский премьер не пытался переобуться после войны, но соросовская сущность дает о себе знать.

В завершение своего выступления сказочник Пашинян отметил, что "Армения, как ответственный член международного сообщества и надежный партнер, будет продолжать вносить свой вклад в укрепление всеобъемлющего международного правопорядка, международного сотрудничества на основе целей и принципов Устава ООН, способствуя устойчивому развитию и защите основных прав человека". Вот такая вот лицемерная концовочка: глава государства, которое всячески подрывает усилия по установлению мира в регионе, неоднократно грубо нарушало нормы международного права и на протяжении почти 30 лет игнорировало четыре резолюции Совбеза ООН, оказывается, будет вносить вклад в укрепление всеобъемлющего международного правопорядка на основе целей и принципов Устава ООН. Ха! Все это было бы смешно, когда бы ни было так грустно...

Вместо того, чтобы пытаться опять обмануть международную общественность безосновательным дешевым бредом, в который могут поверить только в самой Армении, Николу Пашиняну следует воспользоваться шансом, предоставляемым Азербайджаном, прекратить вражду, территориальные притязания к соседним государствам, и начать выполнять пункты трехстороннего заявления. Открытие коммуникаций, которому противится официальный Ереван, несмотря на рассказанные премьером сказки, действительно расширит возможности сотрудничества стран региона, позволит воцариться в регионе устойчивому миру и безопасности. Армении давно пора понять, что военный реваншизм приведет страну лишь к полной катастрофе, и начать выполнять взятые на себя обязательства, строить партнерские отношения с соседями.

Талех Агавердиев