Философскую монографию "Культура диалога культур в глобализирующемся мире" приурочили к 99-летию Гейдара Алиева

19 мая в гостевом доме посольства Азербайджана в Москве прошел вечер, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Открывая вечер, посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглы напомнил, что "выдающемуся государственному и политическому деятелю, сыну азербайджанского народа" 99 лет исполнилось бы 10 мая.

"Кроме огромных заслуг в советский период, он, будучи руководителем Азербайджана, смог вывести нашу республику по всем показателям в число самых передовых и значимых среди 15 республик. Вернувшись к руководству страной в совершенно новых условиях, Гейдар Алиев в критический момент развала и хаоса сумел, благодаря своей мудрости, авторитету в короткое время вывести страну на совершенно другой уровень. Он создал основу для того развития, которое позволило сегодняшнему Азербайджану вернуть оккупированные территории и начать созидательную работу на возвращенных землях", - заявил посол Азербайджана в РФ, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

По словам Полада Бюльбюльоглы, "глубоко символично, что начатое Гейдаром Алиевым возрождение возглавил и продолжил Президент Ильхам Алиев: "Каждый раз приезжая в Шушу, я вспоминаю историю с расстрелянными памятниками. С какой уверенностью Гейдар Алиев всегда говорил о том, что мы вернемся в Карабах и восстановим памятники. Унаследованные от отца дальновидность, твердость духа, уверенность в своей правоте, талант военачальника позволили уникальному человеку, Ильхаму Алиеву, за 44 дня военно-политическим путем освободить захваченные земли и вернуть Азербайджану город Шуша. Сын завершил начатое отцом дело, лично привез расстрелянные памятники и установил их на прежнем месте, там, где они стояли в советское время. Сегодня, когда мы отмечаем день рождения Гейдара Алиева, я уверен, что он гордился бы своим сыном, который золотыми буквами вписал свое имя в историю Азербайджана".

Заместитель председателя комиссии по делам ЮНЕСКО, вице-президент Российского совета по международным делам Александр Дзасохов в беседе в "Вестником Кавказа" подчеркнул важность деятельности Фонда Гейдара Алиева: "Прошло уже много лет, и мы убеждаемся в том, что гигантское культурно-духовное наследие Гейдара Алиева интересно не только в самом Азербайджане, не только в России, но и во всем мире. Российское представительство Фонда регулярно проводит исключительно важные мероприятия, которые через призму сегодняшнего дня показывают исключительную ценность тех государственных деятелей, которые реализовывали себя как великие люди XX века в эпоху Советского Союза и в постсоветское время. Я многие годы был лично знаком с Гейдаром Алиевичем. Мне кажется, он остается с нами, потому что его дело - исключительно важное для тех, кто сегодня представляет Россию и современный Азербайджан".

На вечере была презентована коллективная монография "Культура диалога культур в глобализирующемся мире", подготовленная на основе материалов одноименной международной научной конференции. Поднимаемые в книге проблемы, носят прежде всего философский характер, но, по мнению авторов, могут стать методологической основой частных научных и междисциплинарных исследований о межкультурном взаимодействии в современном мире.

По словам посла Азербайджана в РФ, издание, приуроченное к 99-летию Гейдара Алиева, подготовлено на основе материалов международной научной конференции, которая уже в четвертый раз проходила при поддержке Российского представительства Фонда Гейдара Алиева. "Во всех начинаниях Фонд и его представительство в Москве неизменно ориентируются на идеалы, которые были завещаны нам великим Гейдаром Алиевым. Среди них - внимание к мировым процессам и их философское осознание, чуткое отношение к мнению ученых, деятелей науки, культуры разных стран. Неслучайно, что в этом сборнике статей помимо азербайджанских ученых широко представлены ученые из России и Узбекистана, - отметил Полад Бюльбюльоглы. - Современность неимоверно сложна. Ее трудно прогнозировать. Несмотря на отчаянные попытки самоутверждения и доминирования отдельных стран, многополярность мира - единственно возможная форма существования и сосуществования. А уважение к правам каждого государства - неизбежная реальность. В этих условиях резко возрастает значимость диалога культур, умение слушать и слышать друг друга, умение понимать и принимать различия, умение трезво соизмерять свои желания и возможности.

В Азербайджане диалог культур и религий является основным принципом национального мира и согласия. Мультикультурализм возведен в ранг государственной политики. И хотя этот термин относительно недавно введен в научный оборот, сами принципы мультикультурализма абсолютно естественно и органично существовали в многонациональном Азербайджане на протяжении многих веков. Чрезвычайно интересно понять и проследить взаимосвязь между внутренними принципами государственной политики и их проекцией на внешнюю политику государства: как эти принципы действуют в микро- и макромире, как они трансформируются в различных возрастных категориях, как ведут себя в пространстве глобализации. Я имел возможность предварительно ознакомиться с некоторыми статьями, и признаюсь, что был приятно удивлен широтой охвата поднимаемых в них тем и проблем, представительным составом ученых, философов и профессионализмом команды, готовившей этот сборник к печати".

Посол Азербайджана в Москве заметил, что у него как у деятеля культуры процессы глобализации вызывают неоднозначное ощущение: "С одной стороны, как утверждают ученые, глобализация - это новая стадия объединения народов, распространение технических открытий, навыков и умений, что значительно ускоряет и динамизирует технический прогресс общества. С этим трудно поспорить, это действительно так. Но с другой стороны, с точки зрения культуры, глобализация уничтожает и нивелирует все различия и самобытность отдельных культур и стран, создает унифицированное, аморфное нечто среднее, что никак не может быть признано настоящим искусством. Современная реальность ежедневно ставит перед нами эти вопросы. И они являются не отвлеченными философскими проблемами, а самыми что ни на есть насущными вопросами нашего бытия и сознания".

