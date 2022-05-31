Как армяне фальсифицируют историю

Недавно в популярном польском издании "Rzeczpospolita" вышла статья "Кавказский гордиев узел", в которой автор Роберт Чеда попытался дать ретроспективный анализ причин и истории армяно-азербайджанского конфликта. Нужно отдать должное тому, что автор постарался в сжатой форме коснуться многовековой истории Кавказского региона и ходу армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе. Но при этом автор явно ссылался на непроверенные источники и исследования армянской стороны, в результате чего в статье сложилась искаженная картина событий и сделаны несколько некорректные выводы.

На днях в этом же польском издании "Rzeczpospolita" вышла ответная статья "Горькие плоды "яблока раздора", автором которой является директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, Ризван Гусейнов. Day.Az представляет читателям русский перевод статьи из польского издания.

Статья начинается со стандартной мантры о том, что армяне самые древние в регионе. Но при этом ситуация доходит до абсурда поскольку автор утверждает, что первыми неандертальцы "принесли цивилизацию в Нагорный Карабах". А затем резко переходит от неандертальцев к древнему государство Урарту, которое было в 8 веке до н.э. "мощной страной, охватывавшей Армянское нагорье". По его предположению в Урарту должны были проживать предки современных армян, из чего он делает странный вывод о том, что Нагорный Карабах является прародиной армян. Вырисовывается интересная логика: неандертальцы несут цивилизацию в Нагорный Карабах, затем ее там развивает государство Урарту, в котором жили возможно предки армян, ну а значит Карабах - это армянская земля.

Затем автор статьи решает, что в античности существовал Арцах, который был частью "Великой Армении". Ну и естественно армяне одни из первых христиан на планете. Перед нами полный набор армянских легенд и фальсификаций, которыми воспользовался журналист для обоснования армянских претензий на земли другого государства - Азербайджана. При этом ему невдомек, что понятия "Армянское нагорье", "Арцах", "Великая Армения" являются или выдумками поздних авторов или же не имеют отношения к армянской государственности.

В частности, географическое название "Армянское Нагорье" впервые было введено 180 лет назад, в 1843 русско-немецким ученым геологом Германом Абихом. Тогда в издательстве Дерптского университета (ныне Тарту, Эстония) на немецком языке выходит монография 37-летнего профессора геологии Германа Вильгельма Абиха "Uber die geologische Natur des Armenische Hoshlandes" ("О геологических свойствах Армянского нагорья"). То есть до этого периода и не подозревали об "Армянском Нагорье", поскольку территории эти в течение многих веков назывались по-иному и не связывались сугубо с армянским народом. Однако на проверку, выясняется, что немецкого геолога Г.Абиха назвать Армянским нагорьем обширные горные хребты в Малой Азии и Южном Кавказе надоумили сами же армяне!

Обширную информацию об этом можно подчерпнуть в книге Г.У.Мелик-Адамяна, Х.В.Хачанова "Герман Абих - первооткрыватель "Армянского Нагорья". Напомним, что год спустя, в 1844 году по разрешению российского императора Николая I профессор Г.Абих отправился в 10-месячную командировку в Закавказье, предварительно получив из Российской казны на экспедиционные нужды 5288 рублей серебром - очень внушительную для того времени сумму. Однако фактически вся его поездка по Закавказью проходит под опекой Армянской церкви и деятелей, в связи с чем все увиденное ему преподносится как "наследие армянской культуры и истории". Сразу же по приезду в регион, Г. Абих встречается с католикосом армян Нерсесом Аштаракеци и заручается от него рекомендательным письмом к Хачатуру Абовяну, в котором последнему предлагалось оказывать содействие профессору в качестве переводчика. Г.Абих всюду сопровождаемый армянами, позабыл, что он по профессии геолог, а не историк, решает назвать "армянским" горный хребет, где он проводит геолого-физические исследования. Так с легкой руки Г.Абиха в европейскую и российскую науку и вводится термин "Армянское Нагорье", границы которого затем расширяются в любом направлении, куда распространяются аппетиты армянских националистов. Современные армянские идеологи национализма включают в "Армянское нагорье" не только территории Армении, но и Турции, Ирана, Азербайджана, превратив этот выдуманное 180 лет назад географическое название в политический термин. При этом сюда добавляется другой географический термин "большая Армения" в виде "Великая Армения" и получается каламбур под названием древнеармянское государство.

Другим таким вымышленным постулатом является миф о армянской горе Арарат в Турции. В свое время в научной статье "О местонахождении библейской горы Арарат", член-корреспондент РАН, профессор А.П.Новосельцев детально разоблачил миф о армянском Арарате в Турции, доказав, что слово "Арарат" стало известно армянскому населению Турции в 19 веке благодаря европейским христианским миссионерам. До этого армяне называли эту гору или по-турецки Агрыдаг, или по-армянски Масис. Считать эту гору Араратом стали после неточного перевода христианскими миссионерами библейских текстов, где они ошибочно посчитали Масис горой Арарат, хотя эта библейская гора расположена намного южнее в Турции на стыке границы Сирии и Ирака и называется ныне Джуди.

