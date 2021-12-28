Аттракцион предательства и цинизма в исполнении "кружка имени Шарикова"

Автор: Акпер Гасанов

"Любой, кто не уважает территориальную целостность нашей страны, будет включен в список нежелательных лиц Азербайджана".

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя вопрос о незаконном визите кандидата в президенты Франции, главы французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди.

Это правильная реакция на провокацию, свидетелями которой мы все недавно стали. И дело далеко не только в Валери Пекресс. Как мы ранее передавали, глава фракции Республиканской партии в Сенате Франции Бруно Ретайо разместил в Сети фотографии, глядя на которые видно, что в Ханкенди, находящемся на временно контролируемой российскими миротворцами территории, действует Международный центр франкофонии, перед которым развевается государственное знамя Франции рядом с флагом так называемой "республики".

Когда он там был возведен, точно неизвестно. Но в октябре 2018 года в Ереване состоялся Международный саммит стран франкофонии. В эту организацию входит 84 государства (58 стран-членов и 26 государств-наблюдателей). Не утверждаю, что предполагаю, что Международный центр франкофонии в Ханкенди был построен именно к тому самому мероприятию в Ереване, участие в котором принимал президент Франции Эммануэль Макрон.

Кстати, в своей речи на открытии саммита в Ереване он назвал "приоритетной" задачей Франкофонии работу с молодежью, в особенности в странах Африки, где проживает значительная часть франкоговорящего населения планеты. На африканском континенте организации необходимо активизировать борьбу за всеобщее право на образование, за права женщин и против мракобесия.

Тут можно иронично заметить, что Ханкенди находится вовсе не в Африке. Это - временно оккупированная территория Азербайджана, на которой проживают армянские сепаратисты, которые, тут вот правда, страдают мракобесием. Но, как говорила героиня кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию": " И тебя тоже вылечат". Как это умеет делать азербайджанская армия, весь мир увидел осенью прошлого года.

Кстати, после освобождения Шуши, как позже выяснилось, в Ханкенди оставалось всего семь человек. Остальные предпочли совершить "стратегическое отступление", ибо были уверены, что наша армия освободит и Ханкенди. Пока этого не произошло. Но, этот город был, есть и будет неотъемлемой частью Азербайджана, контроль над которой вскоре будет восстановлен.

Собственно, даже в РА в этом мало, кто сомневается. Там уже вовсю закатывают истерики, обвиняя действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна в предательстве. Мысль о том, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и никто, даже сама РА, не признала т.н. "нкр", как-то не приходит в голову армянским критиканам, большей частью состоящих из членов и симпатиков "карабахского клана".

Но, собственно, речь сейчас не совсем о них. И даже не о французских политиках разного уровня, что в разные годы посещали оккупированные территории Азербайджана, братались с карабахскими сепаратистами. С ними как раз все понятно. Другое дело - проживающие в различных европейских городах, в том числе и во Франции, члены кружка "политических эмигрантов" из Азербайджана.

Ни о ком из них, до отъезда из Азербайджана, ничего не было известно широкой общественности. Они не были известными журналистами, публицистами, общественными деятелями. Как они попали в Европу, по каким документам, возможно фальшивым, как доказывали факты своего "политического преследования" - вопрос открытый. Но совершенно очевидно, что деятельность их носит открыто анти-азербайджанский характер.

Да, именно анти-азербайджанский. Попытки прикрыть свою деятельность против страны фразами о борьбе с руководством нашей страны- примитивная ложь, манипуляция. И , что самое забавное, вся эта шпана, ввиду своей безграмотности, отсутствия интеллекта, примитивности мышления самолично, дает неопровержимые доказательства тому.

Никто из этой тусовки ни словом не осудил незаконный визит кандидата в президенты Франции, главы французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди. Никто из них не выступил с громким протестом по поводу того, что в Ханкенди построен Международный центр франкофонии .Ни разу, от слова совсем, никто из них не осудил откровенно про-армянскую политику Франции в карабахском вопросе.

Более того, буквально вчера, группа представителей этой шпаны выставила фото на фоне французского Сената, представляя данный орган власти , как место, где процветают свобода, равенство, братство. Тем временем, это ровно то самое место, где была принята откровенно провокационная и антиазербайджанская резолюция. Да, кумиры нашей шпаны, именующей себя политическими эмигрантами, призвали правительство Франции признать независимость того, что армянская сторона упорно называет каким-то "арцахом".

Сенаторы своей цели не достигли. Послу Франции в Азербайджане потом пришлось оправдываться и лепетать, что позиция официального Парижа не поменялась и она состоит в признании территориальной целостности Азербайджана. Но, так или иначе, французские сенаторы совершили анти-азербайджанский шаг, противоречащий международному праву.

Они проигнорировали то, что Франция обязана следовать универсальному принципу Устава ООН, который запрещает нарушать территориальную целостность (неприкосновенность) и политическую независимость любого государства. Они "забыли" , что наша страна стала членом ООН вместе с Нагорным Карабахом и всеми ранее оккупированными а ныне освобожденными районами нашей страны.

И вот на фоне здания, где были приняты анти-азербайджанские резолюции, где заседают французские сенаторы, открыто проявляющие неуважение к территориальной целостности Азербайджана, к героизму шехидов, погибших в ходе Первой и Второй Карабахской Войны, гордо позировали члены осевшей в Европе шпаны, которая именует себя политическими эмигрантами.

Это был с их стороны открытый акт предательства памяти азербайджанских героев, это была солидаризация с французскими сенаторами, которые принимают анти-азербайджанские резолюции. А кто был заинтересован в принятии таких резолюций Сенатом Франции? В первую очередь, армянская диаспора этой страны. И вот, мы видим, как "кружок имени Шарикова". по сути встал по одну с армянами Франции сторону баррикад. И так будет еще не раз. Ибо, таковы правила игры для этой труппы. Они понимают, что могут быть вышвырнуты из Европы, если не будут действовать так, как действуют сейчас. Вот и продолжается этот бесконечный аттракцион невиданного цинизма, предательства и аморализма.