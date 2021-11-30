Баку и Тегеран вышли на новый уровень сотрудничества, надежды Еревана окончательно рухнули

Не так давно эксперты и политики многих стран, с интересом наблюдавшие за напряженностью между Баку и Тегераном, предрекали двум странам серьезные межгосударственные и даже военные проблемы. Но те, кто рассчитывал на негативное развитие ситуации, не приняли во внимание наличие такого фактора, как глава Азербайджана. Руководитель страны должен быть не только администратором. Он должен быть политиком, дипломатом, психологом, уметь терпеливо ждать момента, не делать без необходимости резких движений, просчитывать ситуацию на много шагов вперед. Президент Ильхам Алиев всеми этими качествами обладает, потому сегодня мы можем констатировать - кризис в ирано-азербайджанских отношениях сдан в архив, а сами отношения вышли на очень высокий уровень. Пожалуй, на этом уровне они не находились никогда.

XV Саммит Организации экономического сотрудничества, завершившийся накануне в Ашхабаде, был очень успешным. Особенно с точки зрения интересов Азербайджана. Нужно сказать, что после победы Азербайджана в войне, в организациях, где членствует наша страна, появилась активность, изменилась сама атмосфера. Как воодушевляется команда, когда в ней появляется новый сильный игрок. Такое воодушевление мы наблюдали недавно на саммите Организации тюркских государств, а в минувшее воскресение та же атмосфера царила на встрече в верхах Организации экономического сотрудничества в столице Туркменистана. Эти эмоции нашли отражение в итоговой декларации саммита, в которой прозвучали поздравления с победой в адрес Азербайджана. И особенно примечательно, что подписи под поздравлением поставили страны-члены ОДКБ, а также Иран, который в Армении привыкли считать "своим парнем". Основания для надежд у армян, несомненно, были, но все когда-нибудь заканчивается, особенно если за дело берется такой ас, как Ильхам Алиев. Благодаря тонкой дипломатии главы республики немало недоброжелателей Азербайджана остались не у дел, немало превратились в друзей и партнеров, а компании стран с традиционно проармянской политикой сегодня стоят в очереди, стремясь получить работу в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

В ходе саммита в Ашхабаде Президент Азербайджана провел немало встреч, но с особым интересом и экспертные сообщества многих стран, и журналисты ждали встречи его с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

"Мы придаем огромное значение связям с Исламской Республикой Иран. Наши народы - братские народы. Мы веками жили вместе. Родственные связи также достаточно широки. Наши народы объединяют общая история, общая культура. Это прекрасная основа. На этой основе мы пишем современную историю двусторонних связей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Иранский коллега высказался еще более образно, отметив, что "наши отношения с Азербайджанской Республикой - это не только отношения соседей, но и отношения наших сердец, сердца народов двух стран бьются в унисон". Господин Раиси горячо заверил, что Иран всегда и на всех уровнях был за восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества, особое внимание было уделено логистике и транспортным коридорам. В частности, Зангезурскому, создание которого, как отмечалось, будет выгодно и Ирану. Говорилось и об изменениях геополитической ситуации в регионе после победы Азербайджана. А также об энергетическом взаимодействии, в частности о создании энергетического узла между нашими странами, а также между Азербайджаном, Россией и Ираном.

В заключение встречи в присутствии президентов Азербайджана, Ирана и Туркменистана было подписано соглашение, определяющее условия транзита природного газа через территорию Исламской Республики Иран.

Как сказал в интервью иранским журналистам после встречи Президент Ильхам Алиев, стороны "пришли к решению, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях". Соглашение по газу он назвал историческим документом: "Это - исторический документ. Он еще раз показывает, насколько глубоки ирано-азербайджанские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это - прекрасная основа для трехстороннего сотрудничества, свидетельствующая о наших намерениях. Подписанный документ имеет очень большое значение и с точки зрения экономической и энергетической безопасности".