Таких ошибок и фальсификаций в армянской истории можно найти много. В частности, утверждение, что нынешняя столица Армении город Ереван является продолжением урартийско-армянской крепости Эребуни 8 века до н.э. является свежей фальсификацией 1950-60 гг. До этого все знали, что Ереван (Иреван) является мусульманским городом, построенным в начале 16 века по приказу азербайджанского сефевидского шаха Исмаила Хатаи. Весь облик, население и архитектура города были мусульманскими и тюркскими. Но после установления советской власти в Армении началось переписывание истории и город Ереван стал в прямом смысле уничтожаться вместе со своим мусульманским историческим центром: крепостью, мечетями, дворцами, караван-сараями и кладбищами. К 1930-40-м годам маховик разрушений исторической застройки Иревана, переименованного в Ереван, принимает прямо-таки индустриальные масштабы. Одновременно с вытеснением коренного азербайджанского населения дан старт "реконструкции" Еревана, под "соусом" которой разрушается практически вся его историческая застройка. А вместо подлинной истории города начали усиленно создавать мифы, направленные на то, чтобы доказать, что это древнеармянский город.

Но для этого нужны были хоть какие-нибудь археологические доказательства. В 1950-е гг. по заданию советского правительства начались раскопки вблизи Еревана и "случайно", но очень своевременно была сделана "сенсационная находка". Археологи во всех смыслах "откопали" клинописный камень якобы времен урартского царя Аргишти, в котором тот и указал точную дату закладки и название мифического города Эребуни. Правда сперва его переводили как Ирпуини, но потом решили игнорировать клинописи и перевести как Эребуни, что звучало более близко к названию Ереван.

На этом месте начались лихорадочные раскопки, и вот уже в 1968 году состоялось открытие музейного комплекса "Эребуни". Для пущего престижа пригласили и ведущих советских ученых. Только не рассчитали, что на ученых трудно произвести впечатление дешевой бутафорией. Так, среди участников мероприятия оказался академик Академии наук СССР И.И. Минц - величина номер один в советской исторической науке, ученый с мировым именем. Его, конечно же, привезли на место раскопок, где уже красовалась "воссозданная крепость Эребуни". И здесь академик Минц спросил: "А что это за постройки и фигуры здесь - кто их установил?". Потом уточнил: "Это оригиналы?".

Армянская сторона оказалась в замешательстве. Сказать "да" было рискованно: такой ученый, как Минц, "расколол" бы фальшивку, как гнилой орех. Пришлось признаваться: "Нет, это мы сами тут установили наподобие тех, что были в древней Ассирии и Вавилоне". Минц промолчал, но во время банкета после конференции сказал, что отсутствие фактов древности при раскопках Эребуни открывает большое поле для фантазии. Армянские ученые, конечно же, обиделись, но вынуждены были молчать.

Тем более что академик Минц, для которого историческая правда была выше бытовых понятий "неудобно", "нехорошо" и "они нас коньяком угощали", прямо заявил: у него сложилось впечатление, что никаких реальных доказательств древности Еревана у армянской науки нет. Армянские коллеги пытались тогда убедить его, что это, мол, просто временная бутафория для туристов, но сегодня именно эту бутафорию выдают за доказательство ереванской "древности". С помощью которой обманывают не только и не столько туристов, сколько собственных граждан.

По версии ереванских ученых согласно клинописи, урартский царь Аргишти основал крепость Эребуни 12-14 октября аж 782 года до новой эры. Такой точности датировки могут позавидовать все ученые мира, при этом армянская наука так и не смогла объяснить каким образом она пришла к такой точной дате. Вот так Ереван по мановению волшебной палочки стал древнее Рима и других античных городов. В 2018 году в Ереване отмечали 2800-летие столицы, что вызвало много смеха и иронии зарубежом.

В статье "Кавказский гордиев узел" в газете "Rzeczpospolita", автор сетует на то, что армянский народ многократно подвергался гонениям и резне в Карабахе. Хотя следует отдать должное автору статьи, который видит причиной этому армянский национализм и террористическую партию "Дашнакцутюн", которая с начала 20 века силой оружия и террора пыталась создать мифическую Армения на территории Южного Кавказа. Массовый террор и уничтожение азербайджанского населения в 1904-06 гг. был инициирован именно дашнаками. Напомним, что в течение XIX-XX вв. азербайджанский народ подвергался многочисленным гонениям, переселениям с родных земель, а также актам массового террора и геноцида. 31 марта 1918 года, по старому календарю - 21 марта, в праздник Новруз, армянские формирования во главе с большевистским лидером Степаном Шаумяном учинили массовое истребление азербайджанцев, лезгин, евреев и представителей других народов, в результате чего за короткое время было убито свыше 50 000 человек мирного населения.

