От перестановки Саркисяна на Хачатуряна ничего не изменится

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке Армена Саркисяна, который сбежал от своих полномочий в Лондон, и страна официально осталась без президента. Параллельно с этим правящий "Гражданский договор" Никола Пашиняна выдвинул своего кандидата, которым стал Ваагн Хачатурян - министр высокотехнологичной промышленности.

Хачатурян был мэром Еревана, депутатом НС, на протяжении долгого времени являлся политическим соратником Левона Тер-Петросяна и занимал должность его советника. После революции 2018 года, когда власть перешла к Пашиняну, начал тесно сотрудничать с партией Гражданский договор. В 2021 был назначен министром высокотехнологичной промышленности и сменил Айка Чобаняна.

Кандидат, кстати говоря, он второй. Ранее издание ArmLur со ссылкой на свои данные сообщило, что пашиняновцы собирались выдвинуть в президенты руководителя аппарата премьер-министра, бывшего "суперминистра" Араика Арутюняна, однако, его кандидатура вызвала шквал недовольства среди общественности. Но стоит отметить, что и к Хачатуряну доверия в Армении нет, ибо, согласно армянской конституции, президент в этой стране существует лишь для галочки. Кто бы сейчас ни был президентом Армении, он, как и сбежавший Саркисян, ничем не будет влиять на политику своей страны и ничем не будет отличаться от любого блогера с N-ным колическом подписчиков в Instagram. То есть там степень влияния абсолютно будет такая же, если не меньше.

Стоит еще подчеркнуть, что всё "новое" в Армении - хорошо забытое старое. Армянские СМИ обратили внимание на то, что кадровая база Пашиняна скрыта в "тёмных и холодных 90-ых" Тер-Петросяна. Они отмечают, что кого бы не выбрал Пашинян на роль президента РА было очевидно, что это будет человек без амбиций, без политического лица и полностью лояльный емучеловек. В этой связи выбор Ваагна Хачатуряна на пост президент кажется вполне логичным. Ваагн Хачатурян не просто бывший мэр Еревана, подаривший семье олигарха Хачатура Сукиасяна роскошный офис в центре Еревана, а человек из "глубокого запаса кадров Левона Тер-Петросяна".

От кандидатуры на пост президента офигел даже сам Хачатурян, заявив, что не мог даже подумать, что "может стать человеком, хотя бы думающим о должности президента". Короче говоря, идеальный балбес, с которым и конституцию менять не надо.

Вся эта ситуация абсолютно устраивает Пашиняна, ведь естественно, что ему сейчас абсолютно не с руки менять конституцию Армении, потому что неизбежно встанет вопрос об упоминании территориальных претензий к Турции и Азербайджану. Любое публичное обсуждение возможности изменить этот пункт в армянской конституции приведет к довольно серьезному репутационному ущербу для любого лидера Армении. Этим непременно воспользуются его политические соперники. Изменение конституции это еще и вопрос изменения формы правления в Армении. Очень часто говорилось о том, что армянскую конституцию надо менять для того, чтобы сделать ее снова президентской или полупрезидентской страной, а Пашиняну сейчас это абсолютно невыгодно. Он контролирует парламент, наделен всей полнотой власти, может фактически единолично принимать те или иные решения или законы и информировать об этом весь армянский политический "базар".

Другие партии также выдвигают бестолковых кандидатов, звучат имена вплоть до самого Роберта Кочаряна, но армянскому народу по факту выбирать не из кого - одно зло хуже другого, один кандидат бездарнее, чем другой. И этому было простое объяснение - большинство граждан Армении прекрасно помнят о временах президентства Кочаряна. Это был период подавления любых ростков инакомыслия, когда человека могли убить за "недостаточно почтительный взгляд" в сторону Роберта Седраковича. Возвращаться в те страшные времена армяне не хотят и для них даже пораженец Пашинян все же ближе, чем хладнокровный и циничный убийца Кочарян. Но самое забавное, что все в Армении как-то уже совсем забыли, списали Вазгена Манукяна. А ведь всего год назад он гордо именовался "лидером армянской оппозиции", "восстановителем страны"...

В общем, Армения вошла в 2022 год в состоянии не только кризиса политической власти, но и кризиса государственности. Очевидно, что Хататуряна все-таки изберут президентом, у которого будет одна установка - поддакивать Пашиняну. Променяли, как говорится, шило на мыло. Что будет дальше во всей этой комедийной истории, покажет время.