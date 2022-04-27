Армения: весеннее обострение

Автор: Пярвин Мирзазаде

Внутриполитическая ситуация в Армении стремительно накаляется. Поводом для этого стало решение правительства Н. Пашиняна наконец принять мирные предложения Азербайджана и приступить к субстантивным переговорам по достижению мирного соглашения, открытию транспортных коридоров, а также делимитации и демаркации границы.

Долгое время армянское руководство старалось не делать этого в надежде на то, что удастся перевести переговорный процесс опять под эгиду сопредседателей Минской группы ОБСЕ, эффективность работы которых, по меткому выражению Президента Ильхама Алиева, "равна нулю", чтобы затормозить или заморозить процесс бесконечными безрезультативными переговорами. Правда распад Минской группы, которая фактически осталась только на бумаге, не дал возможность официальному Еревану вновь задействовать старый испытанный метод затягивания этого вопроса.

Конфликт между странами-сопредседателями Минской группы в связи с событиями вокруг Украины, похоронил всячески надежды на возобновление этого формата, тем более сопредседатели ничего нового, отвечающего современным реалиям, предложить не сумели.

Однако, после последних встреч руководителей Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе, при посредничестве России и ЕС, вопрос достижения мирного соглашения стал ещё более актуальным и требующим безотлагательного решения.

Хотелось или не хотелось премьер-министру Н. Пашиняну, но ему пришлось, скрипя зубами, принять это сложное для него решение, ввиду того, что сложившаяся ситуация в мире и твёрдая позиция Азербайджана по этому вопросу окончательно загнала его в угол.

Естественно, что решение Н. Пашиняна было встречено в стране неоднозначно. Против начала мирных переговоров с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, а также открытия транспортных коридоров категорически выступили против парламентская оппозиция в лице блоков партий "Армения" (сторонники Р. Кочаряна) и "Честь имею" (сторонники С . Саргсяна), представители сепаратистов с территории, где временно размещены миротворцы, зарубежная диаспора, внепарламентская оппозиция в лице малочисленных партий, НПО и объединений, бывшие дипломаты и чиновники, представители "интеллигенции", а также ряд представителей армянской апостольской церкви.

Первые ростки недовольства начавшегося переговорного процесса стали появляться после возвращения Н. Пашиняна из Брюсселя с трёхсторонней встречи, при посредничестве председателя ЕС Ш. Мишеля. Ведь именно на этой встрече премьер-министр Н. Пашинян на четкий и прямой вопрос Президента Ильхама Алиева ответил согласием на обсуждение 5 базисных принципов будущего мирного соглашения.

Однако вернувшись в Ереван, Никол Воваевич, в свойственной ему манере, по-своему дал толкование тому что произошло в Брюсселе. Повторив свои "философские" мысли относительно некоего мифического "арцаха", Н. Пашинян снова завёл старую пластинку относительно сгнившего статуса и выдал "оригинальные" тексты относительно территорий, которые должны оставаться у Армении.

Но все это не удовлетворило оппонентов нынешней власти, так как "революционный" премьер с его шатаниями между Западом и Москвой им окончательно надоел и они начали готовить свою революцию. Благо опыт у конкурентов Никола Воваевича есть, тем более, что он сам стал давать им тему для возбуждения своими выступлениями, в которых клятвенно заверял, что ничего и никому в Москве и Брюсселе не обещал и будет стоять горой за "арцах" до конца.

Хотя честно признался, что международные посредники рекомендуют Армении "снизить планку" своих требований относительно "статуса", что свидетельствует о том, что идея о так называемой "независимости" сепаратистов похоронена навсегда.

Но маховик новой "революции" уже был запущен и лидеры оппозиции "вышли в народ", которому эта борьба уже давно не интересна. Поводом для начала выступлений против нынешних ереванских властей послужила очередная годовщина трагических событий 1915 года, которая используется радикальными туркофобами для предъявления территориальных, моральных и материальных претензий к Турции и Азербайджану.

Армянские радикалы давно используют эту дату для проведения массовых демонстраций и шествий, под лозунгами расплаты и мщения. Вот и на этот раз им удалось вывести на улицы и площади Еревана и других городов многочисленные толпы людей, одурманенных расисткой пропагандой и ложным толкованием исторических событий.

Армянская сторона пользуется сейчас любой возможностью, чтобы очернить в глазах мирового сообщества Азербайджан и Турцию. Стараясь обвинить братские страны в расизме, "армянофобии" и других смертных грехах. Раскручивая образ "кровожадных" тюрков, армянская пропаганда использует все что возможно, часто используя "запрещённые" в пропагандистской войне приёмы.

Организовав антитурецкий митинг в столице Уругвая, городе Монтевидео перед отелем, где остановилась турецкая делегация, во главе с министром иностранных дел Турции М. Чавушоглу, находящегося в Уругвае с официальным визитом, радикальные армянские демонстранты сыпали угрозы и оскорбления в адрес Турции и лично министра, за что получили в ответ от всегда сдержанного главы турецкого внешнеполитического ведомства улыбку и изображенный пальцами руки знак "бозгурда" - волка, древнего символа-тотема всех тюркских народов.