Эти преступления можно классифицировать как геноцид, поскольку массовые убийства были совершены по этническому принципу, к тому же осознано, подготовлены и учинены захватившими в 1918 году власть в Баку и большей части Азербайджана коммунистами во главе со Степаном Шаумяном. Людей закапывали живыми, убивали, жестоко пытая, запирали в мечетях и сжигали живьем и стар, и млад. Подобные же события были учинены в Баку, Шамахе, Губе и других регионах Азербайджана, где людей собирали и сжигали в мечетях и домах.

Основной целью дашнаков и коммунистов, возглавляемых С.Шаумяном, были истребление коренного населения Азербайджана и создание здесь армянского государства или автономии под протекторатом большевистской России.

Есть документы, которые были составлены и собраны Чрезвычайной Следственной Комиссией Азербайджанской Демократической Республики, которая была создана

По горячим следам преступлений Правительством АДР 15 июля 1918 г. для расследования фактов насилия, погромов и мародерства была создана Чрезвычайная Следственная Комиссия (ЧСК), в работе которой большую роль сыграли польские юристы и деятели. За время своего существования - с 15 июля 1918 г. по 1 ноября 1919 г. - ЧСК был собран целый комплекс материалов, содержащих колоссальную информацию о тотальном истреблении мусульманского населения и нанесении ему огромного материального ущерба армянскими националистами в 1918 году. Собранные ЧСК следственные материалы, составляли 36 томов и 3500 страниц и свидетельствовали о жестоких преступлениях, совершенных армянскими военными отрядами и армянским населением в городах Баку, Шемахе, Кубе, Нухе, в окрестных селениях Баку и Гянджи, а также Шемахинского, Кубинского, Джевадского, Нухинского, Геогчайского, Арешского, Ленкоранского уездов, во всем Карабахе, Зангезуре и других районах Азербайджана.

Все эти фотографии, а также часть материалов ЧСК были отправлены в 1919 г. Министерством Иностранных Дел АДР во Францию - Азербайджанской делегации в Парижской Мирной Конференции и были сохранены для потомков Али Мардан беком Топчибашевым, известным государственным и политическим деятелем, руководителем азербайджанской делегации в Париже.

Еще одним важным для армянской пропаганды постулатом является утверждение, что якобы "в первые годы советской власти Нагорный Карабах был передан из состава Армении в Азербайджан". Однако это полная ложь. Во-первых, термин "Нагорный Карабах" появлися только в 1920-ые гг., когда большевики его искусственно вычленили из всего Карабаха. Во-вторых, и до этого в Карабахе не зафиксировано армянской государственности. В течение многих веков эти территории входили в состав тюркских азербайджанских государств. В состав царской России эти земли вошли в 1805 году согласно Кюрекчайскому договору, подписанному правителем азербайджанского Карабахского ханства Ибрагим Халил ханом. Сто с лишним лет спустя, когда была провозглашена в мае 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) в ее состав также вошли земли Карабаха, Нахчывана и Зангезура. После свержения большевиками АДР в апреле 1920 года и установления советской власти в регионе, Карабах также был в составе Советского Азербайджана. Сегодня в Армении утверждают. Что тогда Нагорный Карабах отдать Азербайджану заставили большевики. Однако именно армянские коммунисты требовали у Москвы передать Армении из состава Азербайджана не только Зангезур, Нахчыван, но и часть Карабаха. С этой целью в 1921 году прошли заседания Кавбюро ЦК РКП(б) на которых произошел передел территорий. Но попытка армянской стороны получить часть Карабаха провалилась.

Согласно протоколу заседания пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года, в азербайджанском Карабахе создается автономная единица Нагорный Карабах, которая будет оставлена (выделено нами - Р.Г.) в составе Азербайджана. (ЦПА ИМЛ, ф.64, оп.2, ед.хр.1, л..122-122 об.). Не передана Азербайджану, а оставлена в его составе, как и прежде.

О том, что Нагорная часть Карабаха ничем не связана с Арменией еще за два года до пленума Кавбюро, 22 мая 1919 г. в письме В.И.Ленину отмечал Анастас Микоян: "Дашнаки, агенты армянского правительства, добиваются присоединения Карабаха к Армении. Но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с Эриванью, с которой никогда и ни в чём не были связаны" (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - ЦПА ИМЛ, ф.461, оп.1, ед.хр.4525, л.1.).

Мы можем еще долго продолжать критиковать статью "Кавказский гордиев узел" в газете "Rzeczpospolita", но, чтобы не утруждать читателя длинными разоблачениями, хотим констатировать - армянская история и наследие постоянно кочует по тем территориям и странам, которые оказываются в сфере политических интересов больших держав. И в этом политическом шоу армянская история играет роль дешевого фарса, который каждый раз дорого обходится как самому армянскому народу, так и соседним народам. Если армянский народ сможет выйти из этого заколдованного круга исторических фальсификаций и претензий к другим народам, то сможет наконец-таки создать свое современное счастливое и процветающее государство.