Научными редакторами монографии выступили философы Ильхам Мамедзаде, Ибрагим Меликов, Ариз Гезалов и Фаниль Файзуллин.

"Гейдар Алиев многое сделал для укрепления хороших, добрых традиций между народами. Меня всегда восхищало его умение строить диалог. Он прожил тяжелую жизнь, служил своему народу, отдал всё, что мог, забывая о своем здоровье, о личных интересах. Мне кажется, он является примером не только для народов Азербайджана и России. Это человек, примеру которого должны следовать во всем мире, особенно в условиях глобализации. Когда теряются какие-то ценности, мы бережно должны относиться к этим лучшим человеческим национальным традициям, которые нам завещал Гейдар Алиев. Мы должны бережно относиться ко всему тому, что нас укрепляет, что заставляет быть едиными в решении самых сложных задач в современном мире, да и не только в современном, но и в будущем", - заявил "Вестнику Кавказа" доктор философских наук, профессор Фаниль Файзуллин.

"Мне кажется продолжением этих традиций стала книга "Культура диалога культур". Когда мы работали над ней, я сделал для себя много открытий. Здесь не только раскрываются противоречия, которые имеются в сегодняшнем мире, но одновременно в книге можно найти разработки, рекомендации, на основе которых мы должны строить современный мир. В этом отношении книга внесет определенный вклад в укрепление мира и взаимодействия, взаимоотношений между нашими народами", - сказал Фаниль Файзуллин.

Доктор философских наук, профессор Ибрагим Меликов счел символичным, что презентация книги приурочена ко дню рождения Гейдара Алиева, который отличался, как принято было говорить в советские времена, интернационализмом: "В Азербайджане традиции интернационализма, а говоря современным языком - мультикультурализма, уходят глубоко в историю. Поэтому светлая память Гейдару Алиевичу и тем людям, которые продолжают его славное дело. Проблемы, поднятые в нашей книге, обсуждаются уже второй раз. В 2015 году в рамках Института философии Российской Академии наук прошла конференция "Культура диалога культур", которая была поддержана Фондом Гейдара Алиева и Институтом философии. В современном мире много говорят о диалоге культур, и наша идея заключалась в том, что диалог культур - это явление, которое сопровождает всю историю, это тот феномен, который был всегда, потому что культуры всегда взаимодействуют, всегда происходит их взаимопроникновение. Но если мы хотим понять принципы взаимодействия, то нужно говорить о культуре диалога".

"Нынешняя книга называется "Культура диалога культур в глобализирующемся мире", и теперь мы уже поставили другую задачу: спроецировать идею культуры диалога культур на современность. А какова современность? Это противоречивый глобализирующийся мир. С одной стороны, мир объединяется, но с другой стороны, глобализация противостоит культуре, потому что глобальный мир создает свою культуру, и эта культура, как сказал на нашей прошлой конференции директор Института философии, это культура международного аэропорта, где люди просто соприкасаются, но не взаимодействуют, не контактируют друг с другом. В условиях глобализации та толерантность, которая провозглашается, и мультикультурализм в полной мере реализовываться не будут. Неслучайно в 2010 году лидеры Франции, Германии и Великобритании объявили, что политика мультикультурализма потерпела крах. Что мы предлагаем? У нас идея такая, что глобализирующийся мир постепенно уходит в постглобализацию. Мир переходит в другую стадию - многополярную. В чем достоинства многополярного мира, в чем его преимущества? В том, что многополярный мир дает возможность для развития культуры, для взаимодействия культур. И в этих условиях культура диалога культур оказывается востребованной".

Специалист в области философии и теории глобалистики Александр Чумаков отметил: "После того как не стало Советского Союза мы все пережили серьезное потрясение, и прежде всего в культурной сфере. Экономические, другие отношения между бывшими республиками СССР так или иначе налаживались, а культура и духовность приходили как-то с опозданием. В этой связи я хотел бы напомнить, что именно Азербайджан внес тот важный вклад, который так необходим нам для сохранения духовного и культурного наследия. Гейдар Алиев задал мощный импульс. Фонд его имени работает очень активно - достаточно посмотреть хотя бы на книги, которые мы здесь сегодня презентуем. А сколько таких книг было выпущено в предыдущие годы, и они сыграли очень важную роль! Сегодня мы продолжаем разговор, который был начат еще Гейдаром Алиевичем Алиевым. Ни одна республика, к сожалению, не может и сравниться с тем, что сделал и делает Азербайджан".

"Если мы будем смотреть на глобализацию только со стороны объективного исторического процесса, то не увидим над деревьями леса. То есть, когда мы говорим о глобальном, не должны забывать о региональном, локальном. Когда мы говорим о культуре диалога культур, мы должны принимать во внимание, что глобализация во многом несправедлива, глобализация создает глобальную культуру, а локальная, региональная культуры имеют свои плюсы, - подчеркнул Чумаков. - Когда мы говорим о культуре диалога культур, одного понятия культуры мало. Есть еще понятия цивилизации, а уровень цивилизованности и есть культура отношений, культура взаимодействия. Цивилизованность - когда во главу встанет человек, его права и всё остальное, что связано с тем, что ведет отсчет нового времени. Мы многое сделали в осмыслении межкультурного взаимодействия и понимаем, что есть грабли, на которые уже наступали, когда говорили о мультикультурализме, но сам термин заслуживает серьезного анализа и понимания. Как говорят китайцы: если у вас есть проблема, надо начинать с того, чтобы о ней говорить. Надеюсь, эта работа продолжится, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы не растерять то лучшее, что у нас есть, а приумножать. Будем взаимодействовать".