Это послужило началу раскручивания истерической кампании, в которой оказались замешаны уругвайские официальные лица, забывшие о протоколе и правилах гостеприимства, высказав недовольство турецкому послу этим жестом, посчитав за "оскорбительный".

Видимо незнание истории и этнографии тюркских народов руководителями далекой южноамериканской страны не позволили им понять разницу между армянской версией этого жеста и настоящим объяснением.

Не успокаиваясь, раскручиванием этого "инцидента" занялись члены ПАСЕ от Армении, которые забыв о повестке дня весенней сессии, стали кликушествовать, призывая членов ассамблеи осудить главу МИД Турции (кстати, в своё время бывшим председателем ПАСЕ) и заодно вновь вытащили из нафталина забытый вопрос о бедном "арцахе", за что получили "по рукам" от членов ассамблеи Азербайджана и Турции за провокационные выступления и напомнившим им о том, что раздувая подобные вопросы, не относящиеся к компетенции ПАСЕ, выступая против достижения мирного соглашения и диалога, они выступают прежде всего против официальной позиции руководства Армении, которое публично приняло мирные азербайджанские предложения и согласилось на переговоры, а также принципов Совета Европы, призывающие к миру и сотрудничеству.

Используя события 1915 года, на протяжении многих лет

армянские политики оправдывают свои территориальные претензии к соседним государствам. Хотя Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и создать совместную комиссию по изучению истории тех трагических событий. Но каждый раз армянская сторона с негодованием отвергала эти предложения, требуя безоговорочного признания Турцией своей отвественности за них и выплаты репараций.

Как обычно, одним из организаторов факельного марша в Ереване выступила одна из старейших армянских националистических партий АРФ Дашнакцутюн, которая ещё в 1915 году организовала и возглавила восстание армянского населения Османской империи в тылу обороняющей Османской армии, что и послужило причиной этим событиям.

Дашнаки, которые умело меняли хозяев на протяжении всей своей истории, от Российской империи до Великобритании и Франции, от США до гитлеровской Германии, от ЦРУ и шахской САВАК до КГБ, решили воспользоваться предстоящим маршем и положить начало концу режима Н. Пашиняна.

Армянское общество, которое тенденциозно рассматривает события 1915 года в Османской империи, всегда относится к дате 24 апреля как ко дню скорби, но в этот день все демонстрации и марши армян, раскинутых по всему миру, проводятся под туркофобскими лозунгами, с призывами отомстить за те события.

На этот раз к этим призывам, по инициативе зарубежной диаспоры и лидеров оппозиции, добавились лозунги против политики правительства и лично Н. Пашиняна, обвиняющие в предательстве и готовности сдать "арцах".

Многотысячные толпы людей, которые шли с факелами по улицам городов Армении и других стран, вдруг оказались ввергнутыми во внутриполитическую борьбу за власть. Марш в Ереване, организованный в "лучших" традициях нацистских маршей времён расцвета третьего рейха (ведь неслучайно дашнаки во время Второй Мировой войны выступали союзниками своих учителей), был похож на шествие зомби, периодически скандировавших лозунги "миацум и арцах", чтобы никто не забыл про их существование.

Под конец организаторы шествия, чтобы закрепить достигнутое, сожгли на площади в Ереване флаги Азербайджана и Турции, как бы символизируя своё желание бороться до конца за захват чужих территорий, под улюлюкание толпы и оскорбительные выкрики в адрес правительства Армении.

Получив такой мощный "заряд энергии", армянская оппозиция перешла в "широкомасштабное" наступление по всем фронтам, сделав своей главной целью свержение Никола Воваевича. Вот уже несколько дней армянская оппозиция организует то тут, то там шествия, пикеты и марши с требованием свержения ненавистного премьера.

Пока что эти немногочисленные мероприятия выглядят довольно опереточно, так как в них принимают участие в основном экзальтированные дамы, бородатые юноши и уже постаревшие завсегдатаи движения "миацум", размахивающие флагами непризнанного "арцаха" и выкрикивающие лозунги за борьбу до "победного конца".

За всеми этими мероприятиями оппозиции виднеются тени лидеров "карабахского клана" Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые пока не вышли на первый план, предпочитая делать всё изподтишка. Особо не рекламируя себя, эти бывшие руководители Армении вознамерились сместить "революционного" премьера в отместку за то, что он лишил их кормушки и источников дохода, проиграв Вторую Карабахскую войну, лишившись оккупированных территорий.

Не удивительно, что к ним примкнули ряд бывших министров иностранных дел, послов, чиновников и представителей интеллигенции, которые выдвинулись в своё время на волне "карабахского" движения, когда только начинался захват азербайджанских территорий и которые продолжают жить в мире иллюзий от мнимых успехов Первой Карабахской войны.

Эти так называемые "интеллектуалы" (в отличие от бывших боевиков, в одночасье ставших руководителями Армении, руки которых по локоть в крови мирных азербайджанских граждан), вновь хотят разжечь костёр войны и требуют не вести никаких мирных переговоров с "ненавистными" Азербайджаном и Турцией.

Похоже, что все это не на шутку испугало Н. Пашиняна, который, конечно, обладает мандатом доверия армянского народа и имеет возможность подавить все эти выступления силой, пока к ним не примкнули широкие народные массы. Поэтому Никол Воваевич сделал несколько публичных заявлений, в которых клятвенно обещал не сдавать "арцах" и не отдавать захваченные азербайджанские эксклавы.

Чтобы нейтрализовать лидеров сепаратистов, которые корчат из себя "независимых", Н. Пашинян даже позвонил "младшему" брату Араику, заверив последнего, что без согласования с ним никаких вопросов по статусу обсуждать не будет.

Одновременно, армянские правоохранительные органы перешли из режима ожидания к превентивным мерам по предотвращению антиправительственных выступлений, чтобы слишком не распоясались.

Так что, ситуация в Армении изо дня в день накаляется, что очень напоминает события 1998-1999 годов, когда первый президент Л. Тёр-Петросян был отстранён от власти за то, что был готов подписать мирное соглашение, вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий, в обмен на статус автономии бывшей НКАО в составе Азербайджана.

Тогда наметившийся мирный процесс был прерван "тихим" переворотом в Ереване, когда "либерала" Л. Тёр-Петросяна сменил боевик-радикал Р. Кочарян, для чего пришлось устроить кровавую бойню в парламенте, где были убиты спикер К. Демирчян и премьер В. Саркисян.

Возможно, что в случае развития ситуации по этому сценарию, Азербайджану придётся вновь вернутся к терапии железным кулаком, потому что уже видно, что армянская оппозиция открыто выступает против любых шагов, направленных на диалог и нормализацию отношений, желая новой войны, подталкивая народ выйти на улицы и выступить против власти. Ведь в случае удачи, оппозиция не только захватит власть, но и положит конец любым переговорам, заняв непримиримую позицию.

То что Никол Воваевич сказал своей марионетке по телефону, является абсолютной правдой, так как в ходе переговоров азербайджанская сторона вообще не обсуждала и не собирается обсуждать никаких вопросов, связанных с гниющим на свалке истории статусом.

Армянские чиновники всех рангов, на всех своих встречах с представителями других государств и международных организаций, твердят о некой азербайджанской "агрессии" против Армении и мифического "арцаха", "стыдливо" понимая, что все их собеседники прекрасно знают, что "арцах" не существует и Карабахский регион - это неотъемлемая часть Азербайджана, что они все несомненно признают.

Армянская сторона постоянно двурушничает и пытается отстрочить исполнение важных пунктов трёхсторонних Заявлений по выводу остатков вооружённых сил с территории Карабахского региона, где временно размещены миротворцы, а также открытию транспортных коридоров.

В то время, как азербайджанская сторона уже почти на треть построила железную и автомобильную дороги Зангезурского коридора, армянская сторона ничего практически не сделала в этом направлении, продолжая кривляться и изворачиваться, лишь бы не допустить открытия этого важного коридора.

Президент Ильхам Алиев открыто высказал своё удивление и недовольство таким поведением армянской стороны заместителю премьер-министра России А. Оверчуку, который осуществляет посредническую миссию в этом вопросе.

Таким образом, Армения, которая является союзником России по ОДКБ и ЕАЭС и которую связывают обязательства по трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, фактически выступает в разрез с интересами своего союзника, заинтересованного в скорейшем открытии этого коридора.

То что, новое весеннее внутриполитическое обострение в Армении стало накалять и без того напряжённую ситуацию в стране несомненно, но у армянской стороны есть только один выход из сложившейся ситуации: начать конкретные шаги по нормализации отношений и подписанию мирного соглашения. В противном случае новая конфронтация - это путь в бездну, которая просто положит конец существованию независимого армянского государства.

Недаром выступая на V съезде азербайджанцев мира в Шуше, Президент Ильхам Алиев предупредил армянскую сторону о том, что их отказ от признания территориальной целостности Азербайджана приведёт к тому, что поставит под вопрос признание территориальной целостности Армении и этим откроет возможности для возвращения исторических азербайджанских земель - Иревана, Зангезура и других, отторгнутых в советское время.

Наверное армянское руководство и оппозиция, как бы невзначай, забыли о том, что неуважение к международному праву приведет к тому, что если армянская сторона будет продолжать упорствовать и пытаться использовать свои старые испытанные трюки по заморозке ситуации, Азербайджану придётся повторить уже испытанный комбинированный военно-политический метод по принуждению Армении к исполнению взятых на себя обязательств.