https://news.day.az/politics/1424648.html Провокация ВС Армении в Кяльбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Провокация ВС Армении в Кяльбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
8 января примерно в 13:50 подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
В результате принятых ответных мер противник был подавлен. Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет.
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