Казахи могли сами справиться с ситуацией, при чем тут ОДКБ?

20 Января 1990 советские войска вторглись на территорию Азербайджана и устроили бойню. До сих пор никто за эти зверства не понес ответственности, но одно ясно: организаторы тех преступлений использовали провокации и пропаганду в качестве прикрытия для злоупотребления власть и попытки установить жесткий контроль над Баку.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, проводя параллели между Черным январем и сегодняшними событиями в Казахстане. Как известно, 6 января начался ввод коллективных сил ОДКБ в эту страну, и параллели напрашиваются сами собой.

По словам американского аналитика, незадолго до своего развала Советский Союз пытался в форме привычного террора удержать республики от любой попытки проявления независимости. Незаконное введение войск ОДКБ на территорию Казахстана сегодня иллюстрирует тот же политических подход.

"Полномочия ОДКБ ограничены защитой стран от внешних врагов и вторжений. Нет никаких причин думать, что беспорядки в Казахстане организованы какими-то иностранными силами. Скорее, все это напоминает запланированный спектакль, где по сценарию правительство Казахстана дает Москве путь для установления постоянного военного или полувоенного пребывания на своей территории. Нет причин думать, что возможность беспорядков была обойдена вниманием со стороны спецслужб Казахстана и что у властей не было возможности подготовиться к подобному развитию событий и предотвратить их", - сказала Цукерман.

Аналитик считает довольно странным тот факт, что правительство назвало протестующих "террористами" и прямо обратилось за помощью к ОДКБ. Госсекретарь США Блинкен, отметила она, вполне справедливо подчеркнул, что тот уровень беспорядков в Казахстане, который наблюдался мировой общественностью за последние несколько дней, мог вполне быть контролируем внутренними силами самой страны.

"Похоже, что последние события являются запланированной, скоординированной, и организованной провокацией, цель которой - расширить геополитическое влияние России (при отсутствии должного внимания к Центральной Азии со стороны Вашингтона) в стратегически важном регионе, особенно известном своими энергоресурсами. Похоже пророссиски настроенные круги готовы сдать страну на попечение "большого брата" взамен на приход к власти. Времена меняются, а сценарии остаются теми же. 20 января в Баку и 6 января в Казахстане - параллели однозначны. Кстати, никак нельзя считать совпадением, что в эти же дни российские войска переводятся к границам Украины и развивается тема "военной помощи". Все та же песня - другие слова, но мелодия одна и та же/", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева