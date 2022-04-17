Азербайджан тесно сотрудничает с Грузией

Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном во всех направлениях, в том числе в экономической сфере. В настоящее время обсуждаются новые направления сотрудничества между двумя странами в области экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, комментируя свой визит в Азербайджан.

Заместитель премьер-министра сказал, что две страны сотрудничают в таких конкретных стратегических направлениях, как транспорт, энергетика, связь. Наши страны обладают большим опытом в тесном сотрудничестве в этих сферах: "Во время обсуждений мы поговорили и о таких новых направлениях, как сотрудничество в цифровой трансформации, туристической сфере, привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма, реализация совместных проектов в этой сфере, ознакомление с регионом в международном масштабе.

Все это очень важно для использования экономического потенциала Грузии и Азербайджана, поощрения экономического роста",- сказал он.

Министр отметил, что на встречах в Баку были подчеркнуты стратегическое сотрудничество, исторические связи между двумя странами, а также продвижение Грузии на пути интеграции в Европу.