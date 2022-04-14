Рост экономики Азербайджана на фоне глобального кризиса

Источник: Агентство международной информации (АМИ) Trend

12 апреля под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала 2022 года. На совещании глава государства отметил, что в первом квартале ВВП Азербайджана вырос на 6,8 процента, положительное сальдо внешнеторгового оборота за три месяца превысило пять миллиардов долларов, и в течение года удалось сократить внешний долг более чем на 600 миллионов долларов.

Как сказал Trend заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, позитивные экономические показатели, фиксируемые в Азербайджане, в значительной степени стали следствием эффективной политики социального развития, передает Day.Az.

Реализация широкомасштабных социальных проектов, по мнению эксперта, позволила в значительной степени обеспечить платежеспособность внутреннего рынка.

По его словам, в период особого карантинного режима это было крайне важно с точки зрения реализации в Азербайджане социально-экономической политики.

"Наращивание социальных расходов формирует позитивный тренд экономической составляющей и является инструментом поддержки внутреннего рынка, экономического роста и роста производства. Кроме того, увеличение покупательной способности населения всегда является стимулом для роста экономики. Считаю, что эффективные меры социального характера позволили добиться в экономике Азербайджана положительных трендов", - сказал Мамедов.

Он также отметил, что достижение позитивных результатов в сфере социальной защиты населения стало возможным за счет эффективной деятельности соответствующих государственных структур.

"Достижение прозрачности и борьба с коррупцией позволяют высвобождать средства для социальных расходов. При этом прирост социальных расходов стимулирует экономический рост и деловую активность в Азербайджане. В то же время я считаю, что благоприятная конъюнктура на мировом рынке энергоносителей позволила повысить мощь экономики Азербайджана. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана на уровне около пяти миллиардов долларов является весомым показателем для масштабов экономики нашей страны и позволяет стабильно управлять ее валютной политикой. Все вышесказанное сыграло свою роль и с точки зрения устранения зависимости от внешних факторов. Мы видим, что примерно на 600 миллионов долларов сократился внешний долг Азербайджана, что в свою очередь говорит о достижении позитивных результатов в области снижения зависимости отечественной экономики от внешних факторов", - подчеркнул эксперт.

Как отметил доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, Азербайджан подготовлен к макроэкономическим вызовам, которые сегодня ощущают на себе все большее число стран мира под влиянием различных негативных воздействий.

"Здесь стоит говорить и о влиянии продолжающихся последствий пандемии, нарушении цепочки поставок, кризисе различных отраслей мировой экономики, российско-украинском конфликте. Последствия военных действий в Украине испытывает на себе и мировая экономика. В этих условиях только государства, обладающие эффективным механизмом макроэкономического регулирования и способные правильно определять линию поведения, оказываются в выигрыше. И наша страна оказалась в числе немногих государств, которые приняли эти вызовы достойно", - сказал Велизаде.

Он отметил, что необходимо обратить внимание на ряд макроэкономических факторов, способствующих развитию экономики Азербайджана.

"В частности, стоит отметить заметный рост цен на энергоносители на мировых рынках. Значительная часть положительного сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана приходится на долю энергоносителей, экспортируемых нашей страной. Также в Азербайджане растет экспортный потенциал ненефтяной сферы. Как известно, в последние годы эта сфера в нашей стране активно развивается, и в 2021 году совокупный объем экспорта ненефтяной продукции составил 2,7 миллиарда манатов. Кроме того, по целому ряду направлений в Азербайджане ведутся работы по импортозамещению. Также следует обратить внимание на удельный вес продукции с высокой добавленной стоимостью. С этой точки зрения в предыдущие годы в Азербайджане заметно выделялась продукция сельского хозяйства, однако в последнее время мы видим рост доли химической продукции", - отметил эксперт.

Велизаде также сообщил, что в мировых масштабах наблюдается кризис на фоне сокращения поставок минеральных удобрений из России и Беларуси.

"Наша страна имеет свое производство минеральных удобрений, в частности, карбамидных, которые успешно экспортируются на внешние рынки. В ближайшие годы Азербайджан может стать одним из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, причем как минимум в своем регионе. Кроме того, в Азербайджане в последние годы были вложены инвестиции и введено в эксплуатацию множество предприятий, которые на сегодняшний день диверсифицируют экономику. Также хочу отметить и потенциал освобожденных территорий, которые создают дополнительную возможность для развития ненефтяной отрасли Азербайджана. В ближайшие годы в связи с проводимыми крупномасштабными восстановительными работами можно ожидать, что удельный вес этих территорий в производстве продукции ненефтяной сферы будет постоянно расти", - добавил эксперт.