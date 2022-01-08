Провокация ВС Армении в Кяльбаджаре

8 января примерно в 13:50 подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

В результате принятых ответных мер противник был подавлен. Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет.