Азербайджан считает ОЭС важной региональной организацией и заинтересован в развитии как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества со входящими в нее странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на 3-м годовом заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку.

По ее словам, народы стран-участниц Организации экономического сотрудничества объединяют общая история, культура, традиции и религия.

"В связи с этим мы, парламентарии, как представители наших народов несем особую ответственность. ПА ОЭС не только поддерживает реализацию целей и задач организации, но и способствует укреплению связей между парламентами наших стран, сближению их народов", - сказала Гафарова.

Она подчеркнула, что Милли Меджлис придает большое значение своей деятельности в рамках ПА ОЭС.

"Это наглядно подтверждает ратификация устава Парламентской ассамблеи. Призываю и другие парламенты стран ОЭС подписать и ратифицировать устав ПА. Считаю, что этот шаг послужит дальнейшему расширению связей между парламентами наших стран.

Тема 3-го заседания ПА ОЭС достаточно актуальна. Пандемия коронавируса создала серьезные вызовы, оказав сильное влияние на мировую экономику, здравоохранение и все сферы общественной жизни. К сожалению, мировое сообщество не было подготовлено к этим вызовам, и потребовалось некоторое время, чтобы найти выход из кризиса. На фоне взаимосвязанности проблем, вызванных пандемией, прежде всего, тяжелого социально-экономического бремени, необходимо было мобилизовать глобальные усилия на борьбу с пандемией и для ликвидации ее негативных последствий.

Азербайджан выдвинул ряд успешных глобальных инициатив в этом направлении. По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, являющегося председателем Движения неприсоединения, в декабре 2020 года была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией коронавируса, в марте и декабре 2021 года Совет по правам человека и Генеральная Ассамблея всемирной организации приняли резолюции об обеспечении равного доступа к вакцинам для всех стран по доступной цене. С другой стороны, Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам, безвозмездно передал им вакцины от коронавируса", - сказала Гафарова.