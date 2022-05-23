Последствия Брюсселя: "синдром ослика Иа" у армянских "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как армянские "реваншисты" закатывают истерику после очередного раунда переговоров в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром РА Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля.

Как после первой, так и после второй встреч в данном формате кружок отрицателей очевидного посыпал голову пеплом, рвал волосы на груди и бил себя пятками по ушам в бессильной злобе в связи неизбежным дипломатическим поражением страны-лузера Южного Кавказа. Оба раза члены данного кружка, гордо именующие себя армянской оппозицией, обвиняли во всех бедах своей страны лично Шарля Мишеля, а в его лице и весь ЕС.

Попутно, с достойным лучшего применения азартом, они пытались доказать своим согражданам, что главный источник бед Армении- ее нынешняя власть, лично Никол Пашинян. Словно до него РА была самым процветающим государством региона, а не все тем же государством-лузером. Нелепость и примитивная спекулятивность такой позиции смешит даже рядовых армян. Которые, в конечном итоге, игнорируют акции протеста "реваншистов".

Не будучи в состоянии выдать обществу внятную, понимаемую и пользующуюся доверием повестку дня, "реваншисты" вынуждены раз за разом спекулировать на все той же теме. Вот и сейчас, после третьей по счету встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Шарля Мишеля в Брюсселе, у них вовсю полыхает.

"У армянского народа имеется лишь один способ борьбы с брюссельским заговором, лишь один способ противодействия шагам, направленным против Армении и Карабаха. Нужно бороться", выдал на гора "могучую" мысль депутат НС от оппозиционного блока "Армения" Андраник Теванян. О, как! Целый, понимаешь, заговор углядел. Как говорила героиня кинофильма "Москва слезам не верит", с таким аналитическим складом ума нужно работать в бюро прогнозов погоды.

А как иначе, если Теванян грустно признает то, что очевидно всем и в Баку. "Переговоры прошли в рамках представленных Азербайджаном 5 принципов и повестки дня, продиктованной Турцией и Азербайджаном. Представленный официальным Ереваном ответ из 6 пунктов даже не стал предметом обсуждений, так как вопроса о статусе нагорно-карабахского конфликта попросту не стоит", сетует он.

И добавляет, что термины "Нагорный Карабах" и "карабахский конфликт" из переговорного лексикона исключены. "В заявлении Шарля Мишеля использовалась формулировка "Этническое армянское население Карабаха" (the ethnic Armenian population in Karabakh). Это означает, что Никол Пашинян дал согласие на включение Карабаха в состав Азербайджана, и теперь речь идет лишь о правах армян Карабаха как этнического меньшинства, проживающего в Азербайджане. Это конечно не было новостью, так как в представленном Азербайджану письме, состоящего из 6 пунктов, официальный Ереван также говорил о безопасности и правах армян в составе Азербайджана.", сетует Теванян.

И он, весь такой огорченный по самое не могу, не один такой в Армении. "Весь процесс и содержание армяно-азербайджанских переговоров неприемлемы и чрезвычайно опасны для Армении, заявил в беседе с корреспондентом Aysor.am политолог Александр Кананян, касаясь заявления председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам встречи с главами Армении и Азербайджана. По его словам, в заявлении после трехсторонней встречи. Армения рассматривается как государство, которое продолжает свое существование в границах Советской Армении.

Неужели дошло?! С другой стороны- а на что он и ему подобные рассчитывали? Неужто на то, что по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе Шарль Мишель начнет повторять мифы армян про "государство от моря и до моря", цитируя армянских армянских фантастов?! Если да, то и нему срочно нужно вызывать доктора. Хотя, диагноз уже очевиден и без осмотра врача- этакий "синдром ослика Иа", горюющего по поводу лопнувшего шарика.

Впрочем, все армянские реваншисты подвержены этому синдрому. Причем, некоторые в особо запущенной, но агрессивной форме. "Армения окончательно отказывается бороться за статус "арцаха" вне состава Азербайджана. В переговорах нет ни слова о статусе "арцаха", говорится исключительно об "обеспечении прав и безопасности этнического армянского населения в Карабахском регионе", что в лучшем случае подразумевает проживание армян в статусе национального меньшинства в составе Азербайджана, а в реальности - полноценную деарменизацию "арцаха". Нет ни слова также о праве наций на самоопределение", "прозрел" тюрколог Варужан Галстян.

О том, что ни о каком "арцахе" Шарль Мишель не говорил ни по итогам первой, ни по итогам второй, ни по итогам третьей встречи глав Азербайджана и Армении, этот "сказочный " персонаж и вспоминать боится. Он истерит. И это общая тема для всех армянских "реваншистов". Сумма озвученных возмущений, посыпанного на голову пепла, вырванных на груди волос не приведет в итоге к изменению нового статуса -кво. Азербайджан уверенно диктует повестку дня, а руководство Армении вынужденно с ней соглашается, находя нечто "героическое" в бесполезных попытках затягивания с реализацией всего того, на что официальный Ереван дал "добро". Смешны выкрутасы официального Еревана? Конечно. Но еще более смешны и жалки истерики армянских "реваншистов".