Того же мнения придерживается и Сейед Эбрахим Раиси. Еще во время встречи с азербайджанским коллегой он достаточно мудро призвал не допустить, чтобы "другие вмешивались в нашим отношения". Кого подразумевал под "другими" иранский лидер, гадать не будем, тем более, что главный бенефициар ирано-азербайджанского противостояния известен. Это вовсе не Израиль, как покажется кому-то, это Армения. Эта страна внесла немалый вклад в возникновение трений между Баку и Тегераном. Хотя народная мудрость и гласит, что кто старое помянет, тому и глаз вон, все же заметим, что у азербайджанской стороны были основания для претензий к южному соседу. Все годы армянской оккупации определенные круги Ирана, некоторые иранские компании и политики активно сотрудничали с оккупантами, и в Азербайджане об этом знают всё, в том числе и то, что делалось это не на официальном уровне, не с согласия властей и не при их участии. Но власти ИРИ ничего не предпринимали для пресечения этого преступного бизнеса, и основные претензии Баку вытекали из этого факта. Несмотря на это, азербайджанская сторона никогда не шла на обострение и не позволяла втягивать себя в какие-то антииранские действия. В Баку знали, что попытки Армении представить Тегеран противником территориальной целостности Азербайджана и интересантом продолжения оккупации необоснованны. Армянская сторона приложила немало усилий для того, чтобы посеять вражду и недоверие в отношениях двух соседей, были провокации, к которым приложили руку армяне, были неразумные заявления, сделанные на эмоциях. Но в Азербайджане понимали, кто за этим стоит. Не случайно Президент Азербайджана, посетив в первый раз после победы Джебраил, назвал азербайджано-иранскую границу границей дружбы.

Когда в Армении уже потирали руки, считая, что конфликт между двумя странами обеспечен, напряженность стала падать и в конце концов сошла на нет. А встреча двух президентов в Ашхабаде прошла в очень искренней и дружественной атмосфере, что очень удивило некоторых, ожидавших, что главы государств будут обмениваться упреками. И уж совсем неожиданным для недоброжелателей стало подписание соглашения о транзите туркменского газа.

Таким образом, можно говорить о том, что отношения двух стран восстановили все потерянное и перешли на новый уровень.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов:

"Сближение между Азербайджаном и Ираном, особенно в экономической сфере, является очень важным с точки зрения и политического диалога, и разработки соответствующих основ для укрепления в целом отношений между странами региона.

На самом деле, наш регион является одним из наиболее перспективных с точки зрения устойчивого технико-экономического развития, потому что в свете процессов деглобализации он получает серьезные возможности в плане прироста инвестиций, увеличения денежной массы, увеличения деловой активности в целом. Поэтому, думаю, крайне важно не поддаваться на провокации далеких центров принятия решений, которые, на мой взгляд, усиленно пытались в течение последних месяцев сталкивать страны региона, и в том числе Иран с Азербайджаном. Думаю, что мудрость руководства наших стран позволила избежать такого противостояния, и сегодня мы видим, что через экономическое сотрудничество наши страны, а через них и регион, выходят на линию стабильности и развития. Это крайне важно.

Сегодняшние показатели товарооборота далеко не отражают весь потенциал торгово-экономических отношений. Вместе с тем, имеются очень перспективные направления по реальному сектору экономики, в производственной сфере, фармацевтике, агропромышленном комплексе. Не нужно также забывать энергетический сектор, транспортно-логистическую составляющую. Высоко оцениваю подписанные соглашения о своповых поставках газа между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном. Также в сфере энергетики вполне возможны реверсные поставки электроэнергии в приграничные районы Ирана, где хронически наблюдается дефицит энергоресурсов. Вместе с тем, индустриализация Нахчывана, социально-экономическое развитие автономии, безусловно, крайне важна для Азербайджана. И в этом смысле поставки иранских энергоносителей в НАР весьма перспективны, особенно имея в виду режим санкций, который продолжается в отношении Ирана.

Не надо забывать, что Иран, будучи подвержен этим санкциям, проявил внутреннюю состоятельность и устойчивость своей национальной экономики. Страна обладает весьма неплохим багажом и позитивным опытом в сфере импортозамещения. У Азербайджана в этом плане свои трудности. Наша страна не подвергается никаким внешним санкциям, но на данный момент азербайджанская экономика подвергается внешнему влиянию с точки зрения резкого роста инфляции в мировой экономике. И в результате мы видим, что благодаря импортозависимости по ряду видов товаров мы фактически вынуждены бываем импортировать инфляцию в нашу страну. Поэтому импортозамещение для Азербайджана является крайне важным направлением. И в этом аспекте учет иранского опыта, на мой взгляд, был бы для нас достаточно эффективным.

Считаю, что в целом для нашего региона сотрудничество, в том числе на экономическом треке между Ираном и Азербайджаном является крайне важным. Думаю, Азербайджан и Иран будут укреплять экономическое сотрудничество, и мы станем свидетелями крупных проектов, связанных с реальными секторами наших национальных экономик".

Лейла Таривердиева