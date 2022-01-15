Власти Армении не понимают языка дипломатии

Не стоит надеяться, что Азербайджан и Армения, начав процедуру установления границы, мирно и спокойно ее завершат: современная история доказывает, что политическая элита Армении не понимает языка дипломатии.

Об этом сказал Day.Az кандидат филологических наук, российский политолог Анар Гасанов.

"Процесс делимитации и демаркации может повлечь пограничные инциденты, локальные вооруженные столкновения. Между Арменией и Азербайджаном много спорных участков, что предвещает нам долгий и напряженный процесс. Не стоит надеяться, что страны, начав процедуру установления границы, мирно и спокойно ее завершат. Современная история доказывает, что политическая элита Армении не понимает языка дипломатии. Как гласит известная фраза: "Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом". В случае с Арменией этим фактором могут выступить Вооруженные силы Азербайджана", - сказал наш собеседник.

Эксперт придерживается версии, что последние инциденты на границе носят военный характер.

"Я не вижу чьих-либо торчащих ушей за январским инцидентом. Что касается попыток Армении вовлечь ОДКБ в конфликт, то должен сказать, что в военном альянсе постсоветских стран Ереван даже в председательствующем статусе не является первой скрипкой. Армения за свою 104-летнюю историю государственности не стала влиятельным центром, оставаясь лишь инструментом в глобальной геополитической игре", - отметил российский политолог.